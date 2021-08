Ortodoksijuutalaisessa yhteisössä kasvanut Julia Haart jätti uskonnon 43-vuotiaana ja on nykyään minihameissa viihtyvä miljonääri.

Julia Haart on noussut kahdeksan vuoden aikana kouluttamattomasta kotiäidistä muotipomoksi ja miljonääriksi melko uskomattomalla tavalla.

Vielä kahdeksan vuotta sitten Julia Haart oli Talia Hendler, neljän lapsen kotiäiti äärikonservatiivisessa ortodoksijuutalaisten yhteisössä New Yorkin liepeillä. Ja äärimmäisen onneton.

Sitten eräänä päivänä hän pakkasi yhtäkkiä laukkunsa ja häipyi. Mitä sen jälkeen tapahtui, on varsin häkellyttävää.

– Olin 43-vuotias enkä tiennyt mitään maailmasta. Tunsin itseni marsilaiseksi, Haart kuvaili lähtöään People-lehdelle.

Pitkään muodista salaa kiinnostunut Haart päätti suunnitella korkokenkämalliston, joka kiinnitti italialaisen alusvaatemerkin La Perlan huomion. Alkoi yhteistyö, jonka seurauksena Haart päätyi johtotehtäviin La Perlaan ja lopulta naimisiin firman johtajan, italialaisen liikemiehen Silvio Scaglian kanssa.

Nykyään miljonääri Haart, 50, johtaa miehensä kanssa yhtä maailman suurimmista malli- ja pr-toimistoista, Eliteä, jonka riveissä vaikuttaa muun muassa ”Kardashian-sisko”, huippumalli Kendall Jenner. Kuulostaa lähes uskomattomalta nousulta ihmiseltä, joka oli täysin kouluttamaton ja kertomansa mukaan myi vaivihkaa vakuutuksia kerätäkseen rahaa pakoaan varten.

Haart vaihtoi tanssikiellot, pukeutumis- ja käytösrajoitukset toiseen ääripäähän ja pilvenpiirtäjän penthouseen. Samppanjaa, antavia kaula-aukkoja, superlyhyitä minihameita ja huimia korkoja rakastava Haart ei peittele katkeruuttaan taustaansa kohtaan, johon kuului myös itsetuhoisia ajatuksia ja jota hän kutsuu ”vankilaksi”. Suurin osa Haartin omasta suvusta katkaisi välinsä tähän lähdön takia.

Epäortodoksinen elämäni -sarjassa yksi Haartin kestomurheita vaikuttaakin olevan omien lastensa vapaamielisyyden varmistaminen. Haartin vanhin tytär Batsheva ehti mennä naimisiin yhteisön perinteiden mukaan nuorena ja sen jälkeen äiti onkin ottanut tehtäväkseen jaella seksi- ja elämänohjeita monessa asiassa tietämättömälle nuorelle parille. Poika Schlomo taas vasta yrittää päästä perille deittailumaailman salaisuuksista.

Yllä olevassa Instagram-kuvassa vasemmalta Aron, Miriam, Julia, Schlomo ja Batsheva. Takana Batshevan aviomies Binyam.

Biseksuaaliksi tunnustautuva tytär Miriam on eniten äitinsä kaltainen.

– Hän ei suostunut mukautumaan. He tekivät hänelle saman kuin mitä olivat tehneet minulle – yrittivät painaa häntä alas ja muokata hänet näkymättömäksi. En voinut antaa sen tapahtua, joten kävelin ulos ovesta hänen kanssaan, Haart selitti The New York Timesin haastattelussa.

Aron ei muiden lasten tavoin halua jättää uskontonsa sääntöjä.

Tyttäret Miriam ja Batsheva työskentelevät yhdessä äitinsä kanssa. Batshevan mies Binyam on joutunut totuttelemaan vaimonsa housujen käyttöön.

Nuorin poika Aron viettää osan ajasta isänsä luona juutalaisyhteisössä eikä osoita äitinsä harmiksi minkäänlaista halua luopua tiukan uskonnollisista säännöistä. Kun teini Aron kertoo lopettaneensa tytöille puhumisen ”kiusausten välttämiseksi”, äiti puhkeaa itkuun.

Haart kirjoittaa parhaillaan ensi vuonna julkaistavaa peittelemätöntä elämäkertaa, jonka sisältö on jo saanut osan lapsista hermostumaan. Itse sarja taas on aiheuttanut kiivastakin väittelyä siitä, miten se esittää uskonnon ja kuinka paljon Haartilla on oikeus ohjailla lapsiaan, vaikka tarkoittaisikin hyvää.

Epäortodoksinen elämäni Netflixissä.