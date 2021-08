Muistatko Jali ja suklaatehtaan pikkupojan? Aikuiseksi kasvanut Freddie Highmore loistaa nyt Netflix-hitti Good Doctorin autistisena kirurgina

Jali ja suklaatehdas -elokuvan pikkupoikaa näytellyt Freddie Highmore vakuuttaa autistisena kirurgina The Good Doctorissa.

Brittinäyttelijä Freddie Highmore, 29, aloitti uransa valkokankaalla komeasti Johnny Deppin rinnalla jo 12-vuotiaana Finding Neverlandissa (2004). Vuotta myöhemmin nappisilmäinen poika sulatti sydämiä Jali ja suklaatehdas -elokuvassa (2005) , johon Depp oli häntä suositellut.

13-vuotiaana Jali ja suklaatehtaan Jalina.

Menestyselokuvat ja palkinnot seurasivat toisiaan, mutta parikymppisenä Highmore päätti vetäytyä elokuvista keskittyäkseen arabian ja espanjan kielen opintoihinsa Cambridgen yliopistossa. Nuorukainen on kiitellyt perhettään ja ystäviään sekä Lontoossa asumista siitä, että hän pysyi selväjärkisenä lapsitähteydestään huolimatta.

–Se kasvatti minua näyttelijänä. Jos olisin kasvanut aikuiseksi kuvauspaikoilla, minulla ei olisi mitään kosketuspintaa oikeaan elämään ja näyttelemiini hahmoihin, Highmore sanoo Evening Standardille.

Valmistuttuaan Highmore lähti kokeilemaan rajojaan nuorena Norman Batesina yhdysvaltalaisessa Bates Motel -sarjassa. Psykopaatin rooli toi Critics Choice -palkinnon parhaana miesnäyttelijänä draamasarjassa.

Vera Farmiga ja Freddie Highmore näyttelivät kieroutuneita äitiä ja poikaa Bates Motel -sarjassa.

Useiden viikkojen ajan Netflixiin katsotuimpiin sarjoihin on lukeutunut The Good Doctor, joka on nähtävillä myös Elisa Viihde Viaplaylla. Sarjan pääroolissa autistisena nerona, kirurgi Shaun Murphyna, loistaa Highmore. Hän oli ehdolla suorituksestaan Golden Globeen. Fiktiiviseen San Jose St. Bonaventuren sairaalaan sijoittuva The Good Doctor perustuu korealaiseen alkuperäissarjaan.

Rooli Shaun Murphyna on vaatinut paljon taustatyötä (ABC Studios, EnterMedia Contents / Album)

Highmore tuntee autismin kirjolla olevia, mutta on saanut apua vaikeaan rooliinsa taustatutkimuksesta sekä autismiin perehtyneeltä Melissa Reinerilta, joka työskenteli tuotannon apuna. Highmore on miettinyt roolinsa tarkkaan, jotta se olisi mahdollisimman todenmukainen: jopa sen, miten Shaun pitää käsiään.

Suomessa on nähtävillä sarjan kolme kautta. Kausia on tehty neljä. Jaksojen edetessä myös Shaunin hahmo muuttuu ja kehittyy. Esimerkiksi hän ihastuu ja yrittää onnistua vaikeassa treffimaailmassa.

– Me puhuimme sarjan tuottajan David Shoren kanssa paljon hahmon kehityksestä. Ihmiset, jotka eivät tiedä autismia tai eivät katso säännöllisesti sarjaa, saattavat kysyä: ”miten Shaun voi muuttua. Hänhän on aina autistinen”. Se on totta, mutta hän muuttuu koko ajan ihmisenä yrittäessään sopeutua uuteen maailmaan. Se oli minulle jännittävää. Shaun on yksilö – on hän sitten autismin kirjolla tai ei –, joka on matkalla uuteen, Freddie Highmore kuvailee Los Angeles Timesissa.

The Good Doctor

Netflix ja Elisa Viihde Viaplay