Olisitko tiennyt? Frendien legendaarisella soundtrackilla on häkellyttävä tarina – biisiin lisättiin erikoinen elementti

Kappaleesta tuli erityisen koukuttava, koska sinne lisättiin juuri sopivaan kohtaan taputuksia.

Tulevalle viikolle on luvattu sateista säätä, mutta Frendit-faneja se ei haittaa.

Legendaarinen tilannekomediasarja alkaa lineaarisessa tv-ruudussa aivan alusta. Ykköskauden ensimmäinen jakso esitetään maanantaina Subilla kello 19.

Frendit on yksi kaikkien aikojen tuottoisimpia tv-sarjoja, eikä vähiten sen onnistuneen tunnusbiisin takia. Pelkästään Rachelin, Joeyn ja kumppanien kasvojen näkeminen saa edelleen The Rembrandtsin I’ll Be There for You -rallatuksen soimaan iloisesti päässä.

So no one told you life was gonna be this way...

Your job's a joke, you're broke

Your love life's DOA

It's like you're always stuck in second gear

When it hasn't been your day, your week, your month

Or even your year, but...

I'll be there for youuuu...

Alun perin Frendien tunnuskappaleen piti olla R.E.M.:n Shiny Happy People. Muutama muutakin vaihtoehtoa oli. Ohjelman tuottaja Kevin Bright toi keskusteluun kuitenkin mukaan The Rembrandtsin. Bändi oli saanut aiemmin 90-luvulla suosiota biisillään Just the Way It Is, Baby.

Rembrandts teki I’ll Be There for You -kappaleen ensimmäisen version, mutta se ei ollut tuotannon mieleen. Tuotanto halusi, että Frendien tunnuskappale olisi pirteä ja tempoltaan kohotahtinen.

Tuotannon musiikkivastaava Michael Skloff sävelsi pianomelodian, kun taas vastaavat tuottajat Marta Kauffman ja David Crane sekä lauluntekijä Allee Willis kirjoittivat yhdessä sanoitukset. The Rembrandtsin nokkamies Phil Solem puristi sen jälkeen kasaan materiaalit, jotka hän sai tuotantotiimiltä.

Yksi kappaleen ”koukuista” on alkuun lisätyt taputukset. Ensin kuuluu laulu So no one told you life was gonna be this way, ja sitten kuuluvat taputukset.

Niiden kanssa bändin jäsenillä ei ole mitään tekemistä.

– Olimme juoneet muutama olutta (studiolla), aloimme humaltua ja päätimme, että jatkamme seuraavana päivänä kappaleen tekemistä, Solem kertoi taannoin Varietyn haastattelussa.

– Seuraavana päivänä he olivat lisänneet taputukset kappaleeseen.

Tuottaja Kevin Bright ja musiikkivastaava Michael Skloff ovat ne henkilöt, jotka taputtavat ääninauhalla käsiään. Kaikki olivat heti sitä mieltä, että taputukset ovat kappaleen koukku.

Sarjan superfanit ovat vuosikausia kiistelleet siitä, kuinka monta taputusta kappaleessa kuullaan.

– En edes tiedä, kuinka monta kertaa tuo kysymys on kysytty. Epämusikaaliset voivat ajatella, että siellä on viisi taputusta, koska siellä on neljä varsinaista taputusta ja sitten alkaa bassorumpu, Solem sanoo.

Pitkäsoitto myi platinaa ja siitä tuli suositumpi kuin bändi olisi ikinä voinut aavistaa. Varietyn mukaan Rembrandts kääri kappaleella varovaisten arvioiden mukaan noin viiden miljoonan dollarin rojaltit.

Olisi voinut kuvitella, että jättimenestys olisi ollut Rembrandtseille varma tie tähtiin. Näin ei kuitenkaan käynyt. Frendit-kappale poikkesi tyyliltään varsin radikaalisti Rembrandtsin musiikillisista tavoitteista. Solem olisi halunnut tehdä rock-henkisempää musiikkia.

Jatkuva mediahuomio ja tv-haastatteluihin herääminen aamuneljän aikaan eivät myöskään olleet Solemin mieleen. Yhtye hajosi vuonna 1997 ja Solem jatkoi musiikkiuraansa toisessa yhtyeessä.

Hän kuittaa Varietyssa väitteet siitä, että viiden miljoonan dollarin rojaltit takaisivat hänelle leppoisan loppuelämän. Syynä tähän on miehen mukaan avioero.

– Jos minulla ei olisi ex-vaimoa, minulla olisi mukava elämä.

Lähteet: Variety, ScreenRant, IS Arkisto, YouTube