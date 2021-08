Tässä ovat uudet Farmi-kilpailijat! Tauski, Juhana Helmenkalastaja, Kristian Heiskari...

Farmi Suomi -ohjelman juontaa Susanna Laine.

Nelosen Farmi Suomi saa jatkoa, kun joukko julkisuudesta tunnettuja kilpailijoita suuntaa Pieksämäen seudulla sijaitsevalle maatilalle, jossa he irtautuvat täysin modernin maailman mukavuuksista ja elävät maatilalla entisajan malliin askeettisissa oloissa, kisaten erilaisissa maatilanhoitoon liittyvissä kisoissa.

Mukana kisassa ovat burgerimies Akseli Herlevi, kauneusalan yrittäjä ja somevaikuttaja Henny Harjusola, tosi-tv-voittaja Kristian Heiskari, juontaja Cristal Snow, sisällöntuottaja Gogi Mavromichalis, malli ja yrittäjä Kelly Kalonji, myyntivalmentaja Juhana Helmenkalastaja, somevaikuttaja Maiju Voutilainen, muusikko Tauski Peltonen, artisti Sani Aartela, vapaaottelija Teemu Packalén, ex-keihäänheittäjä Taina Ojaniemi, taideasiantuntija Pauliina Laitinen, poliitikko Atte Kaleva sekä toimittaja Sanna Mämmi.

Matkaan lähti maanantaiaamuna 14 kilpailijaa. Muun muassa Selviytyjistä tuttu sopankeittäjä Juhana Helmenkalastaja tulee mukaan kesken kauden yllätyksenä muille kilpailijoille, joten hän liittyy joukkoon hieman myöhemmin. Muut kilpailijat ovat jo uutisten ulottumattomissa, joten lisäys kilpailijakatraaseen tulee heille yllätyksenä.

Farmin kolmannella kaudella juontajan saappaisiin hyppää Susanna Laine.

– Tuntuu jännittävältä! En olekaan realityä juontanut, no, ainakaan tosi pitkään aikaan! Tässä on tehty suoria lähetyksiä, viihdettä ja haastatteluohjelmia, mutta realityä en hetkeen, tosi innoissani olen tästä jutusta! Laine sanoo.

Julkisuudesta tutut henkilöt kisaavat jälleen Farmi Suomi -kisan voitosta.

Ohjelmassa farmilaiset saavat maatilan pehtoorilta päivittäin tehtäviä, joista suoriutuminen vaatii runsaasti asennetta.

Pehtoori on aiemmilta kausilta tuttu paikallisen tilan vanha isäntä Terho Häkkinen. Hän on Farmin tietolähde ja tilalla tapahtuvien tehtävien tinkimätön tuomari.

Ohjelmaa kuvataan Pieksämäen seudulla sijaitsevalla tutulla maatilalla, ja koko kisan voittaja kuittaa itselleen 30 000 euroa.

He kisaavat Farmi Suomi -kisan voitosta:

Akseli Herlevi, 35, burgerimies

– Olen katsonut Farmin molemmat kaudet, ja se on oikeastaan ainoita tv-ohjelmia, mitä tulee katottua. Ohjelmassa on hyvä ja positiivinen meininki, ja ajattelin, että tuonne haluan messiin, Herlevi sanoo.

Akselille maaseutu on miljöönä tuttu. Sen sijaan maaseudun eläimiin hänellä ei ole vielä syvempää kosketusta, muuten kuin keittiön kautta. Jos ravintolayrittäjän elämä olisi mennyt toisella tapaa, niin hän eläisi tänäkin päivänä maatilalla ja pitäisi maatilaa. Siksipä maaseudun elämään tutustuminen tuo mielenkiintoisen vivahteen miehen arkeen.

Akseli pystyy nukkumaan missä tahansa ja yhtenä tavoitteena hänellä onkin ottaa joka päivä torkut farmitöiden ohessa. Ja jos kaikelta puurtamiselta liikenee luppoaikaa, niin saattaapa hän perustaa oman pop up -ravintolan kilpakumppaneita varten.

Henny Harjusola, 27, kauneusalan yrittäjä

– Mä oon yllytyshullu! Mä lähden kaikkiin juttuihin mukaan, jos pyydetään! Harjusola sanoo.

Parturi-kampaaja sekä kauneusvloggaaja Henny oli nuorena mukana partiossa, joten maatilan puhteetkin lienevät haltuun otettavissa, vaikkei maaseutukokemuksia liiemmin löydykään.

Työteliäs yrittäjä aikoo valmistautua multaiseen koitokseen laittamalla erikseen farminpitävät kynnet, ripsienpidennykset sekä hiukset. Jos jotain tulee ikävä, niin se on suoristusrauta. Päättäväinen Henny aikoo ottaa tilanteet haltuun, jos muut eivät sitä tee. Samoin hän myös huolehtii, ettei joukossa ole lintsareita, jotka luistavat yhteisistä tehtävistä.

Kristian Heiskari, 29, tosi-tv-voittaja

– En viitti mitään hirveitä tavoitteita lyödä, mutta oishan se siistiä ottaa kolmas voitto, mutta oon tyytyväinen tähän kahteenkin. Mutta lähdetään sillä mentaliteetilla, että sen voitonhan mä otan, Heiskari sanoo.

Kristian on kilpailuhenkinen nautiskelija, jolla on takataskussaan jo kahden eri tv-ohjelman voittotittelit. Viimeisin pokaali on Selviytyjistä ja sitä ennen hän nautti ykköskorokkeella Big Brotherissa. Toki myös potentiaalinen kolmas voitto kiehtoo häntä. Tosi-tv-mestari asuisi mieluiten maalla, mutta työt pitävät miehen kaupungissa.

Krisu on ihmetellyt, että mitä siellä Farmilla on aiemmin naristu ettei ole ruokaa, kun sitä kuitenkin on. Kristian syökin itse mitä tahansa, jos on pakko.

Cristal Snow, 46, monilahjakkuus

– Tämä on ensimmäinen reality, mihin soitin itse ja sanoin, että pliis, voisinko tulla mukaan, koska olen älytön Farmi-fani ja mä haluan kokea jotain tollaista! Cristal Snow sanoo.

Viihdetaitelija Cristal Snow kuvailee olevansa nykyisin erakoitunut ja naimisissa kirjoituspöytänsä kanssa. Työteliään kirjoitussavotan sijaan maalla häntä odottavat toisenlaiset puurtamiset. Tämä tuskin haitannee, sillä Cristal nauttii reippaudesta ja toimeliaisuudesta.

Nuoruudessa tämä monitaituri on ollut kesärenkinä maalla ja nykyisin Cristal kaipaa alituiseen maalle puutarhaansa laittamaan. Cristalilla saattaa olla myös piileviä eläinkuiskaajan kykyjä, jotka toivottavasti tulevat ilmi Farmilla.

Constantinos "Gogi" Mavromichalis, 34, sisällöntuottaja

– Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus paeta maailmasta, toivottavasti koko siksi ajaksi, kun siellä voi olla, ja toki se rahakin houkuttaa! Mavromichalis sanoo.

Yle Kioskin juontaja on juuri ennen Farmille lähtöä ehtinyt naimisiin, joten kuvausreissu on Gogille eräänlainen häämatka, yksin. Vaimoa voi tulla muiden kisaajien keskellä ikävä.

Hän tunnustautuu cityäijäksi, vaikka kaipaakin kesäisin pois kaupungista. Gogi tykkää nikkaroida mökillä, joten vasara pysynee kädessä Farmillakin. Nikkarointi ja rakentelu toimivat hänelle terapiana ja ovat myös pakoa arjesta. Lievää keksijänvikaakin juontajasta löytyy, sillä jos ei tarvittavaa työkalua ei ole lähistöllä, niin Gogi rakentaa sellaisen itse.

Kelly Kalonji, 34, malli, yrittäjä

– Ihanaa, että pääsen olemaan luonnon keskellä ja tutustumaan niihin eläimiin sekä mun tovereihin. Oon kiinnostunut tosi paljon maatilaelämästä, Kalonji sanoo.

Mallin töiden ja sosiaalisen median parissa työskentelevä Kelly nauttii siitä, että Farmilla arjen hektisyys jää taakse. Hän on aina asunut kaupungissa, mutta rakastaa mökkeilyä, jos käytössä on oikea vessa eikä ulkohuussia.

Farmilta löytyy valitettavasti vain alkeellisempi vaihtoehto. Sopeutuvana luonteena Kelly pohtii oppivansa elämään maatilaelämää. Kelly on myös ravintolamestari ja epäilee keittiön olevan hänen vahvinta osa-aluettaan. Myös eläintenhoitoa kiehtoo Kellyä, vaikkei kokemusta vielä löydykään.

Juhana Helmenkalastaja, 47, myyntivalmentaja

– Olen 3-vuotiaasta saakka asunut maaseudulla. Haluan vähän nostalgisoida ja tuntea sen lehmänlannan tuoksun uudelleen sieraimissani. Ja sitten haluan varmistaa, että Kristian Heiskari ei voita Farmia. Lähden tavoittelemaan pääpottia, ja se menee Hurstille, Helmenkalastaja sanoo.

Selviytyjistä ja Diilistä tuttu Juhana tuo itsensä ja viiksensä Farmille kesken kisan. Tuhansia myyntikoulutuksia tehnyt valmentaja joutunee ottamaan työkalupakistaan parhaimmat vakuuttelutaitonsa, jotta hänkin ansaitsee paikkansa Farmilla. Maalaiskokemusta Juhanalta ei puutu, mutta ennen kisaan lähtöä hän on vielä epävarma, kuinka paljon aikoo pimittää osaamistaan muilta.

Maiju Voutilainen, 25, somevaikuttaja

– Halusin jotain uutta ja jännittävää ja halusin haastaa itseni, mutta myös koska mä tarvitsen somelomaa. Mikä sen parempi kuin heittää ittensä jonnekin keskelle ei mitään tuntemattomien ihmisten kanssa ilman somea, joten enhän mä voinut kieltäytyä, Voutilainen sanoo.

Vloggaajana Mansikkka-nimellä tunnetuksi tullut Maiju keskittyy nykyään enemmän Instagramiin, jossa hän saattaa olla jopa kahdeksan tuntia päivässä duunien ja muun elämän takia. Farmilta Maiju odottaakin somelomaa.

Kännykän lisäksi hän tykkää näperrellä käsin kaikkea, joten käsityöt lienevät vahvuus maatilalla. Introverttina Maijua mietityttää, miten jaksaa olla kaikki päivät isossa porukassa. Erakkomaisesta luonteesta huolimatta tämä somettaja tykkää silti olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Ruuan yksipuolisuus ei Farmilla huoleta, sillä perunalla hän pärjäisi iäisyyden. Onhan Maiju jopa ottanut perunatatuoinninkin.

Tauski Peltonen, 58, muusikko

– Kaikessa rauhallisuudessani olen piilossa hyvin seikkailuhenkinen mies, ja mun mielestä tää on ihana seikkailu. Vaikka olen helsinkiläissyntyinen, olen maalaishenkinen mies, Peltonen kertoo.

Laulaja- ja lauluntekijä Tauski saapuu suoraan keikkareissulta farmille. Mikrofoni vaihtuu siis lennosta lapioon. Tauski on tehnyt vaiheittain elämänmuutosta. Paino on pudonnut ja aiemmin elämässä ”peikkona” ollut alkoholi on jäänyt pois.

Luonto antaa Tauskille voimaa tehdä lauluja, ja hän uumoileekin, että tulevasta kokemuksesta syntyy laulu tai pari. Farmille hän saapuu kuin alokas armeijaan: liikoja ennalta miettimättä, valmiina toimeen. Tauski kuvailee itseään ahkeraksi ryhmänjohtajaksi, joka tekee vaikka kaksin käsin töitä, jos muut laistavat hommista.

Sani Aartela, 50, artisti

– Rakastan sitä yhteisöllisyyttä, johon tällaisissa ohjelmissa pääsee. Ja ihanaa päästä pitkästä aikaa maalaismaisemiin."

Aikakone-yhtyeen laulaja Sani kuvailee itseään monitoiminaiseksi ja värkkääjäksi, jolle maittaa rakentamis- ja puutarhahommat. Sani on aina ollut kova tekemään töitä äitinä ja uranaisena. Jo muksuna hän on touhunnut suvun maatilalla lehmien kanssa. Muutoinkin Sanilla on aina ollut hyvä pöhinä eläinten kanssa, mutta kanoihin hän ei ole vielä päässyt liiemmin tutustumaan.

Ryhmätilanteissa Sani löytää itsestään sisäisen sovittelijan, jos tilanne sellaista vaatii. Rauhanneuvottelijalle on kenties tarvetta, jos talikot menevät muilla farmilaisilla pahasti ristiin

Teemu Packalén, 34, vapaaottelija

– Tietty omavaraisuus sekä rauhallisuus ja rauhoittuminen kiehtovat – etenkin nyt, kun ikää on tullut lisää ja on keretty mennä ja lentää, Packalén sanoo.

Valmentajaksi kouluttautuvasta vapaaottelijasta olisi toivottu maatilan jatkajaa, mutta urheilu vei nuorena mennessään. Tauko treeneistä ei aiheuta ongelmaa, koska paremman puutteessa Teemu heittelee Farmilla lautakasoja paikasta toiseen. Empatiakykyä Teemu pitää Farmilla heikkoutenaan.

Teemun voi olla vaikea ymmärtää, miten muut eivät pysty sietämään kipua ja janoa samoin kuin hän. Tiimipelurina hän jakaa juustonpalasta ensin muille ja ottaa vasta sitten itse. Jos tylsyys sattuisi yllättämään maatalon puhteiden keskellä, niin Teemu keksii kyllä ajanvietettä itselleen ja muille, pelien ja leikkien merkeissä.

Taina Ojaniemi, 44, ex-keihäänheittäjä

– Pitkään mietin mukaan lähtemistä, mutta uudet seikkailut, ne aina kiehtoo, Ojaniemi toteaa.

Nuorena lupaavana keihäänheittäjänä Tainalta kiellettiin aikanaan työt maatilalla, jottei loukkaantumisia sattuisi. Kokemuksia maalaiselämästä löytyy mummolasta, jossa Taina vietti muksuna aikaa, mutta enemmän leikkien. Nyt toiveena on oppia ainakin lypsämään.

Myös poliisina tunnetuksi tullut Taina on vahva puurtaja ja hän haluaakin päästä kunnolla hommiin. Niin, että hiki lentää. Urheilu-uran jälkeen ”kilpanumero” ei ole enää henkisesti rinnassa, mutta kilpailuhenkisyytä kyllä löytyy.

Pauliina Laitinen, 50, taideasiantuntija

– Olen kroonisesti utelias kaikesta ja maalaiselämä kiinnostaa, Laitinen sanoo.

Televisiosta tuttu taideasiantuntija on harkitsemassa maaseudulle muuttoa, jos vain sopiva paikka ja kohde tulee vastaan. Nähtäväksi jää, onko unelma yhä sama Farmilta palattua.

Esteetikkona Pauliina tykkää luonnon värien rikkaudesta ja ensitöikseen hän saattaakin somistaa tilukset kukkasin. Uutta tietokirjaa valmisteleva Pauliina kertoo olevansa kroonisen utelias, ja kulttuurihistorioitsijana häneltä löytyy seikkailunhalua, joten uusi kokemus maatilan töiden ja kisailun parissa on tervetullutta.

Atte Kaleva, 42, poliitikko, kapteeni evp

– Mua on aina kiinnostanut esimerkiksi lehmän lypsäminen. Ois tosi kiva päästä lypsämään! Kaleva sanoo.

Politiikassa Atte on tottunut siihen, että ”puukkoa tulee selkään”, joten peli Farmilla lienee hänelle lastenleikkiä. Armeijauran taakseen jättänyt Atte kertoo, että aamukuuden herätykset eivät olleet mieluisia upseerina ollessa, joten ne voivat tehdä tiukkaa Farmillakin.

Atte kuvailee itseään aika laiskaksi. Mökilläkin hänestä on mukavampi istuksia kahvikupposen kanssa kuin puurtaa menemään. Samoin myös kaupungissa asumista hän arvostaa kulttuuritarjonnan ja mahdollisuuksien takia.

Sanna Mämmi, 49, toimittaja

– Haluan ihan täysin uusia kokemuksia. Olen lähtenyt tänne omaa lomaani viettämään kahden vuoden tauon jälkeen. Aivan pähkähullu ajatus, mutta jotain mielenkiintoista ja erilaista tässä on! Mämmi kertoo.

Kaupunkilaistytöksi itseään tituleeraava Sanna tunnetaan ex-radiojuontaja ja tätä nykyä hän työskentelee PR-tehtävien parissa. Hyvinvointi on tärkeä osa Sannan elämää. Hän toivookin, että tiluksilta löytyisi ylimääräinen räsymatto joogaamista varten. Ja vaikkei lehmät ole liiemmin tuttuja, niin mindfulnessia harjoittava Sanna kokee eläimet kiehtoviksi ja läsnäoleviksi.

Rakentaminen, leipominen ja muut maatilan työt uupuvat Sannan vahvuuksista, ja hän aikookin lähestyä maaseudun askareita uteliaana oppimisen ja myös liikunnallisuuden kautta. Kyllähän vasaroidessa ja sahatessa hiki tulee.

Farmi Suomi esitetään Nelosella 2022.