Atypical-sarjan autistisen Samin esittäminen on vaatinut Keir Gilchristilta, 28, paljon

Lntoolaissyntyinen Keir Gilchrist osaa tulkita autismin kirjolla olevaa Samia uskottavasti ja hienovaraisesti.

Onko Keir Gilchrist itsekin autistinen? Tämä kysymys toistuu googlettaessa tietoja Netflixin Atypical-sarjan Sam Gardnerin esittäjästä Keir Gilchristista.

Ei ole. Lontoolaissyntyinen Gilchrist, 28, on ilmiömäinen näyttelijä, joka osaa tulkita autistista Samia uskottavasti ja hienovaraisesti. Apuna vaikeaa rooliin teinisarjassa valmistautumisessa hänellä oli Aspergerin syndroomasta kärsivän David Finchin kirja.

– Rooli vei paljon energiaa, koska Samin mieli liikkuu niin lujaa koko ajan. Kun muut ovat tässä hetkessä, Samin aatokset ovat toisaalla. Näytellessäni yritin koko ajan painia omia aistejani vastaan. En katsonut Samin tavoin muihin ihmisiin. Sam kyllä on kontaktissa muiden kanssa, mutta vain eri tavalla, hän selittää Vulture-lehdelle.

Atypical kertoo autismin kirjolla olevasta Samista, hänen perheestään, tyttöystävästään Paigesta (Jenna Boyd) ja parhaasta kaverista Zahidista (Nik Dodani).

Nik Dodani näyttelee Samin parasta kaveria, naistenmies Zahidia.

Samin elämän suurin intohimo ovat pingviinit, joista hän tietää ihan kaiken. Zahid-ystävänsä ohella hänen bestiksiinsä lukeutuu akvaariossa elävä pingviini Stampy.

Atypicalin neljännellä ja samalla myös viimeisellä kaudella Sam yrittää päästä matkaamaan Etelämantereelle luonnossa elävien pingviinien luo.

Tarina seuraa myös Samin pikajuoksijasiskon Caseyn (Brigette Lundy-Paine) ja tämän tyttöystävän Izzien (Fivel Stewart) elämää. Omat ongelmansa ovat Samin ja Caseyn vanhemmilla, joita Jennifer Jason-Leigh ja Michael Rapaport tulkitsevat. Jennifer Jason-Leigh muistetaan muun muassa elokuvista Fast Times at Ridgemont High (1982) ja The Hateful Eight (2015).

Suurelle yleisölle suhteellisen tuntematon Gilchrist on nähty muun muassa Taran monta elämää -sarjassa sekä ja It’s Kind of a Funny Story (2010) ja It Follows (2014) -leffoissa.

Vapaa-ajallaan hän laulaa grindcoreyhtyeessä Whelm ja death metal -bändissä Phalanx.

Atypical Netflix (neljä kautta)