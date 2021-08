The Witcher -sarjasta tuli Netflixin kultakimpale – ”Puolan Tolkienin” luoma fantasiamaailma paisuu elokuvalla ja toisellakin tv-sarjalla

Suoratoistopalveluiden muissa uutuuksissa viihteellinen dokumentti Manchester United -jalkapalloseuran värikkäästä historiasta sekä kahdeksan Jussi-ehdokkuutta saanut kotimainen huippuelokuva.

The Witcher -sarjan fantasiamaailma lavenee animeseikkailulla The Witcher: Nightmare of the Wolf. Myöhemmin tulossa on myös kokonaan uusi tv-sarja.

Netflixin viime vuosien iso fantasiapanostus, tv-sarja The Witcher – Noituri, on osoittautumassa melkoiseksi kultakimpaleeksi.

Petoja vastaan taistelevasta hirviönmetsästäjästä Geraltista (Henry Cavill), orvoksi jääneestä prinsessa Ciristä (Freya Allan) ja velho Yenneferistä (Anya Chalotra) kertovasta sarjasta ilmestyy toisen kauden uusia jaksoja tämän vuoden joulukuussa.

Jo maanantaina ensi-iltansa saa uusi animaatioelokuva The Witcher: Nightmare of the Wolf, joka sijoittuu tv-sarjaa varhaisempaan aikaan. Seikkailu seuraa palkkionmetsästäjä Vesemiriä, joka joutuu taistelemaan sekä kuningaskuntaa uhkaavaa petoa että omia demoneitaan vastaan.

The Witcherin luonutta kirjailijaa Andrzej Sapkowskia on toisinaan kutsuttu ”Puolan Tolkieniksi”. Kuusi romaania ja 15 fantasianovellia käsittävästä fantasiamaailmasta on jo tekeillä toinenkin tv-sarja: 1 200 vuotta aiempaan aikaan sijoittuvan The Witcher, Blood Origin -sarjan keskeisessä osassa on aasialainen toimintatähti Michelle Yeoh.

Aiemmin Sapkowskin tarinoista on tehty The Hexer -niminen puolalainen fantasiaelokuva, joka poiki tv-sarjankin, sekä kolme tietokonepeliä.

The Witcher: Nightmare of the Wolf, ma 23.8. alkaen Netflix.

Suoratoistopalveluiden muita uutuuksia

Jalkapallotähti Eric Cantona kertaa Mancher Unitedin historiaa.

The United Way with Eric Cantona, to 19.8. alkaen C More

Jalkapallotähti Eric Cantona luotsaa tuottamassaan ja osittain käsikirjoittamassaankin dokumentissa läpi Manchester United -joukkueen värikkään historian. Cantona painottaa etenkin viime vuosisadan loppupuolen tapahtumia vuoden 1958 Münchenin katastrofaalisena pidetystä ottelusta lähtien.

Mat Hodgsonin ohjaama viihteellinen katsaus ruotii muun muassa eri valmentajien panosta. Pelaajista muistelijoihin kuuluu myös David Beckham, ja brittipoliitikot valottavat työväenluokan fanien mielenmaisemia.

Kritiikeissä dokumenttia on moitittu kuitenkin historian siloittelusta: Cantona jättää oman panoksensa ja tunteensa tarinointinsa ulkopuolelle.

Emmi Parviainen ja Laura Birn näyttelevät Seurapelin parhaita ystäviä.

Seurapeli, la 21.8. alkaen Elisa Viihde Viaplay

Kahdeksan Jussi-ehdokkuutta saanut, kolmekymppisen kaveriporukan lomaviikonloppua seuraava Seurapeli on näyttelijöiden juhlaa.

Pitkäaikaisten ystävien välejä vähitellen avaava ja niistä paljastuvilla kipupisteillä härnäävä elokuva toi omat Jussi-ehdokkuudet Emmi Parviaiselle, Iida-Maria Heinoselle ja Samuli Niittymäelle.

Heille ei kuitenkaan häviä tarinan muukaan kaarti eli Laura Birn, Paula Vesala, Eero Milonoff, Paavo Kinnunen ja Christian Hillborg.

Tv-sarjaa Paras vuosi ikinä käsikirjoittaneen Jenni Toivoniemen ensimmäinen pitkä elokuva ruotii vakuuttavasti nuoruuden odotusten, sen jälkeen tehtyjen virheiden ja niiden aiheuttamien pettymysten välistä suloisenkitkerää ristiriitaa.