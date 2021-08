Tällainen on Big Little Lies -hitin tekijöiden uutuus – Nicole Kidman vastasi kuvauksissa vain, jos muut puhuttelivat häntä hyvinvointi­guruksi

Nicole Kidman piti rooliaan yllä Nine Perfect Strangers -sarjan kuvauspäivinä liki kuuden kuukauden ajan.

Nicole Kidman näyttelee Nine Perfect Strangers -sarjassa hyvinvointigurua, jonka metodit osoittautuvat varsin kyseenalaisiksi.

Kymmenen päivää, yhdeksän parempaa elämää tavoittelevaa asukasta – ja hyvinvointiretriitin vetäjä, jonka metodit lupaamansa hyvinvoinnin tavoittelemiseksi osoittautuvat vähintäänkin kyseenalaisiksi.

Big Little Lies -sarjan (HBO Nordic) tekijöiden uusi minisarja Nine Perfect Strangers esittelee näyttelijä Nicole Kidmanin karismaattisena guruna, joka pistää retriittiin saapuvan väen muun muassa kaivamaan omia hautojaan.

Omintakeinen rooli vaati omintakeisia keinoja: Kidman on kertonut pysytelleensä roolissaan Mashana muille näyttelijöille myös silloin, kun kamerat eivät käyneet.

– Halusin, että hyvin rauhallinen ja parantava energia huokuisi koko ajan, Kidman kertoi sarjan pr-tilaisuudessa elokuun alussa.

– Kun muut puhuivat minulle tai käyttivät Nicole-nimeäni, en reagoinut siihen lainkaan. Vastasin vain, jos minua kutsuttiin Mashaksi.

Kidmanin mukaan hän piti rooliaan yllä kuvauspäivinä liki kuuden kuukauden ajan.

Retriitin asiakkaat pistetään muun muassa kaivamaan omia hautojaan. Jessicaa näyttelee Samara Weaving.

Eristykseen hakeutuvista ihmisistä kertova satiirinen draamasarja kuvattiin koronapandemian takia eristyksissä Australian Uuden Etelä-Walesin rantakaupungissa Byron Bayssa.

Big Little Liesin tavoin sarjan pohjana on australialaisen Liane Moriartyn romaani. Molempien sarjojen tuotantotiimiin kuuluu Kidmanin lisäksi tähtituottaja David E. Kelley, jonka kanssa Kidman teki myös psykologisen trillerisarjan The Undoing (HBO Nordic).

Ensikritiikeissä Nine Perfect Strangersin komedian ja ihmissuhdedraaman välillä heittelevä tyyli on aiheuttanut nurinaa.

Tutuista tähtinäyttelijöistä – muun muassa Melissa McCarthy, Michael Shannon, Regina Hall, Luke Evans ja Bobby Cannavale – koostuva kaarti on toisaalta saanut myös kiitosta.

Moriarty itse on kertonut halunneensa satirisoida tarinallaan nykyihmisen halua kokea haluamansa muutokset välittömästi.

– Toive siitä, että poistamalla yhden asian ruokavaliosta, muuttamalla päivärutiinia... että koko elämä muuttuu vain yhden asian tekemällä: halusin tutkia sitä, Moriarty kuvaili NPR-radioaseman haastattelussa 2018.

Nine Perfect Strangers, pe 20.8. alkaen suoratoistopalvelu Amazon Prime Video.