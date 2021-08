Viime Ensitreffit alttarilla -kausi päättyi ”kaikkien aikojen floppiin” – näin asiantuntijat vastaavat tv-katsojien kritiikkiin

Ensitreffit alttarilla -sarjan edellinen tuotantokausi päättyi sydänsuruun.

Huippusuosittu Ensitreffit alttarilla -rakkausreality palaa syksyllä tv-ruutuihin. Mukana on jälleen neljä paria, joiden avioliiton alkutaipaleita päästään seuraamaan MTV3-kanavalla 31.8. alkaen.

Parien tukena nähdään jo aikaisemmilta kausilta tutut asiantuntijat, erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen ja kirkkoherra Kari Kanala. Uutena asiantuntijana aloittaa ratkaisukeskeinen terapeutti Hanna Myllymaa.

Suomen Ensitreffit alttarilla -ohjelmaa on esitetty vuodesta 2015 alkaen. Ohjelma on ollut tilastollisesti katsottuna menestys, sillä lähes joka kaudella vähintään yksi pareista on päättänyt jatkaa avioliittoaan.

Viime syksynä esitetty seitsemäs kausi oli poikkeuksellinen, sillä yksikään pareista ei pysynyt yhdessä. Valtavan suositun sarjan tapahtumat herättivät tv-katsojien keskuudessa kuohuntaa, ja sosiaalisessa mediassa joulukuussa päättynyttä kautta ”kaikkien aikojen flopiksi”.

Mikä parinmuodostuksessa sitten meni pieleen? Epäonnistuivatko asiantuntijat ”matcheissaan”?

– Olemme miettineet asiaa todella paljon ja käyneet useita keskusteluja. Emme voi manipuloida, kontrolloida tai ennustaa mitään, joten mieleemme ei ole noussut mitään ”virhettä”, että tässä pitäisi jatkossa tehdä toisin, Elina Tanskanen sanoo.

Seksuaaliterapeutti Elina Tanskasen mukaan asiantuntijat ovat keskustelleet poikkeuksellisesta viime tuotantokaudesta paljon.

Asiantuntijat kuvailevat olevansa hyvillään siitä, kuinka intohimoisesti tv-katsojat seuraavat Ensitreffit alttarilla -sarjan käänteitä.

– Tv-katsojat toivovat pareillemme hyvää. Tiedän, että ihmisistä olisi ihanaa, jos olisi olemassa ohjekirja tai resepti, jolla löytäisi itselleen kumppanin. Tämä prosessi on kuitenkin kuin elävä matriisi, joka muuttuu koko ajan.

Ohjelmassa jo viidettä tuotantokautta mukana oleva asiantuntija Kari Kanala ei usko, että asiantuntijat olisivat voineet tehdä viime kaudella mitään toisin.

– Katson aina peiliin jokaisen kauden jälkeen, että mitä olisin voinut tehdä paremmin. Me asiantuntijat teemme kaikkemme, että teemme hyviä matcheja ja autamme pareja matkan varrella. Jokainen tarina on kuitenkin omansa ja ihmiset ovat ainutlaatuisia. On asioita, joita emme voi tietää etukäteen, Kanala sanoo.

Asiantuntijoiden mukaan hakuprosessiin ei tehty merkittäviä muutoksia viime kauden jälkeen, mutta uudella kaudella on painotettu entistä enemmän sitoutumista.

Kirkkoherra Kari Kanala on ohjelmassa asiantuntijana jo viidettä kertaa.

Kanala kuitenkin huomauttaa, että vaikka pari vaikuttaisi paperilla aivan täydelliseltä toisilleen, on mahdotonta ennustaa, kuinka heidän yhteiselonsa sujuu.

– Tärkeintä on sitoutuminen, rohkeus, avoimuus ja se, että on utelias toisesta ihmisestä ja osaa antaa tilaa. Hyvin nopeasti huomataan, että vaikka ollaan yhdessä, niin tarvitaan sitä omaa tilaa, Kanala sanoo.

Aina asiantuntijat eivät ole samaa mieltä siitä, ketkä sinkuista sopisivat yhteen.

– Jos Vatikaanissa on pyhimykseksi julistamisen kohdalla mukana Paholaisen asiamies, niin kyllä meistäkin löytyy kriittisyyttä, Kanala naurahtaa.

– Keskustelemme siitä, miksi nämä ihmiset sopivat yhteen ja mitä haasteita heillä voi olla. Pyrimme katsomaan haasteet vahvasti läpi. Joskus ne haasteet ovatkin se juttu, joka tuo parit yhteen, Kanala sanoo.

Asiantuntijoiden joukkoon uutena hyppäävä ratkaisukeskeinen terapeutti Hanna Myllymaa sanoo nauttineensa siitä, että kaikilla asiantuntijoilla oli sinkkujen yhteensopivuudesta oma mielipiteensä.

– Me vähän haastamme toisiamme pareissa. Aina joku näkee jotakin, jota toinen ei näe. Sinkut saattavat myös kertoa eri asiantuntijalle jotakin, jota eivät ole maininneet jollekin toiselle, Myllymaa sanoo.

Hanna Myllymaa liittyy Ensitreffit alttarilla -asiantuntijoiden joukkoon uudella kaudella.

Elina Tanskanen kuvailee, ettei parien muodostaminen satojen hakemusten joukosta ole mikään nopea prosessi, vaan kuukausia kestävä rupeama.

– Matkan varrella osa hakijoista saattaakin huomata, että hänellä on sellainen elämäntilanne, ettei hän voi keskittyä tähän prosessiin. Me emme suostuttele ketään mukaan, vaan ihmisen on haluttava tätä. Tämä ei ole mikään helppo reissu. Tanskanen sanoo.

Hanna Myllymaa sanoo luottaneensa omaan intuitioonsa potentiaalisia pareja muodostaessaan.

– Jokaisella asiantuntijalla on oma tapansa muodostaa pareja. Minä kontaktoin ihmisiä varhaisessa vaiheessa ja sitä kautta syntyi mielikuva. Huomasin kuvauksissa olevani aika tarkka, joten aika nopeasti löytyi sinkuissa yhdistäviä tekijöitä, Myllymaa kertoo.

Ensitreffit alttarilla 31.8. alkaen MTV3-kanavalla.