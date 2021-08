Nämä piirteet yhdistävät osuvasti television rikossarjoja – 7 seikkaa, jotka pistävät katsojan silmään dekkareissa

Muistatko vielä rakastetut kasarihelmet Taistelupari ja Koira haudattuna sekä tietenkin Matlock ja Murhasta tuli totta? Näiden sarjojen tunnelmasta ammennetaan leppoisaa rikosdraamaa nykyäänkin, tuttua siitä, ettei suuria julmuuksia tapahdu ja keskitytään sukkelaan sanailuun.

Moni rennoista rikossarjoista saapuu Britanniasta, mutta kansallisuus ei ole olennaisin. Toki rikoksen ratkaisu lempeää iltapäiväteetä siemaillen sujuu mukavammin, mutta myös muut maat osaavat hyggeillä murhan äärellä.

Suomessa tuttuja genren sarjoja ovat esimerkiksi Murha paratiisissa, Tapahtui Mallorcalla, Murhia ja kantrimusiikkia, Etsiväpari Shakespeare & Hathaway, Isä Matteon tutkimuksia, Isä Brown ja hänen laumansa, Diagnoosi: Murha ja legendasarja Columbo.

Millaisia kliseitä nämä hyvän mielen murhasarjat tarjoavat?

1. Päähenkilö on lempeä ja hyväntahtoinen

Jos leppoisissa rikossarjoissa päähenkilöitä on vain yksi, hän on herttainen ja hyväntahtoinen hahmo, joka on kuin sattumalta päätynyt murhien pariin. Niitäkin hän ratkoo myhäillen kuin kokoaisi palapeliä olohuoneen pehmeällä sohvalla. Esikuvia tällaiselle tutkijalle ovat nokkela ja lämminhenkinen Jessica Fletcher (Murhasta tuli totta) ja ukulelea soittava, nakkisämpylöitä popsiva Benjamin Matlock (Matlock).

Höppänä rikostutkija Columbo selvitti rikoksia 69 jakson verran.

2. Sitkeä ulkopuolinen tutkii murhia

Usein leppoisien rikossarjojen etsivät eivät ole oikeita etsiviä. He ovat pappeja, kirjailijoita tai opettajia. Bleisereistään kuulu Jessica Fletcher on opettajaleski, joka eläkkeellä ryhtyi kirjoittamaan rikosmysteerejä. Hänellä on usein apunaan ystäviä, kuten lääkäri Seth Hazlitt.

Sarjassa Isä Brown ja hänen laumansa roomalaiskatolinen pappi ratkoo yhteisönsä rikokset, joita intoilevat poliisit eivät onnistu selvittämään. Samalla pelastetaan sieluja.

Isä Matteo (Isä Matteon tutkimukset) taas selvittelee Italian Umbrian maisemissa seurakuntalaisten rikoksia, ja samaan kastiin voidaan laskea myös sarja Grantchester, jonka charmikas pappi Sidney pääsee sielunpaimenena poliiseja helpommin lähelle ihmisiä.

Diagnoosi: Murha -sarjassa losangelelainen lääkäri Mark Sloan tutkii murha-arvoituksia, ja Matlockissa pääosassa on maineikas puolustusasianajaja, joka huomaa enemmän kuin muut.

Angela Lansbury ratkoi rikoksia Murhasta tuli totta -sarjassa.

3. Eriparinen ja -purainen poliisikaksikko sanailee

Mikäli pääosissa on poliisiväkeä, on tavallista, että konstaapeleja on kaksi ja he ovat hyvin erilaisia. Tämä aiheuttaa letkeää irvailua toisen piirteiden kustannuksella. Välillä tutkijaparilla on ikäeroa ja nuoremman on vaikea suhtautua omalaatuisia tapoja kehittäneeseen konkariin (Murhia ja kantrimusiikkia). Grantchesterin Sidney-pappi ja Geordie-komisario sekä kinaavat että kunnioittavat, samoin kuin Koira haudattuna -sarjan Jake Styles ja JL McCabe.

Myös naisen ja miehen eroista ammennetaan huumoria. Sarjassa Tapahtui Mallorcalla vakava britti Miranda ja letkeä saksalainen Max ovat toistensa täydelliset vastakohdat. Kuittailusta ei tule loppua vanhan kunnon Taisteluparin tapaan. Tietenkin usein rivien väleissä pilkistää romantiikan mahdollisuus. Sama kuvio toistuu sarjassa Murha paratiisissa, jossa poliisipari Richard Poole ja Camille Bordey ovat kaikesta eri mieltä.

Isä Brown ja hänen laumansa -dekkari on suosittu rikosdraama.

4. Murha tapahtuu keskellä idyllistä kohdetta

Lempeämielisissä rikossarjoissa maisemat hellivät aisteja ja tuovat tarinaan lomatunnelmaa. Brittisarjoissa on kuvankauniita pikkukyliä, Italiassa aurinko lämmittää ja Espanjassa uima-altaat kimmeltävät. Sarjassa Murhia ja kantrimusiikkia uusiseelantilainen maisema mykistää.

Tapahtui Mallorcalla -dekkarissa viileä nordic noir on mahdollisimman kaukana. Murha paratiisissa -sarjassa vasta ollaankin paratiisissa, Karibian eksotiikassa. Saint-Marien saaren kauneus ei tosin vakuuta lontoolaista rikoskomisario Richard Poolea – hän vihaa hellettä.

Kuten sarjassa Murhasta tuli totta myös rento musiikki ja tarinankuljetuksen hitaus usein vahvistavat idylliä.

5. Murha on sivuseikka – ihmiset keskiöön

Näissä sarjoissa murha on sivuseikka, jonka äärellä nautiskellaan lasi jotakin maukasta ja sitten paljastetaan syyllinen. Ihmiset ovat ytimessä, ja vaikka yhteiskunnallisia aihepiirejä sivuttaisiinkin, on henkilötarina tärkein. Väkivaltaa tapahtuu, mutta sitä ei näytetä. Jessica Fletcherin näyttelijä Angela Lansbury on sanonut, että Murhasta tuli totta -sarjan paras puoli on se, ettei siinä ole väkivaltaa.

Isä Matteon tutkimuksia pyörii Ylellä.

6. Päähenkilöissä on huvittavia piirteitä

Jessica Fletcher rakastaa koruja, Matlock kenkiensä kiillotusta ja Isä Brown ruokaa. Mike Shepherd (Murhia ja kantrimusiikkia) kuuntelee C-kasetilta kantria ja fanittaa vintageautoja. Humprey Goodman (Murha paratiisissa) on kömpelö ja epäsiisti ja kirjoittaa muistiinpanoja nenäliinoihin. JL ”Fatman” McCabe (Koira haudattuna) ei mene minnekään ilman bulldogiaan Maxia, jota hän itse muistuttaa. Columbo pukeutuu ikivanhaan popliinitakkiin, sauhuttelee sikareita ja kurvailee Peugeotilla.

7. Yhteisöllisyys muistetaan – koko kylä on mukana ratkaisemassa rikosta

Kun pienissä piireissä tapahtuu murha, ovat syyllisiä kaikki ja syyllisiä selvittämässä kaikki. Jos murha vielä tapahtuu keskellä rentoa lomatunnelmaa tai idyllisintä kylää, se koskettaa jokaista. Tutkija on usein yhteisönsä oma tukipilari, oikeuden vaalija ja turvallisuuden takaaja.

Vaikkapa Isä Brownilla on tutkimuksissaan mukana usein niin hurskas seurakuntasihteeri kuin miestennielijä-kreivitär ja naistenmies-autonkuljettajakin!