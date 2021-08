Näin ministerit houkutellaan Yökylässä Maria Veitola -ohjelmaan – vieraiden kriteereissä yksi nousee yli muiden

Maria Veitola pakkaa jälleen pyjamansa ja hammasharjansa ja lähtee yökylään.

Huippusuositun Yökylässä Maria Veitola -sarjan uusi kausi pyörähtää käyntiin syyskuun alussa. Seitsemännellä tuotantokaudella tunnetut suomalaiset avaavat jälleen ovensa Veitolalle ja ottavat tämän kotiinsa yhdeksi yöksi.

Mukana uudella kaudella nähdään laulaja Paula Vesala, kauppiaspariskunta Minttu ja Sampo Kaulanen, näyttelijäpari Satu Silvo ja Reidar Palmgren, räppäri Gettomasa (oikelta nimeltään Aleksi Lehikoinen), juontaja Janne Kataja, toimittaja Tunna Milonoff ja hänen Jenni-puolisonsa, ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen, muusikko Mikko Kuustonen ja puolisonsa näyttelijä Hanna Brotherus, näyttelijä Aake Kalliala, ulkoministeri Pekka Haavisto ja pääministeri Sanna Marin.

IS tapasi Veitolan sekä ohjelman tuottajan ja ohjaajan Jenni Sipon.

– Tällä kaudella on monta onnistumista. Ollaan saatu mukaan ihmisiä, joita on pyydetty aiemmin monta kertaa. Nyt moni asia natsasi kohdalleen ja se tuntuu hyvältä.

Ei Veitola aivan jokaiseen mökkiin yöksi lähde. Vierailla on tietyt kriteerit.

– Osa vieraille asetetuista vaatimuksista tulevat kanavalta ja katsojalukuodotuksista. On ohjelmassa toki mukana sellaisiakin ihmisiä, joita ollaan itse puskettu läpi, kuten vaikkapa Gettomasa. Avainsanat vieraiden valinnassa ovat vaihtelevuus ja moninaisuus.

Veitola on päässyt myös monen poliitikon vierashuoneeseen. Hampaita on pesty muun muassa Juha Sipilän, Antti Kaikkosen, Päivi Räsäsen, Laura Huhtasaaren ja Antti Rinteen kylpyhuoneissa.

Tällä kaudella vieraillaan Pekka Haaviston ja Sanna Marinin luona.

– Kaksi ministeriä, jukupliut, Veitola innostuu.

Oliko vaikea ylipuhua heidät mukaan?

– Olen työstänyt heitä vuosia, Sippo nauraa.

– Pekka Haavistoa etenkin. Sanna Mariniakin pidemmän aikaa, Veitola lisää.

– Ihanan lämpimästi hänkin suhtautui ideaan jo ensimmäisellä yhteydenottokerralla, mutta sitten tuli tällainen maailmanlaajuinen pandemia väliin, Sippo huomauttaa.

Maria Veitola tutustuu sarjassa suomalaisjulkkiksiin pintaa syvemmälle. Kuvassa Veitola puutarhatöissä laulaja Anna Puun kanssa.

Veitola ei ole eilisen teeren naisia, mitä tulee toimittajan töihin, mutta yökyläily on aina jännittävä paikka.

– Seitsemän kautta, mutta silti jännittää aina. On mulla tietysti jo vähän rutiinia, kun olen selvinnyt haastavistakin hahmoista. Tiedän, että pärjään. Onneksi taustalla on vahva tiimi, sekä jonkinlainen käsikirjoitus, joka on vähän kuin tiekartta.

Veitolan tiekartta näyttää pääväylät: kiinnostavat keskustelunaiheet ja välteltävät karikot. Silti kartta on vain summittainen ohje perille.

– Olen aina miettinyt valmiiksi kiinnostavia keskusteluaiheita, mutta lopulta jutut menevät minne menevät. Joskus kaikki toimii hyvin, joskus mietitään, että miten helvetissä saadaan tämä aika kulumaan.

Veitolan ohjelmaa tehdään pienellä viiden hengen ydinporukalla.

– Päähenkilöt sanovat usein, etteivät ole koskaan tavanneet tiimiä, joka on niin tapettia. Suomen huomaamattomin kuvausryhmä, Veitola hymyilee.

Pieni tiimi ei myöskään uusi kohtauksia, vaan antaa kameran pyöriä.

– Se tässä on mahtavaa, että ei vaihdella kuvakulmia, eikä ole uusintaottoja. Kuvaaja seuraa tilannetta ja se taltioituu, mikä taltioituu. Saadaan ne intiimit hetket talteen. Ei ole sellaista, että sanos toi juttu uudestaan.

Yökylässä Maria Veitola -sarjan uusi kausi alkaa 2. syyskuuta.

Veitolan mukaan ohjelma perustuu ihmisten väliseen luottamukseen.

– Se lähtee aivan ensimmäisestä yhteydenotosta. Luottamuksen rakentaminen ei ole vain minun työni, vaan koko tiimin.

– Ensimmäinen puhelu on se tärkein. Sen jälkeen tavataan ja keskustellaan. Mietitään, mistä päähenkilöt ovat kiinnostuneita. Ruvetaan rakentamaan sitä jaksoa ja vietetään aikaa yhdessä, Sippo kuvailee.

Yksi ihminen näistä keskusteluista puuttuu: Veitola itse.

– Se on yksi ohjelman hienouksista. Maria oikeasti menee soittamaan sitä ovikelloa, eikä hän ole tavannut ketään ennakkoon.

Seitsemän kauden aikana on ollut myös vaikeita hetkiä. Yksi koettiin viime kaudella, kun Veitolalla todettiin kesken kuvausten suuri kasvain rintaontelossa.

– On ne vaikeita hetkiä, kun omassa elämässä tapahtuu isoja asioita. Yhtenä vuonna isäni kuoli kesken kauden. Silti menimme aika pian VilleGallelle kylään. Toki sellaisissa hetkissä työ on hyvä apu. Pääsee hetkeksi surusta irti. On silti kamalaa yrittää tehdä ohjelmaa, kun tekisi mieli vain mennä lattialle makaamaan ja huutaa, että mun isäni on kuollut.

– Viime kaudella oli tosiaan se kasvain. Näin asian niin, että kuvausten aikana oli muuta ajateltavaa kuin se, että nyt ollaan leikkausjonossa.

Yökylässä Maria Veitola -sarjan uusi kausi alkaa MTV3-kanavalla ja MTV:n suoratoistopalvelussa torstaina 2. syyskuuta klo 21.