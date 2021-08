Salatut elämät palaa megajaksoin – Kari Taalasmaasta sukeutuu menevä miljonääri!

Kesätauon päättävä Salatut elämät tuo ruutuun triplajaksot ja miljonääri-Karin. Huomio! Juttu sisältää tulevien jaksojen juonipaljastuksia!

Kari Taalasmaa palaa lentokentältä viemästä Lindaa ja saa läksytystä elämänvalinnoistaan. Oliko maailman huonoin päätös jäädä Helsinkiin? Iloinenkin uutinen saapuu: Taalasbisse on tienannut ensimmäisen miljoonansa! Kari on revetä riemusta ja valmistautuu elämäänsä miljonäärinä. Ensin on hankittava kunnon puku. Prameana Kari saapuu kahvilaan ja saa Kiiralta kutsun salahuoneen pokeripeliin. Voiton myötä Kiira yltyy flirttailemaan.

Kari kiinnostuu Kiirasta, joka aiheuttaa pettymyksen kertomalla poikaystävästään. Toisaalta raha-Kari nauttii villin vapaasta sinkkuelämästään, mutta mitä käy, kun Salla saapuu ripittämään koruvalheesta?

Severi etenee Cindyn hurmaamisessa, ja luvassa onkin kaikkien aikojen yllätys.

Noel on huonossa jamassa. Matiaksen onnettomuus ajaa ottamaan lisää rauhoittavaa lääkettä, skumpan kera. Noel muistelee ahdistuneena autotörttöilyään. Kun hän ei saavu noutamaan Toivoa, Lasse ja Ismo kummastuvat. Nellalle selviää, että joku muu kuin Noel on hoitanut Toivoa. Hän suuttuu pettureille ja häipyy.

Susu on huolissaan mökkinalkkiin jääneistä Mikistä ja Marikasta. Tuvassa tilanne on kehittynyt kiihkeäksi! Kun Aki saapuu hakemaan jumiin jääneitä, alkaa syyllisyys kolkuttaa. Se kolkuttaa lisää, kun sairaalassa Susu kehuu Marikan toimintaa. Aki paljastaa tietävänsä Mikin ja Marikan puuhista, ja paineen alla salasekoilijat päättävät pysyä hiljaa.

Mikin (Konsta Hietanen) ja Marikan (Susanna Laine) välillä kuumenee.

Uusi uhka on käsillä, kun Matias kesken Mikin ja Marikan keskustelua herää koomasta! Kallella on kuitenkin huonoja uutisia Matiaksen vointiin liittyen.

Seuraava käänne on suuri yllätys Mikille. Juuri, kun Miki päättää unohtaa naiset ja keskittyä vain Matiakseen, hän tajuaa, että eräs tuttu onkin jäänyt Suomeen – ja tutkii Matiaksen yliajoa!

Salatut elämät ma–pe MTV3 klo 19.30–21.00. Sarja jatkuu maanantaina erikoispitkin jaksoin.