Amerikkalainen Bobby sai tarpeekseen uskonnoista ja keksi ovelan vastaiskun – sitten siitä tuli iso ilmiö ympäri maapalloa

Spagettiuskovaisten perimmäisenä tarkoituksena on tutkia, mitä uskonnonvapaus länsimaissa todella tarkoittaa.

I, pastafari on osuva satiiri uskonnoista.

Miltä kuulostaa uskonto, jossa lapset kastetaan nuudelivedessä ja jossa kuoleman jälkeen taivaassa odottaa oluttulivuori? Uskonto, jonka pyhiin vaatteisiin kuuluvat merirosvotamineet ja spagettisiivilä. Vitsiltä, eikö?

Tämäkin uskonto on kuitenkin olemassa ja sillä on nimikin: Lentävän spagettihirviön kirkko. Sillä on seuraajia ympäri maailmaa, kertoo viihdyttävä dokumentti I, Pastafari (2019).

Lentävän spagettihirviön kirkko sai alkunsa Yhdysvalloissa vuonna 2005. Kansasissa oltiin ottamassa evoluutioteorian rinnalle opetettavaksi niin kutsuttu älykkään suunnittelun teoria. Käytännössä se tarkoitti kiertoilmausta kreationismille.

Huolestunut kansalainen Bobby Henderson kirjoitti opetuslautakunnalle kirjeen, jossa vaadittiin ottamaan älykkään suunnittelun ohella huomioon myös se, että maailmankaikkeus saattaisi olla yhtä hyvin Lentävän spagettihirviön luomus.

Hendersonin argumentti rivien välissä oli, että jos kerran tutkimukseen perustuvan tieteen rinnalle nostetaan näennäistieteisiin pohjaavaa ”hölynpölyä”, miksei samalla opetettaisi muutakin keksittyä.

I, Pastafari on satiiri, joka pakottaa tiukkapipoisimmatkin miettimään, mitä uskonnot lopulta ovat.

Uskonnolle oli tietysti luotava omat myyttinsä ja ominaispiirteensä. Lentävän spagettihirviön rukous kuuluu muun muassa näin: ”Pastamme, joka olet siivilässä, älä saata meitä kasvissyöntiin vaan toimita meille pitsaa, sillä sinun on lihapulla, nuudeli ja kastike”. Rukous päätetään aamenen sijaan sanalla ramen.

Lentävän spagettihirviön kertomuksissa Mosey-niminen merirosvo tuli vuorelta alas kahdeksan laintaulun kanssa. Ensin tauluja oli kymmenen, mutta kaksi putosi ja jäljelle jäi kahdeksan. Moseyn vuoksi merirosvoista tuli koko uskonnon piirissä eräänlainen valittu kansa ja merirosvoasusta pyhä vaate.

Myöhemmin seuraajat ottivat pyhäksi vaatteekseen spagettisiivilän, jota käytetään päähineenä. Dokumentissa seurataan oikeustaistelua, jossa Lentävän spagettihirviön kirkkoon kuuluvat käräjöivät oikeudestaan pitää uskontoonsa kuuluvaa päähinettä passikuvassa. Oikeus, joka toisille uskonnonharjoittajille oli suotu.

Uskonnon parodinen sävy on ilmeinen, mutta samalla vakava. Spagettiuskovaisten perimmäisenä tarkoituksena on tutkia, mitä uskonnonvapaus länsimaissa todella tarkoittaa. Miksi esimerkiksi lainsäädännön silmissä yksi uskonto hyväksytään ja toinen ei?

I, Pastafari, TV2 klo 23.05