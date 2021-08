Tuoreet kuvat Sinkkuelämää-sarjasta putkahtivat julki – Carrie ja Kiho yhdessä edelleen?

Sinkkuelämää-sarjan kuvauksista on julkaistu tuoreita kuvia, joissa näkyvät Carrie ( Sarah Jessica Parker) ja Kiho ( Chris Noth).

Alkuvuodesta uutisoitiin, että vuosituhannen vaihteessa esitetty suosikkisarja Sinkkuelämää palaa tv-ruutuihin kymmenosaisena And Just Like That -sarjana. Uuden ohjelmasta kuvaukset ovat jo hyvässä vauhdissa New Yorkissa, ja heinäkuun puolivälissä kuvauksista julkaistiin ensimmäiset kuvat.

Maanantaina suurkaupungin kaduilta bongattiin alkuperäisen Sinkkuelämää-sarjan ikonisin pariskunta. Sarah Jessica Parkerin näyttelemä Carrie ja Chris Nothin esittämä Kiho olivat on-off-suhteessa lähes koko sarjan ajan. Lopulta kaksikko kuitenkin päätyi yhteen, ja mitä ilmeisemmin heidän yhteinen taipaleensa jatkuu edelleen.

Sarah Jessica Parker ja Chris Noth tutkivat käsikirjoituksiaan sarjan kuvauksissa.

Noth oli kuvauksissa sonnustautunut roolihahmolleen Kiholle tyypilliseen tapaan pelkistettyyn, mustaan pukuun. Parkerin roolihahmo Carrie taas on tullut tunnetuksi pettämättömästä tyylitajustaan, ja hän oli pukeutunut mustaan puseroon sekä musta-valkoiseen pallokuvioiseen hameeseen.

Carrie ja Kiho romanttisissa tunnelmissa alkuperäisessä Sinkkuelämää-sarjassa.

Parkerin ja Nothin lisäksi uutuussarjaa tähdittävät aiemmasta ohjelmasta ja elokuvista tutut Cynthia Nixon ( Miranda) ja Kristin Davis ( Charlotte). Yksi naisnelikosta on kuitenkin poissa, nimittäin uusissa jaksoissa ei nähdä räväkkää Samanthaa ( Kim Cattrall).

ALKUPERÄISEN Sinkkuelämää-sarjan ensimmäiset jaksot esitettiin Yhdysvalloissa heinäkuussa 1998. Tuolloin ohjelmassa seurattiin 30-vuotiaiden Carrien, Mirandan, Charlotten ja Samanthan elämää. Sarjan juoni on pysynyt jokseenkin ennallaan, mutta uusissa jaksoissa ystävysten arkea katsotaan 50-vuotiaiden naisten silmin.

Sinkkuelämää-sarjan viimeinen jakso nähtiin Yhdysvalloissa helmikuussa 2004. Sittemmin ohjelmasta on tehty kaksi elokuvaa, ja sarjaa on esitetty Suomessa useaan otteeseen.