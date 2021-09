Naiset joutuvat rakentamaan yhteiskuntaa uudestaan, kun virus tappaa kaikki miehet – tässä 15 kovinta Disney-sarjaa syksyyn

Ilta-Sanomien elokuvakriitikko listasi Disneyn suoratoistopalvelun tämän syksyn uutuudet kiinnostavuuden mukaan.

Tositapahtumista sovitettu jännitysdraamasarja Dopesick kertoo Yhdysvaltoja viime vuosina riivanneesta opioidikriisistä, jonka yhtenä syynä olivat lääkeyhtiön harhaanjohtavat väitteet uuden lääkkeen turvallisuudesta.

Dopesick on yksi Disneyn suoratoistopalvelun Disney+:n tämän syksyn uusista kärkisarjoista.

Syksy tuo ruutuun myös uuden komediasarjan Konttori-sarjan tekijältä, uuden version 1990-luvun suosituista Yksin kotona -elokuvista, uusia Star Wars -sarjoja sekä Marvelin uuden supersankarisarjan.

Ilta-Sanomien elokuvakriitikko Taneli Topelius valitsi Disneyn suoratoistopalvelun syystarjonnan joukosta 15 kiinnostavinta uutuutta.

Lue lisää: Sopranosin odotettu jatko ja naisopiskelijoiden seksi­elämää – tässä 50 parasta ohjelmaa syksyn iltoihin

Michael Keaton näyttelee Dopesick-sarjassa lääkäriä, joka selvittää lääkefirman osuutta potilaidensa opioidiriippuvuuteen.

1. Dopesick

Mikä: Tositapahtumiin perustuva minisarja luotaa Yhdysvaltojen opioidikriisin puhkeamisen syntyvaiheita, jossa lääkeyhtiön häikäilemätön markkinointi ja potilaistaan huolestuneen lääkärin (Michael Keaton) tiet risteävät.

Miksi katsoa: Jännitysdraama valottaa rajut mittasuhteet saaneen kriisin syitä, inhimillisiä tarinoita ja ihmisen ahneutta. Barry Levinsonin ohjaaman sarjan pohjana on Beth Macyn tosipohjainen tietokirja.

Ensi-ilta syksyn aikana Disney+

2. The Premise

Mikä? Konttori-komediasarjan Amerikan-version luojan B. J. Novakin luoma, itsenäisistä jaksoista koostuva komediasarja.

Miksi katsoa? Jaksojen aiheet kuulostavat villeiltä: yksi kiertyy nolostuttavan seksivideon ympärille, toinen kertoo miehestä, joka pestautuu aseita kannattavan yhdistyksen lobbariksi taka-ajatus mielessään.

Ensi-ilta syksyn aikana Disney+

American Horror Stories -sarjassa kerrotaan lisää kauhutarinoita.

3. American Horror Stories

Mikä? Alkuperäisen American Horror Story -menestyssarjan tekijöiden uutuudessa jokaisessa jaksossa kerrotaan oma kauhutarinansa.

Miksi katsoa? Sarjan värikkääseen kaartiin kuuluvat muun muassa Michael Jacksonin tytär Paris Jackson, Carrie Fisherin tytär Billie Lourd sekä näyttelijälegenda Danny Trejo.

Keskiviikosta 8.9. alkaen Disney+

Star Wars: Visions -sarjassa tuttua hyvän ja pahan taistelua tulkitaan animeperinteen kautta.

4. Star Wars: Visions

Mikä? Star Wars -seikkailujen maailmaan sijoittuva, animetyylillä toteutettu animaatiosarja.

Miksi katsoa? Luvassa on takuulla poikkeuksellisia näkökulmia ja tulkintoja hyvien jediritarien ja pahojen voimien yhteenotosta.

Keskiviikosta 22.9. alkaen Disney+

Get Back -dokumenttisarja paljastaa uutta materiaalia The Beatles -yhtyeen viimeisen levyn nauhoituksista.

5. The Beatles: Get Back

Mikä? Ohjaaja Peter Jacksonin uudestaan leikkaama sarja Let It Be -albumin nauhoitussessioista sisältää 3 osaa ja kestää 6 tuntia.

Miksi katsoa? Sarjan on luvattu muuttavan käsityksen klassikkoyhtyeen viimeisistä, aiemmin varsin riitaisiksi uskotuista vaiheista. Studiosessioiden lisäksi mukana on ikonisen bändin viimeinen keikka Lontoon Savile Row’lta täydessä pituudessaan.

Torstaista 25.11. alkaen Disney+

6. Home Sweet Home Alone

Mikä? Yksin kotona -elokuvasarjan tarinaa versioivassa uudessa seikkailussa Max-poika (Archie Yates) jää yksin kotiin, kun hänen perheensä lähtee jouluksi Japaniin. Riesakseen poika saa kuitenkin perheen arvoesineitä havittelevan roistopariskunnan.

Miksi katsoa? Kaikki 1990-luvulla lapsuutensa ja nuoruutensa viettäneet muistavat alkuperäiset Yksin kotona -elokuvat. Nyt asialla oleva ohjaaja Dan Mazer oli yksi särmikkään Borat Subsequent Moviefilm -komedian käsikirjoittajista.

Perjantaina 12.11. alkaen Disney+

Maapallon viimeistä miestä näyttelee Y-sarjassa Ben Schnetzer.

7. Y: The Last Man

Mikä? Tieteisjännityssarjassa naiset joutuvat rakentamaan yhteiskuntaa uudestaan, kun virus tappaa maailmasta kaikki miehet, yhtä lukuunottamatta.

Miksi katsoa? Sarjan pohjana on Brian K. Vaughanin ja Pia Guerran luoma ja vuosina 2002–2008 ilmestynyt sarjakuva, joka voitti aikoinaan kolme Eisner-palkintoa.

Keskiviikosta 22.9. alkaen Disney+

8. The Book of Boba Fett

Mikä? Syksyn toinen iso Star Wars -sarja on The Mandalorianin kanssa samaan tarinamaailmaan sijoittuva seikkailu. Päähenkilönä on alkuperäisissäkin Star Wars -elokuvissa esiintyvä palkkionmetsästäjä Boba Fett (Temuera Morrison).

Miksi katsoa? The Mandalorianin luoneen Jon Favreaun lisäksi sarjan ohjaajiin lukeutuvat Hollywood-elokuvistaan tunnetut Robert Rodriguez ja Bryce Dallas Howard.

Ensi-ilta syksyn aikana Disney+

Näyttelijä Will Smith johdattaa omassa matkasarjassaan maailman ääriin.

9. Welcome to Earth

Mikä? Näyttelijä Will Smith johdattelee National Geographicin matkasarjassa Maan ääriin outojen, epätavallisten ja vaarallisten luonnonilmiöiden äärelle.

Miksi katsoa? Matkasarjan tuottajiin kuuluu muun muassa Unelmien sielunmessusta (2000) ja Black Swanista (2010) tunnettu elokuvaohjaaja Darren Aronofsky.

Ensi-ilta syksyn aikana Disney+

Hawkeye-sarja esittelee uutena hahmona jousiampuja Kate Bishopin (Hailee Steinfeld). Clint Bartonin roolissa jatkaa Jeremy Renner.

10. Hawkeye

Mikä? Marvelin Avengers-elokuvista tuttu Hawkeye (Jeremy Renner) saa omassa sarjassaan rinnalleen toisen jousenkäsittelijän Kate Bishopin (Hailee Steinfeld).

Miksi katsoa? Sarjan luonut Jonathan Igla on aiemmin kirjoittanut muun muassa Mad Men -sarjaa ja on yksi Netflixin hittidraaman Bridgerton tuottajista.

Keskiviikosta 24.11. alkaen Disney+

Reservation Dogs -sarjan väkeä: Willie Jack (Paulina Alexis), Elora Danan Postoak (Devery Jacobs), Bear (D’Pharaoh Woon-A-Tai) ja Cheese (Lane Factor).

11. Reservation Dogs

Mikä? Kepeä draamasarja Yhdysvaltain alkuperäiskansaan kuuluvista nuorista, jotka täyttävät päivänsä pikkurikoksilla ja kolttosilla.

Miksi katsoa? Lämminhenkisen draamasarjan on luonut Marvelin supersankariseikkailujen ohjaajaksi siirtynyt uusiseelantilainen Taika Waikiki sekä Sterlin Harjo. Sarjaa ei pidä sotkea Quentin Tarantinon esikoiselokuvaan Reservoir Dogs (1992).

Ensi-ilta syksyn aikana Disney+

Billie Eilish esittää konserttitaltioinnissa uuden levynsä kokonaisuudessaan.

12. Happier Than Ever: Rakkauskirje Los Angelesille

Mikä? Billie Eilishin konserttitaltiointi, jossa hän esittää uuden elokuvansa kaikki kappaleet.

Miksi katsoa? Supertähden konsertin ovat ohjanneet toimintaelokuvistaan tuttu Robert Rodriguez sekä Patrick Osborne.

Perjantaista 3.9. alkaen Disney+

Feyenoord-dokumentti seuraa hollantilaisen jalkapalloseuran vuotta koronapandemian keskellä.

13. That One Word – Feyenoord

Mikä? Dokumenttisarja hollantilaisen jalkapalloseuran Feyenoordin kaudesta 2020–2021.

Miksi katsoa? Poikkeuksellista kautta väritti muun muassa koronaviruspandemia.

Keskiviikosta 1.9. alkaen Disney+

Uutta teinitohtoria esittää Peyton Elizabeth Lee.

14. Tohtori Doogie Kamealoha

Mikä? 1990-luvun suosikkisarjan uudessa versiossa ihmelapsena on 16-vuotias havaijilainen teinityttö Lahela Kamealoha (Peyton Elizabeth Lee).

Miksi katsoa? Jos ei muusta syystä, niin vertailun vuoksi alkuperäiseen Teinitohtori-sarjaan (1989–1993), jonka pääosassa nähtiin nuori Neil Patrick Harris.

Keskiviikosta 8.9. alkaen Disney+

The D’Amelio Show -sarja seuraa TikTok-palvelussa kuuluisaksi tulleen perheen vaiheita Hollywoodissa.

15. The D’Amelio Show

Mikä? TikTok-palvelusta tuttu D’Amelion perhe eli Charli, Dixie, Heidi ja Marc yrittävät realitysarjassa sopeutua uuteen elämäänsä Hollywoodissa.

Miksi katsoa? Charli D’Ameliosta tuli marraskuussa 2020 tiettävästi ensimmäinen henkilö, jolla oli TikTokissa sata miljoonaa seuraajaa. Voivatko he olla väärässä?

Pe 3.9. alkaen Disney+