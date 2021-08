Jennin, 37, painoindeksi on kiivennyt 70:ään – purskahtaa itkuun nähdessään vaa’an lukemat

37-vuotias hääsuunnittelija Jenni purskahtaa itkuun, kun vaaka näyttää lähes 200 kiloa. Hän hakee apua Hurja painonpudotus Suomi -ohjelmasta.

– Siis mitä hittoa.. apua! Mä oon painanut viimeksi 160 kiloa! Ei tää voi olla totta. Mun paino on noussut puolessa vuodessa yli 30 kiloa.

37-vuotias hämeenlinnalainen hääsuunnittelija Jenni Kinnari suorastaan järkyttyy saapuessaan lääkärin vastaanotolle ja punnitukseen, jossa vaaka näyttää 196 kiloa. 167-senttinen nainen ei ole uskoa lukemia todeksi ja purskahtaa itkuun.

Hän on yksi niistä kymmenestä henkilöstä, jotka on valittu satojen hakijoiden joukosta nyt ensi kertaa nähtävään Hurja painonpudotus Suomi -ohjelmaan. Jokaisen osallistujan tapaus käsitellään omana jaksonaan, ja Jennin jakso nähdään ensimmäisenä.

Kaikille osallistujille yhteistä on se, että vuosia jatkunut painonnousu on saanut aikaan fyysistä ja henkistä tuhoa, ja tilanne on monelle jo hengenvaarallinen.

Jenni on ollut koko ikänsä ylipainoinen, ja hän kertoo kärsivänsä pahoista itsetunto-ongelmista: hän on nähnyt itsensä viimeksi kauniina 18 vuotta sitten. Hän oppi jo nuorena syömään ja herkuttelemaan salaa.

Naimisissa oleva Jenni itkee jaksossa, miten hän ei voi myöskään saada miehensä kanssa lasta painonsa vuoksi.

Jenni on erittäin motivoitunut aloittamaan uuden elämän ja on siksi hakenut ohjelmaan.

Tuotantoyhtiöstä painotetaankin, että tärkein kriteeri osallistujien valinnassa on heidän oma motivaationsa.

Aivan aluksi Jenni ohjataan lääkärintarkastukseen, jossa selviää paljon muutakin. Painoindeksi on 70 ja rasvaprosentti 56, verensokerit ovat todella korkealla ja vaarana on diabetes.

– Ihan kamalaa, en olisi ikinä uskonut, että olen tässä pisteessä. Haluaisin vain kiljua, huutaa ja hypätä jostain ikkunasta ulos. Olen pettynyt itseeni, Jenni suree kyynelsilmin.

Osallistujien apuna koko kahdeksan kuukauden mittaisten kuvausten aikana ovat myös jokaisen henkilökohtainen personal trainer, ravitsemusterapeutti sekä psykologi.

Ravitsemusterapeutille Jenni kertoo, että esimerkiksi pitsan tilaaminen kotiin tuo aluksi turvaa ja hyvää mieltä, kunnes se vaihtuu pahaksi mieleksi.

Personal trainerin ensimmäisen treenin aikana jo kuuden minuutin normaali kävely tuntuu todella raskaalta.

– Ihan kamalaa, kun ei jaksa! Pikkuinen lenkki ja nyt jo ihan kuollut, Jenni huokaa.

Nelosella nähtävä ohjelma perustuu jo kymmenessä maassa menestystä keränneeseen ja yhteen maailman suosituimpaan elämäntapamuutosformaattiin Obese.

Kaikille osallistujille laaditaan tarkka kunto-ohjelma ja ruokavalio, ja heidän matkaansa seurataan tasaisin väliajoin niin kuvausryhmän kera kuin heidän itse kuvaamiensa videomateriaalien kautta.

–Ohjelmaan osallistuvat henkilöt ovat 35–70-vuotiaita, moni heistä painoindeksin mukaan hengenvaarallisesti lihava. Ohjelmassa tullaan näkemään useampia tilanteita, joissa lääkäri toteaa nuoremmille osallistujille, että jos he eivät nyt tee jotain, he eivät näe omia 50-vuotispäiviään, ohjelman tuottaja Mepa Päivinen kertoo.

Juontajana nähdään Ellen Jokikunnas, joka toimii myös elämäntapamuutosta tekevien osallistujien tukipilarina.

–Osallistujat ovat rohkeita, upeita, tavallisia ihmisiä. Joukossa on myös nuoria, jotka ajattelevat, ettei tilanne ole vielä niin paha. Sitten heiltä saattaakin löytyä esimerkiksi kakkostyypin diabetes tai sydän- ja verisuonitauti.

Ohjelman tuottaja painottaa, että laihdutustakin tärkeämpi asia ohjelmassa on se, millainen henkinen matka tämä on osallistujille.

– Tämän ohjelman kohdalla ei kannata puhua laihdutusohjelmasta vaan elämäntapamuutoksesta ja siitä, millaisen henkisen kasvun tämä on tarjonnut osallistujille, Päivinen sanoo.

– He oivaltavat ohjelman aikana paljon asioita elämästään ja elintavoistaan – siitä, miksi he ovat kamppailleet painonsa kanssa niin kauan. Uskon, että monet katsojat voivat samaistua näihin tarinoihin.

Psykologikäynneillä esiin nousevat usein esimerkiksi lapsuuden ja nuoruuden traumat ja haasteet. Painonnousu saattaa johtua monista eri asioista.

Muihin laihdutusohjelmiin verrattuna tuottaja muistuttaa, että tässä ohjelmassa ei kisata muita vastaan ja osallistujia seurataan paljon pidempään kuin monissa muissa laihdutusohjelmissa.

Ohjelmassa turvaudutaan myös monenlaisiin lääketieteellisiin menetelmiin elämäntapamuutoksen vauhdittamiseksi.

Joillekin tehdään vatsalaukun ohitusleikkaus ja testataan suosiotaan viime vuosina kasvattanutta menetelmää, jossa vatsalaukkuun laitetaan silikonista tehty pallo, joka täyttää yli puolet vatsalaukusta, jolloin nälän tunne ja syödyn ruuan määrä vähenee.

Ellen Jokikunnas kertoo seuranneensa suurella ylpeydellä ohjelmaan osallistuneiden matkaa vielä kuvausten jälkeenkin. Kuvaukset päättyivät keväällä.

– Ohjelmassa nähdään huikeita muutoksia, ja osalla laihdutusvauhti vain kiihtyi, kun kamerat sammuivat ja ohjelma oli heidän osaltaan kuvattu. Olisikin ollut tosi kiinnostavaa nähdä vielä sellainen ”mitä heille kuuluu nyt” -jakso, Ellen sanoo.

Suomessa on aiemmin esitetty formaatin yhdysvaltalaisversiota, jota tehtiin vuosina 2011–2015. Hurja painonpudotus -ohjelmassa seurattiin ihmisten taistelua vaarallista ylipainoa vastaan, ja monilla osallistujilla oli ylipainoa lähemmäs sata kiloa. Heidän painonpudotustaan seurattiin vuoden ajan ja muodonmuutokset olivat ällistyttäviä.

Ohjelman jälkeen osallistujien elämissä on riittänyt käänteitä. Moni muutti radikaalisti elämänsä suuntaa parempaan onnistuneen elämäntapamuutoksen jälkeen. Esimerkiksi floridalainen Michael Giannulis pudotti ohjelmassa lähes puolet painostaan, peräti 110 kiloa.

Osan kohtalot ovat yllättäneet hittiohjelman katsojat. Traagisimman kohtalon ohjelman jälkeen koki vuonna 2014 mukana ollut, ohjelmassa 82 kiloa laihduttanut Rod Durham, joka löydettiin kuolleena motellista 2016. 52-vuotiaana kuollut Durham menehtyi hypoglykemian eli verensokerin liiallisen laskun aiheuttamaan sydänkohtaukseen.

