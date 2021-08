Kommentti: Jos Mariah Careyn imelä hitti palaa listoille, se on Ryan Reynoldsin syy

Räiskintäpelien väkivaltaisuutta satirisoiva romanttinen Free Guy -toimintakomedia saattaa tehdä Mariah Careyn imelästä ysäripopista uudestaan coolia, kirjoittaa elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Kaikilla meillä on mielipide Mariah Careyn musiikista – eikä näyttelijä Ryan Reynolds ole uuden romanttisen toimintakomedian Free Guy perusteella poikkeus.

Careyn imelä ysärihitti Fantasy on päässyt elokuvassa kunniapaikalle, tarinan ja Reynoldin näyttelemän päähenkilön kannalta aivan avainasemaan.

Kai muistatte 1995 ilmestyneen Fantasyn? Yltiöpirteä popin, hip hopin ja r&b:n sekoitus synnytti aikoinaan ison hitin, jossa Mariahin kiistaton lahjakkuus ja raivostuttavimmat maneerit ylänuottikiljaisuja myöten yhdistyivät sulassa sovussa.

Vaikka Careyn alati listoilla keikkuvaa jouluhittiä All I Want for Christmas Is You olisikin vuosittaisen toiston ansiosta oppinut jo sietämään tai jopa rakastamaan, Fantasy kuuluu niihin kappaleisiin, josta on helppo myös ärsyyntyä.

Free Guy -komediassakin sillä alleviivataan Reynoldsin esittämän pankkivirkailijan naiiviutta ja hölmöyttä.

Pankkivirkailija Guy (Ryan Reynolds) pääsee raottamaan oman todellisuutensa rajoja.

Elokuva kertoo hieman Truman Show’n (1998) kaltaisen tarinan aivan tavallisesta miehestä, joka alkaa vähitellen tajuta elävänsä jonkun muun luomassa todellisuudessa jonkun muun määrittelemillä säännöillä.

Jim Carreyn esittämän Trumanin tilalla tässä tarinassa on Guy-niminen huoleton tyyppi, jonka naiivius alkaa karista, kun hän hoksaa olevansa oikeasti sivuhahmo Grand Theft Auto -pelien kaltaisessa väkivallalla, rötöksillä ja toimintakohtauksilla täytetyssä maailmassa.

Jodie Comerin näyttelemän toiminnan naisen, ”Molotov-tytön”, hyräilemä Fantasy toimii elokuvassa herätteenä.

Kappale saa Guyn tajuamaan asemansa koodareiden luomana pelinappulana, joka Matrix-elokuvien (1999–2003) Neon lailla pystyy kyseenalaistamaan todellisuutensa reunaehdot ja jossain määräin kapinoimaan luojiaan vastaan.

Jodie Comer näyttelee Lara Croftin kaltaista toiminnan supernaista, johon Guy (Ryan Reynolds) ihastuu.

Räiskintäpelien väkivaltaisuutta ja toimintaelokuvien ylilyötyjä action-kohtauksia Free Guy satirisoi hersyvästi.

Aivan kuten viime vuosien Deadpool-elokuvissa (2016–2018), Reynolds pääsee jälleen loistamaan hillittömien toimintakohtausten tähtenä, mutta nyt täysin omilla kasvoillaan, ilman supersankarin maskia.

Ohimennen Reynoldsin itsensä tuottamassa komediassa sivalletaan myös Yhdysvaltain villiä asekulttuuria, joukkoistetaan pelibloggariskeneä ja vitsaillaan Marvelin supersankareiden ja muiden populaarikulttuurin ilmiöiden kustannuksella.

Free Guy satirisoi räiskintäpelien ja elokuvien ylilyötyjä toimintakohtauksia.

Esittämälleen Guylle Reynolds on luonut kaksi äärilaitaa. Liki Forrest Gumpin tapaisen idiootin kaltaisesta mieslapsesta kasvaa fysiikan lakeja uhmaava toimintasankari, kun hän yrittää tehdä vaikutuksen näkemäänsä supernaiseen.

Killing Eve -tv-sarjan palkkatappajana Villanellenä läpi lyöneen Comerin rooli on vieläkin kaksijakoisempi: hän saa olla sekä hypertaidoilla päivitetty versio Lara Croftista että nörttikoodari, jonka keinot todellisessa maailmassa tyssäävät vähättelevien mieskollegoiden takia usein lyhyeen.

Samalla elokuvasta kuoriutuu uskottava romanttinen komedia, jossa nörttinainen ja hölmöyttään karistamaan pyrkivä mies löytävät toisensa.

Reynoldsin rinnalla nähtävästä vahvasta naissankarista huolimatta Free Guy ei valta-asetelmiltaan ole kuitenkaan erityisen vallankumouksellinen elokuva.

Kun Free Guyssa tulee sinänsä riemastuttavien loppukahakoiden aika, ratkaisijan paikalle ei nouse sen enempää tarinan naissankari tai sivuhahmoiksi valitut vähemmistöjen edustajatkaan, vaan Reynolds itse: valkoinen keski-ikäinen mies, joka on tässä tarinassa vieläpä enemmän tai vähemmän kaikkivoipa.

Mariah Carey esiintyi Sweet Sweet Fantasy -kiertueellaan myös Helsingissä vuonna 2016.

Tuottajana Reynolds on elokuvansa suhteen samalla tavalla kaikkivoipa. Kansainvälisille toimittajille järjestetyssä tilaisuudessa ohjaaja Shawn Levy kertoi viime viikolla, että Mariah Careyn Fantasy-hitin elokuvaan valitsi Ryan Reynolds itse.

– Varhaisessa käsikirjoitusversiossa kappaleena oli The Outfield -yhtyeen Your Love, Reynolds selvitti toimittajatilaisuudessa.

Brittiläisen rockbändin kuuluisin (ja käytännössä ainoa) hitti ei kuitenkaan vielä toiminut niin hyvin kuin Reynolds olisi halunnut.

– Sitten Mariah Careyn Fantasy iski kuin salama taivaalta, pisti elokuvan liikkeelle ja toimi isolta osin elokuvan moottorina.

Sitähän koko elokuvakin on, fantasiaa, jossa kömpelöinkin nörtti voi yletä supersankariksi.

Deadpool-tähti oli muutenkin oikeassa: Fantasy toimii ja kuulostaa hyvältä, oli Careyn imelistä ysärihiteistä mitä mieltä hyvänsä.

Hyvällä lykyllä Free Guy voi tehdä Mariah Careyn ysäripopista uudestaan coolia. Jos Fantasy palaa uudestaan listoille, tiedätte ketä syyttää.

Free Guy, ensi-ilta elokuvateattereissa pe 13.8.