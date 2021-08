Kerran viikossa kuningatar Elisabet II vetäytyy suljettujen ovien taakse tärkeän vieraan kanssa – huoneessa on naurettu ja pyörrytty

Kuningatar Elisabetia on palvellut 14 pääministeriä. Kuningasperheen salaisuudet -sarjassa kerrotaan, keiden kanssa Elisabet tuli parhaiten toimeen.

Kerran viikossa Britannian pääministeri lähtee virka-asunnoltaan Buckinghamin palatsiin kuningattaren luo. Kukaan ei tiedä, mistä pääministeri ja kuningatar Elisabet keskenään puhuvat. Winston Churchillin (1874–1965) ollessa vallassa ovien takaa kuului naurunpurskahduksia. Kun Churchill lähti huoneesta, hänen nähtiin pyyhkivän silmiään.

Ylen uudessa Kuningasperheen salaisuudet -dokumenttisarjassa pengotaan Britannian kuningasperheen skandaaleja ja salaisuuksia vuosikymmenten varrelta. Ensimmäinen jakso käsittelee prinsessa Dianan kohuhaastattelua, jossa hän puhui prinssi Charlesin suhteesta Camillaan ja syömishäiriöistään. Sarjan keskiössä on Elisabet, joka on ehtinyt hallita peräti 14 pääministerin aikana. Toinen jakso käsittelee Elisabetin suhteita pääministereihinsä.

Elisabet joutui astumaan valtaan vain 25 vuoden ikäisenä, kun hänen isänsä kuningas Yrjö VI kuoli äkillisesti helmikuussa 1952. Nuori ja kokematon kuningatar huolestutti arvovaltaista sotasankaria Churchillia. Iäkäs konservatiivi kyseli muilta, miten hänen pitäisi suhtautua nuoreen monarkkiin. Mutta kun Elisabet piti ensimmäisen puheensa kuningattarena parlamentin uuden istuntokauden alkamisseremoniassa, Churchillin epäilykset hälvenivät.

Pääministeri Winston Churchill kumarsi nuoren kuningattaren edessä 1955.

Historioitsija Piers Brendon kuvailee ohjelmassa Churchillin olleen Elisabetille kuin mentori ja opettaja, joka koki tehtäväkseen siirtää vuosikausien kokemustaan ja tietomääräänsä Elisabetille. Hän oli kuin isoisämäinen hahmo nuorelle naiselle.

Aivoverenkierron ongelmista kärsinyt Churchill erosi terveyssyistä 1955. Hän kuoli aivohalvaukseen kymmenen vuotta myöhemmin. Konkaripoliitikko jätti hautajaisiin osallistuneeseen kuningattareen lähtemättömän vaikutuksen.

–Kerran joku kysyi kuningattarelta, kuka on ollut hänen lempipääministerinsä. Kuningatar vastasi, että Winston tietysti, koska hänen kanssaan oli aina niin hauskaa, professori Jane Ripley kertoo ohjelmassa.

Kuningattaren viides pääministeri oli työväenpuolueesta ja toi mukanaan uudistuksia, kuten koko svengaava 1960-luku muutenkin. Harold Wilsonin (1916–1995) pelättiin olevan kuningattarelle kova vastus, mutta toisin kävi.

–Wilson toi mukanaan tiettyä charmia ja uutuudenviehätystä sekä tutustutti kuningattaren täysin uuteen sosiaaliseen luokkaan, Piers Brendon kuvailee.

Wilsonin kanssa oli helppo tulla toimeen. Kirjailija Clive Irving muistuttaa jokaisen pääministerin tuoneen oman kokemuksensa kuningattaren tapaamiseen. Kuningatar oppi heiltä, koska suurimman osan ajasta monarkia piti hänet erossa tavallisista ihmisistä.

Walesin Aberfanin kaivosturma vei hengen 144 ihmiseltä lokakuussa 1966. Wilson kiirehti surevien tueksi paikalle, mutta kuningatar viivytteli. Ohjelman mukaan hän ei halunnut huomiota itselleen, vaan tahtoi niiden keskittyvän pelastustöihin. Kahdeksan päivää myöhemmin hän lähti lopulta paikalle – ja on käynyt useasti kylässä kunnioittaakseen Aberfanin uhreja ja heidän omaisiaan.

Viikoittaiset tapaamiset Wilsonin kanssa venyivät puolesta tunnista pariin tuntiin. Elisabetista tuli pääministerin luottoihmisiä, koska hänen ei tarvinnut pelätä kuningattaren puukottavan häntä selkään.

Harold Wilson toimi Britannian pääministerinä kaksi kertaa.

Elisabetin ja pääministerin suhde oli ystävällismielinen ja rento, mutta kaikki muuttui, kun rautarouva Margaret Thatcher tuli valtaan 1979. Kahdeksas pääministeri testasi kuningattaren kestävyyttä enemmän kuin kukaan muu. Nyt vallassa oli kaksi kuningatarta, ohjelmassa kuvaillaan osuvasti.

–Thatcherilla oli kovia mielipiteitä. Hän oli oikeassa ja väärässä. Ja yleensä sataprosenttisesti oikeassa ja sataprosenttisesti väärässä, ulkoministerinä 70-luvun lopulla toiminut lordi David Owen sanoo ja purskahtaa nauruun.

Vaikka Elisabet ja Thatcher tulivat aivan eri maailmoista, heillä oli jotakin yhteistä: kumpikin heistä oli yleensä kuvan ainoa nainen miespuolisten päättäjien katraassa.

Kun Thatcher meni Buckinghamin palatsiin, hän teki niin suuren ja liioitellun niiauksen kuningattarelle, että sille naurettiin.

Margaret Thatcher otti kuningattaren vastaan 80-vuotisjuhlilleen 2005.

–Välillä hän pyörtyi palatsissa. On kuultu kuningattaren päivitelleen, että taasko hän pyörtyy, kirjailija Will Self paljastaa.

Heinäkuussa 1979 oli Thatcherin ensimmäinen yhteenotto palatsin kanssa siitä, saako kuningatar matkustaa Sambiaan kansainyhteisön kokoukseen vai ei. Suhteita hiersi vuosien aikana Thatcherin nousu eräänlaiseksi kansakunnan symboliksi Falklandin sodan voiton myötä sekä pääministerin huumorintajuttomuus ja kovuus. Kuningatar taas edusti enemmän sovittelevampia kantoja. Ristiriidoista huolimatta Elisabet osallistui Thatcherin 70- ja 80-vuotisjuhlille sekä tämän hautajaisiin.

