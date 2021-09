Uusi James Bond -seikkailu tekee Daniel Craigista ennätys­miehen – tällainen on moneen kertaan viivästyneen elokuvan viimeinen traileri

007 No Time to Die -seikkailun piti ilmestyä alun perin jo kaksi vuotta sitten.

Näyttelijä Daniel Craigin viimeinen James Bond -elokuva 007 No Time to Die saa näillä näkymin ensi-iltansa elokuvateattereissa kahden vuoden odottelun jälkeen viimein 30. syyskuuta.

Tuorein vahvistus Suomen ensi-iltapäivästä saatiin tiistai-iltana, kun elokuvasta ilmestyi jälleen uusi, tällä kertaa ”viimeiseksi” nimetty esittelytraileri.

Katso 007 No Time to Die -elokuvan viimeinen traileri yltä.

Moninkertaisten viivästymisten takia 007 No Time to Die on rikkonut ainakin yhden ison Bond-maailman ennätyksen jo ennen ensi-iltaansa.

Uusi seikkailu tekee Daniel Craigista kaikkien aikojen pisimpään agentti 007:ää esittäneen näyttelijän. Marraskuussa 2021 tulee nimittäin kuluneeksi 15 vuotta Craigin ensimmäisen Bond-seikkailun Casino Royale (2006) ensi-illasta.

Pääosan esittämisen lisäksi Daniel Craig on myös yksi 007 No Time to Die -elokuvan tuottajista.

Aiempaa ennätystä piti hallussaan rakastettu näyttelijä Roger Moore, joka oli virallinen James Bond peräti 12 vuoden ajan.

Mooren ensimmäinen Bond-seikkailu Elä ja anna toisten kuolla ilmestyi kesäkuussa 1973 ja viimeiseksi jäänyt 007 ja kuoleman katse toukokuussa 1985.

Näyttää myös siltä, että 007 No Time to Die on ilmestyessään kaikkien aikojen pisin Bond-seikkailu. Elokuvatietokanta Imdb:ssä uuden elokuvan pituudeksi on tällä hetkellä merkitty 2 tuntia ja 43 minuuttia.

Salaisen palvelun agentti Nomia esittää uudessa seikkailussa Lashana Lynch. Bondin rakastettua Madeleine Swannia näyttelee ranskalaistähti Léa Seydoux.

Toistaiseksi Bond-seikkailujen pituusennätystä pitää vielä hallussaan Craigin edellinen Bond-seikkailu 007 Spectre (2016), jonka kesto elokuvateattereissa oli Imdb:n mukaan 2 tuntia ja 28 minuuttia.

007 No Time to Die -seikkailun ensi-illan moninkertainen viivästyminen on johtunut muun muassa keväällä 2020 puhjenneesta maailmanlaajuisesta koronapandemiasta ja sen aiheuttamasta elokuvateatterisulusta.

Se ei kuitenkaan ole viivästymisen ainoa syy.

Elokuvan roistoa 007 No Time to Die -seikkailussa näyttelee Rami Malek.

Alun perin Daniel Craigin viimeisen Bond-seikkailun piti tulla ensi-iltaan jo kaksi vuotta sitten, loka-marraskuussa 2019.

Elokuussa 2018 kuitenkin ilmoitettiin, että ohjaaja Danny Boyle ei ohjaakaan elokuvaa, vaan on lähtenyt luovien erimielisyyksien takia.

Uudeksi ohjaajaksi valittiin True Detective -sarjaakin tehnyt Cary Joji Fukunaga. Vielä tuolloin ensi-iltaa suunniteltiin helmikuulle 2020. Kuvausten viivästymisten takia elokuvan ensi-ilta siirrettiin kuitenkin huhtikuulle 2020.

Koronapandemian puhkeamisen takia elokuvan ensi-iltaa sitten sen jälkeen marraskuulle 2020 ja sitten huhtikuulle 2021. Tämän vuoden alussa päiväksi lyötiin lukkoon lopulta syyskuun ja lokakuun vaihde 2021.

Elokuvasta on ehtinyt viivästysten takia ilmestyä myös lukuisia trailereita. 007 No Time to Dien ensimmäinen esittelytraileri ilmestyi jo joulukuussa 2019.