Erään uutisen lukeminen on ollut kaikista vaikeinta uutisankkuri Ripsa Koskinen-Papuselle – pelkäsi vanhempien kuulevan lastensa kohtalosta aamukahvilla

Ripsa Koskinen-Papunen aloitti reilu parikymppisenä MTV Uutisissa 30 vuotta sitten. Jotkut katsojat kehottivat uutisankkuria leikkaamaan pitkät hiuksensa, jotta tämä näyttäisi vanhemmalta.

30 vuotta! Niin kauan Ripsa Koskinen-Papunen, 54, on kertonut suomalaisille päivän uutisia MTV3:n uutisankkurina. Hän ei ole itsekään uskoa vuosien kulumista. Vastahan hän aloitti 24-vuotiaana ensimmäistä päiväänsä Seitsemän uutisten ankkurina.

Parikymppisen ja vastavalmistuneen itsevarmuudella sitä ei osannut jännittää uutta pestiä.

–En tiedä, onko kukaan muu aloittanut täysiaikaisena uutisankkurina vain 24-vuotiaana. Olen erittäin iloinen, että tällainen tilaisuus tuli – ja kuten näkyy, olen hyvin viihtynyt, Koskinen-Papunen kiittelee.

Kollegat ottivat uuden ankkurin vastaan hyvin, mutta joillekin katsojille tulokkaan nuoruus oli vaikeampi pala.

–Nuoruuttani ihmeteltiin. Mietittiin, voiko tuon ikäinen olla uutisissa uskottava, koska aiemmin ei ole ollut näin nuoria ankkureita. Minulle tuli kehotuksia, että voisinko leikata pitkät hiukseni, jotta olisin vanhemman näköinen. En suostunut, ja jostakin syystä ei ole sellaista kuulunut enää, hän nauraa.

Hän huomauttaa, ettei tietenkään tiennyt yhtä paljon asioita tai osannut hahmottaa isoja kokonaisuuksia yhtä hyvin kuin kokeneet kollegansa, mutta halu oppia ja nuoruuden vimma puski eteenpäin.

Ei Koskinen-Papunen mikään aloittelija tuolloinkaan ollut. Hän veti jo lukion kolmannella luokalla omaa Avoin studio -tv-ohjelmaansa Yle Lahden aluetoimituksessa. Monen eri median ja Radio Cityn kautta Helsingin yliopiston viestinnästä valmistunut nuori toimittaja päätyi Maikkarille. Radiokanavan silloinen pomo Juha Tynkkynen vinkkasi MTV-pomo Tauno Äijälälle ankkuriehdokkaasta uuteen Seitsemän uutiset -ohjelmaan.

–Minua pyydettiin koekuvauksiin ja ajattelin, että menen vain hakemaan kokemusta tuollaisesta tilanteesta. En edes jännittänyt. Olin hämmentynyt, kun tulikin soitto, että minut on valittu.

Alkuaikoja Maikkarin uutistoimituksessa helpottivat monien vanhempien kollegoiden hyvä vastaanotto. Koskinen-Papunen muistelee lämmöllä muun muassa Leena Kaskelaa, jota otti hänet äidillisesti ja kannustavasti vastaan. Myös Pirkko Arstila oli ystävällinen.

–Nuotion Pirjosta on tullut tosi hyvä ystävä, ja me tapaamme säännöllisesti edelleen, vaikka Pirjo on jo eläkkeellä.

Eniten aikaansa hän on viettänyt työpaikalla Keijo ”Keke” Leppäsen työparina.

–Me olimme monien vuosien ajan Seitsemän uutisten ankkuripari kaikki arki-illat. Tuntui, että näimme toisiamme enemmän kuin puolisoitamme, hän nauraa.

Rakkaat työkaverit ovatkin suurin syy, miksi Koskinen-Papunen on viihtynyt niin kauan Maikkarilla. Työkaverien ohella työnkuva on vaikuttanut viihtyvyyteen. Koskinen-Papunen kokee uutisten ja ajankohtaisohjelmien tekemisen merkitykselliseksi työksi. Hänelle on myös annettu mahdollisuus tehdä kanavalla muutakin.

–Uteliaana ihmisenä on hauskaa ja hienoa, että minulle maksetaan palkkaa siitä, että kuulen monista asioista ensimmäisten joukossa, saan tavata ja haastatella kiinnostavia ihmisiä sekä välillä myös päästä paikkoihin, joihin kaikilla ihmisillä ei ole asiaa.

Vaikeinta hänelle on ollut kertoa Konginkankaan onnettomuudesta maaliskuussa 2004.

–Olin silloin Huomenta Suomessa juontajana Petri Sarasteen kanssa, ja onnettomuuden vakavuus ja suuruus valkeni meille lähetyksen aikana. Kun saimme tiedon, että suurin osa kuolonuhreista oli nuoria, minun oli vaikea kertoa sitä katsojille. Ajattelin, että vanhemmat ehkä kuulevat lastensa kohtalosta televisiosta aamukahvia juodessaan, ja se tuntui minusta järkyttävältä.

Yksi mukavimmista uutisista on ollut Leijonien ensimmäisestä MM-kullasta kertominen 1995.

–Muistan, kuinka kaikki toimituksen televisiot olivat auki, ja jokaisesta seurattiin finaaliottelua.

Korona-aikana hän on kiitollinen siitä, että on voinut tehdä töitä toimituksessa koko ajan ja nähdä osaa kollegoista.

–Katsojien tavoin toimittajatkin ovat jo kyllästyneitä koronauutisointiin, mutta samalla koemme sen tärkeäksi. Televisiouutisten kasvaneet katsojaluvutkin todistavat, että ihmiset haluavat ja tarvitsevat koronaan liittyvää tietoa.

Kommelluksiakin on vuosien varrelle mahtunut. Ne eivät välttämättä ole näkynyt katsojille, vaan tilanteet on onnistuttu pelastamaan. Koskinen-Papunen sanoo olevansa ylpeä siitä, että hänen pokkansa pitää. Hän rakastaa nauramista, muttei väärässä paikassa.

Ke 1.9. klo 21.00 alkaen vietetään MTV Uutisten 40-vuotisjuhlia Ripsa Koskinen-Papusen, Kirsi Alm-Siiran ja Keijo Leppäsen johdolla. Juhlalähetyksessä vierailee myös pääministeri Sanna Marin.