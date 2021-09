16-vuotias prinssi päätyy sänkyyn toisen pojan kanssa ja seuraukset ovat karut –Netflixin hittisarja pisti ruotsalaiset pohtimaan, mitä tapahtuisi oikeassa elämässä

Netflixin uusi ruotsalainen hittisarja kertoo, mitä seuraa kun maan prinssi rakastuukin toiseen poikaan. Olisiko se todellisuudessa mahdollista?

– On hyvä näyttää, että jopa prinssi voi olla homoseksuaali, totesi ruotsalaisnäyttelijä Omar Rudberg Dagens Nyheterin haastattelussa kesällä.

Kommentissa on tottakai kyse Netflixin kesän hittisarjasta Young Royals, joka kertoo kuvitteellisen tarinan lukioikäisestä Ruotsin prinssi Wilhelmistä, joka rakastuu sisäoppilaitoksessa luokkakaveriinsa – toiseen poikaan, duunaritaustaiseen Simoniin.

Mutta onko Simonia näyttelevä Omar Rudberg oikeassa?

Sarjaa on kiitelty erittäin uskottavista roolisuorituksista ja siitä, että näyttelijät ovat oikeasti finninaamaisia ja vähintään lähellä hahmojensa ikää. Samalla Ruotsissa on herännyt keskustelu siitä, mitä todellisuudessa tapahtuisi jos prinssi tai varsinkin kruununperillinen ilmoittaisikin olevansa homoseksuaali.

Wilhelmin ja Simonin suhde kehittyy nopeasti ystävyyttä pidemmälle. Homoseksuaalisuuden lisäksi sarja käsittelee luokkaeroja, sillä vaatimattomasta taustasta peräisin oleva Simon poikkeaa muista eliittikoulun oppilaista.

– Jos kuninkaalliseen perheeseen kohdistuu valtava mediahuomio jo valmiiksi, voi vain kuvitella, millaisiin mittoihin se nousisi, jos prinssi tulisi kaapista, Wilhemiä näyttelevä Edvin Ryding, 18, pohti samassa haastattelussa.

– Minkäänlaista yksityisyyttä ei olisi enää. Ja sellainen vaikuttaa ihmiseen.

Sarjassa suhteen tullessa skandaalimaisesti julki Wilhelmin kuningataräiti puuttuu peliin ja vaatii poikaansa kieltämään julkisesti asian.

– On selkeä käsitys siitä, että kuningasperheen tulisi olla ydinperhe. Prinssin kuuluu saada lapsia prinsessan kanssa. Mutta mitä jos hän rakastuukin poikaan? Ajattelen, että sarjan tärkeä viesti on se, että kaikkien tulisi voida olla keitä he ovat, vaikka he sattuisivatkin olemaan prinssejä, Rudberg, 22, sanoo.

Perheen julkisuuskuvasta huolissaan oleva kuningatar Kristina joutuu selvittelemään useampaakin teinipoikansa aiheuttamaa kohua.

Uutistoimisto TT:n kriitikko ei tosin vakuuttunut modernin Romeo ja Julia -tarinan tylystä suhtautumisesta poikien suhteeseen.

– Valitettavasti draama ei ole erityisen vangitseva. Ruotsi vuonna 2021 ei ole enää täysin homofobinen paikka. Ei, kun kruununprinsessa Victoriakin voi pitää pride-puheen, arviossa todetaan.

Muun muassa Götebogs-Postenin kulttuuritoimittaja Jens Randrup kuitenkin haastaa näkemyksen pitkässä analyysisään.

– Prinsessa Victorian pride-puhe ei ole mittari perheen edistyksellisyydestä. Kukaan ei voi varmaksi sanoa, miten hallitsija reagoisi, jos kruununperillinen osoittautuisi homoseksuaaliksi. Väitän, että sarjan skenaario on todennäköinen. Avoimesti homoseksuaalinen rakkaus ei sovi yhteen monarkian kanssa.

Randrup korostaa, että monarkiaa ylläpitävä voima on perimysjärjestys. Vaikka sitä on rikottu monta kertaa historiassa ja sitä pystytään kiertämään pulmatilanteessa, normaalijärjestys on, että hallitsijan lapsi perii kruunun.

– Mitä jos hallitsijan sisarusten lapset ovat vapaaehtoisesti tai tahtomattaan lapsettomia, kuolevat tai ovat myös homoseksuaaleja? Ehkä he eivät halua kruunua itselleen? Olemme nähneet maailmalta useita tapauksia, joissa hovin jäsenet irtautuvat perheestä.

– Perhe, jolla ei ole virallista valtaa, mutta jonka pitää silti esittää kuninkaita, kuningattaria, prinssejä ja prinsessoja. Homoseksuaalisuudella ei ole sijaa siellä, vaikka kuinka haluaisimme uskoa moderniin perheeseen, Randrup lataa.

Aiemmin muun muassa Gåsmamman-sarjassa nähty Edvin Ryding on noussut tähdeksi Young Royals -sarjan ansiosta.

Omar Rudberg luo näyttelemisen ohessa musiikkiuraa.

Sekä Rydingin että Rudbergin oma seksuaalinen suuntautuminen on kiinnostanut sarjan faneja uskottavien roolisuoritusten vuoksi, mutta kumpikaan ei ole halunnut sitä julkisesti puida. He ovat korostaneet, että sarjan vetovoima perustuu paljolti muuhunkin.

– Kynsien alla on likaa, naamassa finnejä ja iholla hikeä. Kaikilla ei ole valtavia lihaksia eivätkä he näytä huippumalleilta. Vaikka tapahtumapaikka on yläluokkainen koulu, uskon, että sarjan katsojat pystyvät samastumaan siihen, sanoo Rudberg.

– Kaikki hahmot käyvät läpi ongelmia, jotka useimmat ihmiset tunnistavat. Näen, että sarja haluaa kuvata ruotsin aidon raa’asti. Kyse ei ole vain valkoisista, etuoikeutetuista lapsista, vaan myös tavallisista teineistä, Ryding pohtii.

Young Royals Netflixissä.

