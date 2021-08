Tänään tv:ssä: Nuori Michelle Pfeiffer lumoaa Arpinaama-kulttielokuvassa – tähti kävi läpi todellisen kiirastulen saadakseen roolin

Michelle Pfeiffer ei ollut ohjaajan eikä Al Pacinon ensimmäinen valinta Elviran rooliin, mutta lopulta hän vakuutti kaikki.

Mikä kulttiklassikko! Brian DePalman ohjaama ja Oliver Stonen käsikirjoittama kasarirymistely on Al Pacinon juhlaa, ja onpa väkivaltainen huumekuvaus tullut kuuluksi siitäkin, että elokuvassa sanotaan fuck yhteensä 207 kertaa.

Mutta toimintadraamassa, joka perustuu vielä klassikompaan vuoden 1932 Arpinaamaan, on myös kimaltelevaa naisloistoa. Siitä pitää huolen upea Michelle Pfeiffer, joka esittää kuubalaisgangsteri Tony Montanan (Pacino) ihastusta Elviraa.

Häikäilemätön Montana on ahne, kokaiinin käytöstä vainoharhainen kelmi, joka joutuu syvälle Miamin alamaailman lonkeroihin. Murhanhimoisesta elokuvasta muistetaan parhaiten karmiva moottorisahakohtaus.

Montana saa veristen mutkien kautta omakseen niin Elviran kuin rikkauksiakin – mutta luksuselämän kokaiiniriippuvuus ja vanhat huumekaunat eivät tee arkea auvoisaksi. Edessä voi olla vain lopullinen tuho.

Kaliforniassa syntynyt Michelle Pfeiffer (s. 1958) nousi tämän elokuvan myötä Hollywoodin tähtikastiin. Etenkin 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa Pfeiffer oli kirkkaassa valokeilassa.

Pfeiffer on alusta saakka systemaattisesti kieltäytynyt nättien statistien rooleista ja hakeutunut korkean profiilin rooleihin, jotka näyttelijä on kokenut itse koskettaviksi. Hän on kantanut eniten ansaitsevan naisnäyttelijän titteliä.

Toki harteilla on levännyt myös seksisymbolin viitta. Brian de Palma ei heti vakuuttunut Pfeifferin valinnasta Arpinaamaan, mutta tuottaja Martin Bergmanin vaatimuksesta Pfeiffer pääsi koekuvauksiin.

Myöskään Al Pacino ei olisi toivonut vastanäyttelijärooliinsa niin aloittelijaa. Koekuvaukset kestivät lopulta kuukausia.

– Se oli hyvin väsyttävä prosessi. Mukana oli useita naisia, ja kaikki tuntui vievän ikuisuuden, Pfeiffer on kertonut.

– Kun oli minun vuoroni, olin todella hermostunut. Tiesin, ettei minua toivottu rooliin, ja mitä enemmän pelkäsin, sitä huonommin se sujui. Brian DePalma oli silti suloinen: hän totesi, että olin hyvin huono ja kyseli, miksi näin oli.

Kaikesta huolimatta Michelle pyydettiin seuraavaan vaiheeseen. Luovuttamismieliala vei yllättäen pois jännityksen, ja nuori näyttelijä veti koekuvaukset läpi villillä raivolla – ja sai vahingossa Al Pacinon vuotamaan verta!

Astioiden heittely sirpaleiksi ja Pacinon satuttaminen vakuutti tiimin: Pfeiffer sai rooliin ja myöhemmin suistuttavia arvioita – sekä urasuunnan kohti tähtiä.

Pfeiffer on saanut kolme Oscar-ehdokkuutta, elokuvista Valheet ja viettelijät (1988), Loistavat Bakerin pojat (1989) ja Love Field (1992).

Pfeiffer muistetaan myös elokuvista Batman – paluu (1992), jossa hän esitti kuululla kauneudellaan ja feministisellä asenteellaan Kissanaista, sekä Salaisuus pinnan alla (2000).

Ura jatkuu edelleen aktiivisena. Kahdeksannen Golden Globe -ehdokkuutensa Michelle nappasi French Exit -elokuvasta viime vuonna.

Michelle Pfeiffer on naimisissa tuottaja-käsikirjoittaja David E. Kelleyn (mm. Big Little Lies) kanssa.

Scarface – arpinaama (1983) MTV3 klo 22.45.