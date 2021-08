Onko Remppa vai muutto -sarjan Anne Ramsay Suomen Jillian Harris? ”En ota itseäni liian vakavasti”

Remppa vai muutto Suomi on yhtä koukuttava ja sukkelasanainen kuin sarjan kansainväliset versionsa. Muutosta kaipaavia perheitä auttavat Anne Ramsay ja Marko Paananen.

Suosikkisarja Remppa vai muutto saa oman suomalaisen versionsa, kun Remppa vai muutto Suomi alkaa. Jaksojen perusteella sisustusarkkitehti Marko Paanasen ja kiinteistönvälittäjä Anne Ramsayn luotsaama sisustusohjelma ei häviä ohjelmasarjan suosituimmalle: Remppa vai muutto Vancouverille. Marko ja Anne sujahtavat sulavasti paikallisten Jillian Harrisin ja Todd Talbotin rooleihin.

– Ohjelma on minulle tuttu ennestään, mutta oma suosikkini on Australian, ei Vancouverin versio. Toki juontajien henkilökemia on kuitenkin mielenkiintoisempi nimenomaan Vancouverin versiossa. Jos mietin yhteneväisyyksiä, olen ehkä siinä mielessä samanlainen kuin Jillian, etten ota itseäni liian vakavasti. Annan ohjelmaan ammatillisesti kaikkeni, mutta heittäydyn täysillä mukaan myös humoristisempiin kohtauksiin, enkä pelkää, mitä minusta ajatellaan, Anne pohtii.

Remppa vai muutto Vancouver -sarja on monen suosikki. Sen päähenkilöitä ovat Todd Talbot ja Jillian Harris.

Häntä ei jännitä julkisuus.

– En ole vielä jotenkin osannut jännittää sitä, että ihmiset tunnistaisivat minut. Ajattelen, että olen ihan tavallinen ihminen, ja olen ohjelmassa täysin oma itseni. En ehkä vielä ihan ymmärrä, mitä on luvassa.

Suomi-versiossa kymmenen perhettä pohtii, jäädäkö vanhaan taloon vai muuttaako aivan uusiin ympyröihin. Marko suosittelee heitä jäämään remontoimalla jokaisen kodin. Rempseä Anne puolestaan yrittää voittaa perheet puolelleen esittelemällä heille kolme toinen toistaan houkuttelevampaa muuttovaihtoehtoa. Jaksoja on tehty eri puolilla Suomea.

Ensimmäisessä jaksossa kohteena on Helsingin Viikki ja siellä asuva Alinan ja Jyrin nelihenkinen perhe. He asuvat vuonna 2001 rakennetussa kaksikerroksisessa rivitalossa. Neliöitä on 90, ja talo on käynyt toivottaman ahtaaksi. Viikin talo on heille kompromissiasunto. Etelä-Pohjanmaalta kotoisin oleva Jyri tottunut asumaan peltojen ja metsien läheisyydessä.

– Täällä on kotoisa olo, koska keväällä haisee kakka.

Alina taas on asunut ensimmäiset 13 vuotta Helsingin Kalliossa. Kaupunkilaiselämää kaipaava Alina haluaisi jäädä heidän vanhaan asuntoonsa ja toivoo remontista apua kaaokseen. Vantaalle ja Espooseen asti hän ei halua.

– Eniten ottaa päähän jatkuva sotku ja kaaos, tavarat ei löydä paikoilleen, siivousta on vaikea tehdä, sairaan rumat portaat, Alina luettelee.

– Kämpässä on parasta kaikki se, mikä on oven ulkopuolella: sijainti ja luonto. Meillä on ihan liian vähän neliöitä, Jyri pamauttaa.

Annen pitäisi löytää yli sataneliöinen asunto alle 600 000 eurolla. Markolla on puolestaan käytettävänään 60 000 euron remonttibudjetti. Kiinteistönvälittäjä on varma voitostaan, mutta Viikin alue on haaste.

– Viikin alueella ei ole tämän kokoisia perheasuntoja liikaa, joten joudun kompensoimaan sijaintia ihan muilla asioilla, Anne sanoo.

Alinan ja Jyrin perhe kaipaa apua ensimmäisessä jaksossa.

Ensimmäiseksi hän vie parin Helsingin Torkkelinmäelle. Alueen näkeminen saa Alina huokaamaan onnesta. 82-neliöinen asuntokin miellyttäisi. Jyri on toista mieltä. Neliöitä on liian vähän eikä kaupunkiympäristö inspiroi.

Kiinteistönvälittäjä paljastaa, että kuvauksissa riitti naurua ja levottomia juttua. Heillä molemmilla on Markon kanssa kuitenkin korkea työmoraali ja kyky olla tarpeen tullen tiukka. Hän sanoo ohjelman kuvaamisen olleen hauskin työ, mitä hän on tehnyt.

– Kameran edessä on ollut todella luontevaa. Osittain se johtuu mielettömästä kuvaustiimistä ja upeasta juontajaparista, ja osittain myös siitä, että käytännössä minua kuvataan tekemässä sitä työtä, mitä muutenkin teen päivittäin. Näin ollen kuvaukset eivät ole tuntuneet ollenkaan teennäisiltä tai vaivaannuttavilta.

– Ohjelmassa tullaan näkemään todella vaihteleva kattaus erilaisia ja eri hintaisia kohteita. On ollut mielenkiintoista arvella, mikä kohde on minkäkin perheen suosikki. Lopullisista mielipiteistä olen saanut yllättyä useastikin.

