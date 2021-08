Supersuosittu Kirje isältä ruoti jatkosodan evakoiden raadollisia kokemuksia – miljoonasti katsottu tv-sarja taas nähtävillä

Suoratoistopalveluiden muissa uutuuksissa Kolmas kivi auringosta -tähti Joseph Gordon-Levitt palaa televisioon ja Käry-dokumentin ohjaaja tutkii Jamal Khashoggin murhaa.

”Miljoonisen katsojaa oli sittenkin oikeassa. Kotikatsomon Kirje isältä piti tehdä ja nähdä”, kirjoitti Helsingin Sanomien legendaarinen tv-kriitikko Jukka Kajava hyväksyvästi tv-kolumniinsa joulukuussa 2003.

Laila ja Eve Hietamiehen kirjoittama evakkodraama oli tuolloin kohonnut muutamassa viikossa tv:n katsotuimpien joukkoon. Sarjan tapahtumat sijoittuvat jatkosodan aikaan, kesään 1944, ja pieneen länsisuomalaiseen kylään, jolle on annettu tehtäväksi vastaanottaa ja majoittaa junalla saapuvia evakoita.

Sarja on katsottavissa nyt Yle Areenassa.

Aikoinaan katsojien kiinnostusta piti yllä toisaalta sarjan aiheen raadollisuus, toisaalta Heidi Köngäksen ohjauksen lempeys.

Evakkojen sijoituksista päättävä kunnanjohtaja junailee omaan huusholliinsa junan kauneimman nuoren naisen. Osa paikkakuntalaisista niskoittelee päätöksiä vastaan, ja antaa sen näkyä suhteissaan evakoihin.

Vastatusten joutuu muun muassa ylpeä emäntä (Tiina Pirhonen) ja teräväsanainen evakko Anni (Tarja Keinänen), jolla on mukanaan lukuisia tyttäriä.

Mukana on muitakin tuttuja näyttelijöitä, kuten Liisamaija Laaksonen, Kari Heiskanen, Seela Sella ja Mikko Kivinen.

Kirjoituksessaan Jukka Kajava luonnehti sarjaa ”eräänlaiseksi viihdetragediaksi”.

Kirje isältä, to 5.8. alkaen Yle Areena.

Suoratoistopalveluiden muita uutuuksia

Joseph Gordon-Levitt näyttelee Mr. Corman -sarjassa urahaaveensa hylännyttä muusikkoa.

Mr. Corman, pe 6.8. alkaen AppleTV+

Kolmekymppisten ahdistuksen, yksinäisyyden ja riittämättömyyden tunteita luotsaava kymmenosainen draamasarja Mr. Corman on tähtensä, näyttelijä Joseph Gordon-Levittin itsensä luoma, ohjaama ja tuottama.

Mustalla komedialla sävytetyssä sarjassa hän esittää urahaaveensa muusikkona jättämään joutunutta Josh Cormania, joka ansaitsee elantonsa nykyään viidesluokkalaisten opettajana.

Mr. Corman on elokuvauraa tehneen Gordon-Levittin paluu tv-sarjoihin.

Läpimurtonsa hän teki 1990-luvun lopussa komediasarjan Kolmas kivi auringosta Tommynä. Sen jälkeen hänet on nähty tv:n pääroolissa vain vuonna 2017 Amazon Prime Videolla ilmestyneessä Comrade Detective -sarjassa.

Elokuvista hänen tunnetuimpia töitään ovat romanttinen komedia 500 Days of Summer (2009), toimintaseikkailut Inception (2010) ja Yön ritarin paluu (2012), elämäkertadraamat The Walk (2015) ja Snowden (2016) sekä Netflixin tuottama lakidraama The Trial of the Chicago 7 (2020).

Psykologinen draamasarja Cruel Summer käynnistyy suositun Katen (Olivia Holt) katoamisesta.

Cruel Summer, pe 6.8. alkaen Amazon Prime Video

Kolmen kesän ajalle 1990-luvulle sijoittuva psykologinen draamasarja Cruel Summer koostuu kymmenestä osasta, joista jokainen kerrotaan eri henkilön näkökulmasta.

Näyttelijä Jessica Bielin tuottaman sarjan juoni kertoo suositusta teinitytöstä, joka katoaa yllättäen. Sen jälkeen hänen paikkansa pikkukaupungin nokkimisjärjestyksessä ottaa aiemmin täysin tuntematon tyttö.

Suosittua Katea esittää näyttelijä ja laulaja Olivia Holt, joka on tuttu myös HBO Nordicilla esitettävän Marvelin Cloak & Dagger -sarjan pääosasta. Tämän katoamisesta hyötyvää Jeanettea näyttelee Chiara Aurelia.

Sarjan ensimmäisen jakson on ohjannut näyttelijälegenda Henry Winklerin poika Max Winkler.

The Dissident, to 5.8. alkaen C More

Netflixin doping-dokumentin Käry ohjanneen Bryan Fogelin uusi teos ruotii Washington Post -lehden toimittajan Jamal Khashoggin murhaa, jonka tilaajaksi paljastui Saudi-Arabian korkein johto.

The Good Lord Bird, to 5.8. alkaen Paramount+

Sisällissodan kynnyksellä orjien kapinaa ja vapauttamista yrittäneestä John Brownista kertovassa minisarjassa tätä esittää Ethan Hawke. Kehuttu sarja on yhä katsottavissa myös HBO Nordicilla.

Vivo, pe 6.8. alkaen Netflix

Havannassa ihmisyleisölle esiintyvä karhu lähtee animaatioseikkailussa toimittamaan omistajansa rakkauslaulua Miamiin. Karhun äänenä on elokuvan laulut säveltänyt Lin-Manuel Miranda. Mukana on myös Gloria Estefan.

Eden, pe 6.8. alkaen Elisa Viihde Viaplay

Ulla Heikkilän viehättävässä elokuvassa rippileirille lähtevät ääntä itsestään pitävä Jenna (Linnea Skog), varma Aliisa (Aamu Milonoff) ja vetäytyvä Panu (Bruno Baer). Satu Tuuli Karhu on tiukka pappi.

The L Word: Generation Q, kausi 2, ma 9.8. alkaen HBO Nordic

Uusissa jaksoissa Bette (Jennifer Beals) ja Angie (Jordan Hull) pohtivat juuriaan. Sarja jatkaa L-Koodin (2004–2009) tarinaa.

Untold: Malice at the Palace, ti 10.8. alkaen Netflix

Laajan urheiludokumenttisarjan käynnistää marraskuussa 2004 pelattu Indianan ja Detroitin välinen NBA:n koripallomatsi, jossa virinnyt kaaos toi pitkät pelikiellot kolmelle pelaajalle. He kertovat, mitä tuona iltana heidän mielestään tapahtui.

ZeroZeroZero, ke 11.8. alkaen C More

Italialaisessa rikosdraamasarjassa seurataan kokaiinilastin matkaa Meksikosta Eurooppaan. Myös HBO Nordicilla esitettävän sarjan pohjana on Roberto Savianon tosipohjainen kirja.

Eden, ke 11.8. alkaen C More

Viikon toinen Eden on Australian rannikkokaupunkiin sijoittuva mysteerisarja, jossa synkät salaisuudet alkavat paljastua nuoren naisen katoamisen jälkeen. Pääosassa on Sophie Wilde.

Harrow, ke 11.8. alkaen Disney+

Ioan Gruffudd näyttelee australialaisessa draamasarjassa omalaatuista oikeuslääkäriä, joka tuntee vahvaa empatiaa tutkimiaan kuolleita kohtaan. Totuuteen pyrkivä mies piilottelee omaakin salaisuutta.

Infinite, ke 11.8. alkaen Paramount+

Tieteistoimintaelokuvassa näkyjen riivaama Evan (Mark Wahlberg) tajuaa eläneensä aiempia elämiä. Antoine Fuquan ohjaaman seikkailun konnaa esittää Chiwetel Ejiofor.