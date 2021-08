Iskelmälaulaja Eija Sinikka iloitsee selätetystä syövästään ja lapsenlapsestaan – kannustaa nuoriakin mammografiaan

Main ContentPlaceholder

Iskelmälaulaja Eija Sinikka on täynnä energiaa. Hänestä on tullut isoäiti, ja uutta musiikkiakin on luotu. Lavatähti vihjaa, että luvassa on yllätyksiä.

Iskelmälaulaja Eija Sinikka on täynnä energiaa. Hänestä on tullut isoäiti, ja uutta musiikkiakin on luotu. Lavatähti vihjaa, että luvassa on yllätyksiä. – Keikkakesä alkaa huomenna! Eija Sinikka ilakoi heinäkuisena torstaina. Seuraavana päivänä on luvassa yksityisesti tilattu keikka Jyväskylässä. – Tuntuu, että hiljalleen voi taas suunnitella tulevia töitä. Vielä kaikki on pientä, mutta sieltä täältä keikkoja puksahtaa. Viime vuonna kaikki tietenkin peruuntui. Niin peruuntuivat myös uran 50-vuotisjuhlat, jotka on nyt siirretty ensi kesään. Silloin Eija Sinikkakin täyttää pyöreitä. – Vietän 70-vuotissyntymäpäiviäni. En tosin osaa sanoa, miltä se tuntuu, sillä minä olen aina 28-vuotias! Kaikkea voi tehdä, eikä mitään esteitä ole, Eija Sinikka painottaa ja muistuttaa terveyden vaalimisen tärkeydestä ja liikunnan muistamisesta. – Käymme tyttöjen eli viisikymppisten ystävieni kanssa kymmenien kilometrien pyörälenkeillä ennen saunaa. Ja eilen keräsin 10 litraa mustikoita. Kun liikkuu, jaksaa löhötäkin. Liikunta vaikuttaa valtavasti henkiseen tilaan ja positiiviseen asenteeseen. Eija Sinikalla todettiin viime vuonna rintasyöpä, mutta hoidot tepsivät ja nyt syöpä on taakse jäänyttä elämää. – Luojan kiitos kävin viimeisessä julkisessa mammografiassa, jonka ansiosta syöpä löytyi alkuvaiheessa. Kannustan nuoriakin naisia mammografiaan! Rintasyöpä on hyvin yleinen. Kävimme naapurin rouvan kanssa yhtä aikaa sädehoidoissa. Upeaäänisen, Katri Helenaankin verratun Eija Sinikan kesään on kuulunut vihtijärveläisen kotimaatalon puuhia, metsän hoitoa ja metsäkävelyjä ja pian sieniretkiä, mutta myös musiikkia. – Olen levyttänyt yhden laulun, josta tehdään video. Lisääkin sävelletään, mutta tuleeko koko levy vai muutamia kappaleita, se selviää vielä. Olen kustantanut musiikkini jo vuodesta 1991. – Vihjaan, että uusi kappaleeni saattaa saada leuat loksahtamaan – mukana on yllätysmomentti! Tämä kesä on paitsi riemua auringon, selätetyn syövän ja musiikinteon vuoksi myös suurta onnellisuutta pienen lapsenlapsen saavuttua elämään. – Juuri tänään tuo 8-viikkoinen kävi mummia tervehtimässä. Vauvalla on jo kaksi hammasta! Hän on niin tarkkaavainen ja hellyttävä. Uusi elämä isoäitinä on upeaa, ja onneksi poikani asuu vain parin kilometrin päässä, joten näemme usein. Suku jatkuu, hienoa! Mikkelistä kotoisin olevaa Eijaa moni suomalainen seutu sykähdyttää erityisesti kesäisin. – Olen esiintynyt vuodesta 1968, ja Suomea on koluttu ristiin ja rastiin. Lempikaupunkejani ovat Savonlinna, Lappeenranta, Tammisaari, Hanko ja Naantali, sekä tietysti Mikkeli, jossa kolme sisarustani yhä asuu. Pidän itäsuomalaisesta hurtista huumorista. Iloista energiaa lisäävät uskolliset fanit. – Faneilta saapuu postia koko ajan, myös Ruotsin puolelta. Monet fanit matkustavat perässä keikoilla yhä! Se on ihanaa. Kesäillan valssi katsottavissa Yle Areenasta.