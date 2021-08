Taukoamatonta biletystä, estotonta kuhertelua, räjähtäviä riitoja... Tällaista on hittireality Ex and the Cityn kuvauksissa

Kuumien sinkkujen lomatunnelmia päästään seuraamaan Ex on the Beach -suosikkisarjan uudessa spin offissa.

Luvassa on riitoja, rakkautta ja yllätyksiä, kun sinkut muuttavat saman katon alle Ex and the City -ohjelmassa.

Joukko kihertäviä sinkkuja sujahtaa poreammeeseen pakoon paahtavan kuumaa aurinkoa. Kuvausryhmä seuraa silmä tarkkana, kuinka tosi-tv-tähdet pulikoivat altaassa ja kiehnäävä toistensa kainaloissa. Meneillään on hittireality Ex on the Beachin uuden spin off -sarjan Ex and the Cityn kuvaukset Helsingin Herttoniemessä.

Nyt etelän lämpö on vaihtunut kimppakämpässä asumiseen Helsingissä, mutta se ei tunnu vauhtia hidastavan. Asetelma on pitkälti sama kuin Ex on the Beachissa, mutta lempi leiskuu kaupunkiympäristössä. Sinkkujen yhteiselo sujuu pitkälti hauskanpidon ja deittailun merkeissä.

Mukana on kuusi Ex on the Beach -ohjelmassa aiemmin esiintynyttä sinkkua Jenna, Stella, Annika, Tino, Nori ja Rasmus.

– Suurin ero Ex on the Beachiin on se, että käymme ryhmätreffeillä ja teemme paljon yhdessä talon ulkopuolella. Pääasiassa juhlimme, Stella naurahtaa.

Välillä kimppakämpän ovesta astelee uusia tuttavuuksia sekä tietysti exiä.

Ex and the Cityssa päästään seuraamaan Stellan ja muiden sinkkujen treffailua.

Riidoilta ja kyyneliltäkään ei olla vältytty. Saman katon alla asuessa tunteet kärjistyvät. Oman lisänsä ryhmädynamiikkaan tuo se, että monet sinkuista tuntevat toisensa jo entuudestaan. Vanhat kaunat ovat nostaneet vähitellen sinkkuparatiisissa.

Erityisen paljon kuvauksissa on puitu Ex and the Beach Afterski -sarjan tapahtumia, joka esitettiin discovery+-palvelussa keväällä.

– Täällä on huudettu, itketty, tapeltu... Emme ole päässeet yli Afterskin traumoista. Tämä on ollut tosi paha kausi draaman suhteen, Jenna huokaa.

– Kaikilla on ollut tosi hyvä fiilis, mutta tilanne on räjähdysherkkä. Vähän on ollut pikkukränää, mutta lopulta tilanne eskaloitui, Rasmus myöntää.

Rasmus kuohutti tv-katsojia viime keväänä Ex on the Beach Afterski -sarjassa. Pelimiehen maineen saanut Rasmus peuhasi kuvauksissa useiden naisten kanssa ja ajautui ärhäköihin riitoihin.

Toista kertaa formaatissa mukana oleva Rasmus vakuuttaa olevansa nyt muuttunut mies ja hän haluaa näyttää tv-katsojille, että on muutakin kuin ”tosi-tv-pahis”.

– Monet ovat saaneet minusta pinnallisen kuvan, mutta myös minulla on tunteet. Mussa on se tunteellinen puoli, mitä tv:ssä ei ole aiemmin nähty. Se on päällimmäinen syy sille, miksi lähdin mukaan Ex and the Cityyn, Rasmus sanoo.

– Kaikki kuvauksissa tapahtunut on tuonut mut tähän pisteeseen, joten en kadu mitään. Jos katuisin jotain, niin en olisi tässä nyt, hän painottaa.

– Odotin saavani paljon pahempaa palautetta tv-katsojilta Afterskin jälkeen, mutta itse asiassa kukaan ei uskaltanut tulla sanomaan mitään päin naamaa, Rasmus sanoo.

Tatuoitu kaunotar Annika sujahtaa poreammeessa Rasmuksen syliin. Kameraryhmä taltioi jokaisen sanan, kun he puivat edellispäivien tapahtumia poreissa. Amorin nuoli näyttää osuneen parivaljakkoon.

– Meillä on ollut täällä tosi hauskaa ja sovimme, että näemme ulkomaailmassa. En halua toistaa Afterskissa tekemääni virhettä vaan keskityn vain yhteen naiseen, Rasmus sanoo.

Annika ja Rasmus sopivat pitävänsä yhteyttä kuvausten jälkeenkin.

Kyyhkyläisten kuherrellessa poreammeessa muiden joukossa käy kuhina. Ilmassa on odottava tunnelma, sillä Jennan pitäisi palata pian treffeiltään mukanaan uusi asukas.

Pian Jenna asteleekin helsinkiläisravintolan kattoterassille mysteerimiehen kanssa ja sinkut antavat tulokkaalle riehakkaat suosionosoitukset.

Jenna sytyttää tupakan ja kiirehtii kertomaan naisille treffien annista.

Somevaikuttajana ja podcast-juontajana tunnettu Jenna Mäkikyrö on joukon todellinen tosi-tv-konkari, sillä hän ponnahti julkisuuteen jo vuonna 2014 Big Brotherista. Se jälkeen hänet on nähty niin Temptation Island Suomi -sarjassa kuin Ex on the Beachissakin.

Kun kutsu Ex and the Cityyn tuli, ei Jenna miettinyt kauaa mukaan lähtemistä.

– Sanoin äidille, että nyt on sellainen juttu, että minuun ei saa pariin viikkoon yhteyttä. Hän oli heti, että älä jaksa ja taasko? Sitten hän totesi, että tee vaan omaa juttuasi. Ei realityyn osallistuminen tule äidille enää yllätyksenä, Jenna nauraa.

– Tästä parempaa tuotantoa ei ole olemassakaan. Tämä on ehdottomasti kivoin tv-projekti, jossa olen ollut mukana, Jenna kehuu.

Porukan isosiskoksi itseään kuvaileva Jenna sanoo viihtyneenä jo useamman vuoden sinkkuna.

– Rakkauselämässäni on hiljaista kuin huopatossutehtaalla! Alan uskoa, ettei mulle ole yksinkertaisesti olemassa sopivaa kumppania.

Ex on the Beach on toiminut monille ponnahduslautana julkisuuteen. Sarjalla on innokas fanikunta, joka seuraa osallistujien edesottamuksia silmä tarkkana ja kommentoi ohjelman tapahtumia sosiaalisessa mediassa.

– Suurin virheeni kuvausten jälkeen oli lukea somekommentteja ja Jodelia. Siitä tuli fiilis, että oliko meillä sittenkään niin hauskaa kuin luulin. Ihmiset eivät ymmärrä, että telkkarista nähdyt jaksot eivät ole koko totuus, Stella muistuttaa.

– Kamerat kuvaavat ihan koko ajan, mutta yleisö pääsee näkemään vain murto-osan tapahtumista.

Kattoterassilla sinkuille ilmoitetaan, että seuraavaksi luvassa on tanssikohtauksen kuvaus. Roope Salminen ja koirat -yhtyeen kappale Madafakin darra pärähtää soimaan kaiuttimista. Bileet jatkuvat.

– Aamusta iltaan mennään aika lujaa. Kyllä tämä käy kunnon päälle, mutta olen valmistautunut tätä varten henkisesti ja fyysisesti, Rasmus virnuilee.

Ex and the City Suomi discovery+ -palvelussa.