Netflix, HBO Nordic, Yle Areena, Disney+ ja muut suoratoistopalvelut tuovat syksyn aikana ensi-iltaan upouusia sarjoja, alkuperäiselokuvia, dokumentteja ja paljon muuta. IS Tv-lehti poimi joukosta 50 kiinnostavinta.

Syksyn suoratoistopalveluiden uutuussarjojen tähtinä ovat muun muassa Mikko Leppilampi (rikossarja Hautalehto), Oscar Isaac ja Jessica Chastain (Scenes from a Marriage) ja Laura Birn (Foundation).

Draama- & komediasarjat

Syksyn uusiin sarjoihin kuuluu draama- ja komediauutuuksia sekä Suomesta että maailmalta.

Suomalaisissa sarjoissa korostuvat rikokset, kun tutkimuksensa aloittavat muun muassa Maria Kallio (Elena Leeve), Sakari Koskinen (Eero Aho) ja Antti Hautalehto (Mikko Leppilampi).

Ulkomaisten uutuuksien joukossa on muun muassa eeppinen tieteissarja Foundation eli Säätiö, jossa yhtä pääosista näyttelee Laura Birn, sekä uudet versiot teinikauhuelokuvista Tiedän mitä teit viime kesänä ja nuortensarjasta Gossip Girl.

Nuorta Maria Kalliota näyttelee Elena Leeve.

1. Maria Kallio

Mikä? Leena Lehtolaisen kirjoihin perustuva 10-osainen poliisidraamasarja aloittaa Maria Kallion tarinan alusta.

Miksi katsoa? Pääosissa ovat valloittavat Elena Leeve ja Leo Honkonen.

To 19.8. alkaen C More

Nicole Kidman näyttelee hyvinvointiretriitin omintakeista gurua sarjassa Nine Perfect Strangers.

2. Nine Perfect Strangers

Mikä? Mashan (Nicole Kidman) vetämän hyvinvointiretriitin hoidon vaikutukset ovat asiakkaille varsin yllättäviä.

Miksi katsoa? Draamasarjan takana ovat suositun Big Little Liesin kirjailija Liane Moriarty ja tuottaja David E. Kelley.

Pe 20.8. alkaen Amazon Prime Video

Tutut monsterit palaavat uudessa animaatiosarjassa.

3. Monsterit työn touhussa

Mikä? Animaatioseikkailusarja jatkaa Pixarin menestyselokuvan Monsterit Oy (2001) tarinaa.

Miksi katsoa? Uusien hahmojen lisäksi mukana ovat myös verrattomat alkuperäiset ääninäyttelijät Billy Crystal ja John Goodman.

Ke 25.8. alkaen Disney+

4. Only Murders in the Building

Mikä? Tosielämän rikoksista kiinnostuneet naapurit epäilevät komediasarjassa törmänneensä oikeaan murhaan.

Miksi katsoa? Sarjan luoja on koomikkolegenda Steve Martin, ja mukana hääräävät Martin Short ja Selena Gomez.

Ti 31.8. alkaen Disney+

5. Close to Me

Mikä? Muistinsa takaisin saava vaimo (Connie Nielsen) tajuaa, ettei elämä miehensä (Christopher Eccleston) kanssa ollutkaan kovin ihanaa.

Miksi katsoa? Viaplayn tuottama jännitysdraamasarja on myyty myös Britannian Channel 4 -kanavalle.

Su 12.9. alkaen Elisa Viihde Viaplay

6. Zoey’s Extraordinary Playlist

Mikä? Musiikkikomediasarja Zoeysta (Jane Levy), joka kuulee muiden ihmisten ajatukset lauluina.

Miksi katsoa? Omintakeinen idea on poikinut sarjaan jo kaksi kautta.

Ti 14.9. alkaen C More

7. Karuselli

Mikä? Kari Hietalahden ja Petteri Summasen luoma komediasarja erilaisista kuplista, joissa suomalaiset elävät.

Miksi katsoa? Sarja tuonee jälleen esiin ohjaajana toimivan Julmahuvistakin tutun Summasen taidot tosiasioiden ja absurdin komiikan yhdistelijänä.

To 23.9. alkaen C More

Yksi Foundation-sarjan tähdistä on brittinäyttelijä Jared Harris.

8. Foundation

Mikä? David S. Goyerin sovittama eeppinen avaruusfantasiasarja. Pohjana ovat Isaac Asimovin klassiset Säätiö-kirjat.

Miksi katsoa? Laura Birn näyttelee keskeistä roolia brittitähtien Jared Harrisin ja Lee Pacen rinnalla.

Pe 24.9. alkaen AppleTV+

9. Furia

Mikä? Norjassa ja Saksassa kuvattu draamasarja kuvaa oikeistolaisten ääriliikkeiden väkivaltaista maailmaa.

Miksi katsoa? Hätkähdyttävä juoni kerii esiin terrori-iskuihin tähtäävää suunnitelmaa.

Su 26.9. alkaen Elisa Viihde Viaplay

Oscar Isaac ja Jessica Chastain näyttelevät Ingmar Bergmanin teokseen pohjautuvaa pariskuntaa.

10. Scenes From a Marriage

Mikä? Yhdysvaltoihin sovitettu versio Ingmar Bergmanin aviodraamasta Kohtauksia eräästä avioliitosta.

Miksi katsoa? Kuohuvien vaiheiden läpi luovivaa pariskuntaa näyttelevät Oscar Isaac ja Jessica Chastain.

Syyskuussa HBO Nordic

11. American Rust

Mikä? Yhdysvaltain ruostevyöhykkeellä asuva poliisi (Jeff Daniels) joutuu suojelemaan rakastamansa naisen poikaa murhasyytteiltä.

Miksi katsoa? Rosoisen rikosdraamasarjan pohjana on Philipp Meyerin kiitetty esikoisromaani.

Syyskuussa Paramount+

Joshua Jackson näyttelee potilaitaan kaltoin kohtelevaa kirurgia Christopher Duntschia.

12. Dr. Death

Mikä? Draamasarja potilaitaan vahingoittavasta kirurgista Christopher Duntschista (Joshua Jackson).

Miksi katsoa? Duntchin narauttaneita kollegoita esittävät ällistyttävässä tosikertomuksessa Alec Baldwin ja Christian Slater.

Ke 6.10. alkaen C More

Tiedän mitä teit viime kesänä -sarjan yhtä pääosaa näyttelee Madison Iseman.

13. Tiedän mitä teit viime kesänä

Mikä? 1990-luvun teinikauhuelokuvista tutusta tarinasta on tehty uusi 8-osainen jännityssarjaversio: tappaja alkaa jälleen jahdata nuoria, jotka ovat edellisenä kesänä osuneet autollaan mieheen.

Miksi katsoa? Sarjaversion pohjana on Lois Duncanin jo 1973 ilmestynyt jännitysromaani.

Pe 15.10. alkaen Amazon Prime Video

14. Invasion

Mikä? Tieteissarja kertoo avaruusolentojen hyökkäyksestä Maahan.

Miksi katsoa? Tutusta tieteisaiheesta kertovan sarjan takana on X-Men-seikkailujen menestyksen takana oleva käsikirjoittaja Simon Kinberg.

Pe 22.10. alkaen AppleTV+

15. Pahan väri

Mikä? True crime -sarja suomalaisista sarjamurhaajista.

Miksi katsoa? Kaarti on kova: hanskakuristajaa esittää Jukka Rasila, myrkyttäjähoitajaa Jaana Saarinen ja sarjahukuttajaa Kari Hietalahti.

Lokakuussa C More

16. The Shrink Next Door

Mikä? Mustaa komediaa tihkuva minisarja kertoo potilastaan (Will Ferrell) manipuloivasta psykiatrista (Paul Rudd).

Miksi katsoa? Hämmästyttävä tarina pohjautuu tositapahtumiin.

Pe 12.11. alkaen AppleTV+

Komisario Sakari Koskisena nähdään Eero Aho.

17. Koskinen

Mikä? Tampereen poliisin väkivaltaisten rikosten yksikköön sijoittuva rikosdraamasarja.

Miksi katsoa? Seppo Jokisen luomaa komisario Sakari Koskista näyttelee väkevä Eero Aho.

Marraskuussa Ruutu+

18. DikDek painajainen kummitustalossa

Mikä? Juha Vuorisen kirjasarjaan perustuva komediasarja.

Miksi katsoa? Luvassa on takuumustaa huumoria.

Marraskuussa C More

Antti Hautalehdon rooliin asettuu uudessa rikosdraamasarjassa Mikko Leppilampi.

19. Hautalehto: Kylmä syli

Mikä? Christian Rönnbackan romaaniin perustuva 8-osainen rikosdraamasarja.

Miksi katsoa? Antti Hautalehtoa esittää Mikko Leppilampi, ja rinnalla on rikostarinoiden konkari Antti Reini.

Joulukuussa C More

20. Gossip Girl

Mikä? Vuosina 2007–2012 tehdyn suositun nuortensarjan uusi versio.

Miksi katsoa? Manhattanin Upper East Siden ylellinen säihke on päivitetty nykyaikaan.

Syksyllä HBO Nordic

Kamikaze-sarjan pääosaa näyttelee Marie Reuther.

21. Kamikaze

Mikä? Draamasarja 18-vuotiaasta Juliesta (Marie Reuther), joka lähtee vanhempiensa kuoleman jälkeen etsimään itseään ulkomaille.

Miksi katsoa? Tanskalaissarjan pohjana on Erlend Loen romaani.

Syksyllä HBO Nordic

22. Sex Lives of College Girls

Mikä? Draamakomediasarja seuraa neljää seksuaalisesti aktiivista 18-vuotiasta opiskelijanaista.

Miksi katsoa? Onko Mindy Kalingin luoma sarja uusi Sinkkuelämää?

Syksyllä HBO Nordic

23. Yellowjackets

Mikä? Lukiolaistyttöjen jalkapallojoukkue joutuu lentokoneonnettomuuden jälkeen turvautumaan jopa kannibalismiin.

Miksi katsoa? Päähenkilöitä aikuisina näyttelevät muun muassa Melanie Lynskey, Juliette Lewis ja Christina Ricci.

Syksyllä Paramount+

Alkuperäiselokuvia

Nettipalvelujen uusien alkuperäiselokuvien joukossa on muun muassa odotettu Many Saints of Newark, joka jatkaa Sopranos-rikossarjan tarinaa, sekä Tom Hanksin uusi tieteisdraama.

24. Cinderella

Mikä? Uudessa musikaaliversiossa Tuhkimoa näyttelee poptähti Camila Cabello.

Miksi katsoa? Musikaalin takana on Pitch Perfect -elokuvien tekijä Kay Cannon, ja sivurooleissa nähdään muun muassa Broadway-tähti Idina Menzel ja Pierce Brosnan.

Pe 3.9. alkaen Amazon Prime Video

Tom Hanks näyttelee tieteistarinan vanhusta, joka kehittää robotin koiransa turvaksi.

25. Finch

Mikä? Iäkäs mies (Tom Hanks) kehittää tieteisdraamassa avukseen robotin, jotta hänen koirallaan olisi huoltaja myös sen jälkeen, kun hän itse kuolee.

Miksi katsoa? Ohjaaja Miguel Sapochnikin ansiolistalla on jaksoja muun muassa sarjoihin Game of Thrones ja True Detective.

Pe 5.11. alkaen AppleTV+

26. Many Saints of Newark

Mikä? Sopranos-sarjan tarinaa ennakoiva rikosdraama kertoo Tony Sopranon nuoruudesta.

Miksi katsoa? Käsikirjoituksen takana on Sopranosin alkuperäinen luoja David Chase.

Syksyllä HBO Nordic

Dokumentit ja tosi-tv

Asiaviihdettä eri suoratoistopalvelut tarjoavat monessa muodossa. Syksyssä korostuvat henkilötarinat muun muassa formulakuski Michael Schumacherista, Kardashienien perheeseen kuuluvasta Caitlyn Jenneristä ja pohjalaisisista nuorista aikuisista.

Myös legendaarinen yhtye The Beatles palaa Paul McCartneyn kera.

27. 6 jaksoa pop-kulttuurista

Mikä? Fedja Kamarin ja Sini Konesen luotsaama sarja käy läpi populaarikulttuurin ilmiöitä.

Miksi katsoa? Aihekattaus käsittelee muun muassa nerokulttia sekä populaarikulttuurin muokkaamia asenteita.

Pe 20.8. alkaen Yle Areena

Caitlyn Jenner kertoo Netflixin dokumentissa elämästään.

28. Untold: Caitlyn Jenner

Mikä? Dokumentti käy läpi Caitlyn Jennerin tarinan 1970-luvun huippu-urheilijasta transnaiseksi.

Miksi katsoa? 71-vuotias Jenner tunnetaan nykyään myös Kardashianin perheen vaarina.

Ti 24.8. alkaen Netflix

Paul McCartney keskustelee mittavasta urastaan omassa erikoisohjelmassa.

29. McCartney 3, 2, 1

Mikä? Muusikkolegenda Paul McCartney muistelee The Beatlesia, Wings-yhtyettä sekä pitkää soolouraansa.

Miksi katsoa? Keskusteluohjelma pohjustaa oivallisesti marraskuussa julkaistavaa mittavaa Beatles-dokumenttia Get Back.

Ke 25.8. alkaen Disney+

30. Ex and the City Suomi

Mikä? Ex on the Beach Suomi -sarjan sinkut muuttavat Helsingissä kimppakämppään.

Miksi katsoa? Hauskanpitoa ja treffailua häiritsevät taloon ilmestyvät ex-kumppanit.

To 26.8. alkaen Discovery+

31. WeWork: Totuus miljardiyrityksestä

Mikä? Dokumentti kuuluisan yrityksen nopeasta noususta ja epäonnistuneesta pörssilistautumisesta.

Miksi katsoa? Weworkin Adam Neumannista tuli yritysmaailman supertähti, joka joutui lopulta eroamaan.

Pe 3.9. alkaen Mtv-palvelu ja C More

32. PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende

Mikä? Neliosainen dokumentti Ranskan menestyneimmästä jalkapalloseurasta Paris Saint-Germainista.

Miksi katsoa? Kokemuksiaan jakavat muun muassa Zlatan Ibrahimovic, David Beckham ja Ronaldinho.

Pe 10.9. alkaen Amazon Prime Video

Naim on yksi On Hold -dokumenttisarjan päähenkilöistä.

33. On Hold

Mikä? Dokumenttisarja kotoutumisen ja mielenterveyshuolien kanssa painivista nuorista turvapaikanhakijoista.

Miksi katsoa? Ohjaajana on sarjojen Logged In, Pilluralli ja Peter Nygård: Naamion takana tekijä Sami Kieksi.

Ma 13.9. alkaen Yle Areena

Michael Schumacher ja Corinna-vaimo Budapestissa heinäkuussa 2012.

34. Schumacher

Mikä? Henkilökuvadokumentti formulakuljettajasta, joka on viime vuodet kuntoutunut vakavasta onnettomuudesta.

Miksi katsoa? Haastateltavina on myös Michael Schumacherin lähiomaisia vanhempia, vaimoa ja lapsia myöten.

Ke 15.9. alkaen Netflix

35. Planeetta on tulessa!

Mikä? Dokumenttisarja seuraa kolmea nuorta aktivistia, jotka yrittävät pelastaa maailmaa.

Miksi katsoa? Sarja valottaa, millaista aktivismi on nuorten arjen tasolla.

Ke 22.9. alkaen Yle Areena

36. 9/11: Inside the President’s War Room

Mikä? Dokumentti presidentin komentohuoneesta syyskuun 2001 terrori-iskua seuranneiden 12 tunnin ajalta.

Miksi katsoa? Presidentti George W. Bushilta, Dick Cheneyltä ja Condoleezza Ricelta on saatu uusia haastatteluja.

Syyskuussa AppleTV+

37. Suomen tulli rikosten jäljillä

Mikä? True crime -sarja perehtyy tullin rikostutkijoiden selvittämiin rikoksiin.

Miksi katsoa? Sarja valottaa muun muassa huumausaineorganisaatioita ja verkkorikollisuutta.

Ke 6.10. alkaen Ruutu+

38. Ultimate Escape Suomi

Mikä? Jukka Hildénin luotsaamassa pakopelisarjassa kahdeksalla julkisuuden henkilöllä on vuorokausi aikaa selvittää tiensä toistensa luo.

Miksi katsoa? Sarjan haasteita kuvataan ”äärimmäisen raaoiksi”.

Ke 6.10. alkaen Discovery+

39. Lakeuslife

Mikä? Tosi-tv-sarja seuraa parikymppisiä pohjalaisnuoria, jotka eivät halua muuttaa maalta kaupunkiin.

Miksi katsoa? Sarjassa tavataan muun muassa tubeläpimurrosta haaveileva vasikkakuski ja lifestyle-sometiliä pyörittävä äiti.

Ti 9.11. alkaen Yle Areena

40. The Beatles: Get Back

Mikä? Ohjaaja Peter Jacksonin uudestaan leikkaama 6-tuntinen sarja Let It Be -albumin nauhoitussessioista.

Miksi katsoa? Sarjan on luvattu muuttavan käsityksen klassikkoyhtyeen viimeisistä, riitaisina kuvatuista vaiheista. Mukana on ikonisen bändin viimeinen keikka Lontoon Savile Row’lta täydessä pituudessaan.

To 25.11. alkaen Disney+

Muista myös nämä

Vanhoista tutuista palaavat tänä syksynä muun muassa sarjamurhaaja Dexter, Succession-sarja, Krista Kososen rikossarja Beforeigners sekä kotimainen jännitysdraamasarja Ivalo.

41. Sekasin, draamasarjan kausi 3, pe 27.8. alkaen Yle Areena.

42. Rahapaja, rikosdraamasarjan kausi 5, pe 3.9. alkaen (alkuosa) sekä pe 3.12. alkaen (loppuosa) Netflix.

43. Nyrkki, vakoojadraamasarjan kausi 2, ma 6.9. alkaen Elisa Viihde Viaplay.

44. The Morning Show, draamasarjan kausi 2, pe 17.9. alkaen AppleTV+.

45. Rantabaari, draamasarjan kausi 4, ma 27.9. alkaen C More.

46. The Witcher, fantasiatoimintasarjan kausi 2, pe 17.12. alkaen Netflix.

47. Ivalo, jännitysdraamasarjan kausi 2, joulukuussa Elisa Viihde Viaplay.

48. Beforeigners, tieteisdraamasarjan kausi 2, syksyllä HBO Nordic.

49. Dexter: New Blood, jännitysdraamasarjan uusi kausi, syksyllä Paramount+.

50. Succession, jännitysdraamasarjan kausi 3, syksyllä HBO Nordic.