Arman Alizad törmäsi karuun tapaukseen: lapsille annettiin vain 15 minuuttia aikaa lähteä sijaisperheestä – päätös oli laiton

Arman Pohjantähden alla -sarjan viidennellä kaudella kansa kertoo, ja Arman Alizad kuuntelee. Sarjan avaa pieleen mennyt lastensuojelutapaus. Onko Alizad nykyajan Hannu Karpo?

Vääryyden kokemuksia ja epäoikeudenmukaisia tilanteita on viime aikoina tulvinut Arman Alizadin tietoon paljon.

Suositun Arman Pohjantähden alla -sarjansa uudella viidennellä kaudella Alizad tarttuu tavallisten suomalaisten hänelle lähettämiin tapauksiin, jotka koettelevat oikeustajua.

Alizad kohtaa muun muassa miehen, joka joutuu maksamaan elatusapua lapsesta, joka ei ole hänen, ja naisen, jota vainoaja on piinannut jo vuosia. Mukana on myös vanhempi rouva, joka on hävinnyt oikeusprosessissa koko elämänsä säästöt.

Kauden ensimmäinen jakso käsittelee pahasti pieleen mennyttä lastensuojelutapausta. Voit katsoa pätkän jaksosta tästä:

Viranomaiset tekivät Alizadin mukaan näiden lasten kohdalla suoranaisen virheen, joka vaikutti suoraan lasten elämään.

– Niin karua kuin se on, virheitä sattuu, mutta tämmöisessä tapauksessa se on aivan hirveää. Näissä virheitä ei saisi sattua, Arman Alizad kertoo IS Tv-lehdelle puhelimessa.

Perheliiton puheenjohtaja Minna Ahokas kertoo ensimmäisessä jaksossa Alizadille, kuinka lastensuojelu siirsi täysin yllättäen kolme perheen kuudesta lapsesta toiselle paikkakunnalle.

– Se tuli meille kaikille yllätyksenä, sekä lapsille, meille sijaisvanhemmille että lasten huoltajalle. Olimme palaverissa lastensuojelun kanssa, ja sitten sieltä siirryimme peräkkäin autot ajaen tänne, Ahokas kuvailee ohjelmassa.

– Lapset saivat 15 minuuttia aikaa pakata. He olivat eläneet meidän perheessä kahdeksan vuotta, Ahokas sanoo.

Selkeää perustelua kiireiselle paikkamuutokselle 150 kilometrin päähän ei Ahokkaan mukaan ollut. Lapset viettivät tämän jälkeen kaksi ja puoli vuotta eri laitoksissa kahdella eri paikkakunnalla.

Asia ratkesi vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa, joka totesi, että asiassa oli toimittu lainvastaisesti.

– Oli rikottu lastensuojelulakia, hallintolakia ja Suomen perustuslakia, ja toimittu lapsen edun vastaisesti, Ahokas kertaa ohjelmassa.

Alizad kuvailee IS Tv-lehdelle tilanteen olleen karu: kyse on lapsista, joiden lapsuus oli aikoinaan jo valmiiksi järkkynyt.

– Sitten he pääsevät sijaisperheeseen. Juuri kun he ovat saaneet uudesta perheestä juuret, luottamuksen ja rakkaudenkokemuksen, ovelle tulee joku, joka vie heidät laitokseen muutamaksi vuodeksi.

Vaikka lapset palautettiin takaisin sijaisperheeseen, vahinko oli jo ehtinyt tapahtua.

– Eihän tuollaista voi korjata enää, Alizad sanoo.

Jaksossa pääsevät ääneen myös itse lapset, jotka ovat nyt teini-ikäisiä.

– Nämä lapset eivät mitään muuta halua kuin anteeksipyynnön lastensuojeluviranomaisilta, mutta he eivät ole ikinä saaneet sitä. Että he kokisivat, että heitä on edes kuultu, Alizad painottaa.

Juontajalle itselleen painokkaat aiheet ovat tulleet viime vuosina tutuiksi.

Arman Pohjantähden alla -sarjan kaksi ensimmäistä kautta käsittelivät aikoinaan isoja yhteiskunnallisia aiheita, esimerkiksi mielenterveysasioita ja päihdeongelmia. Myöhemmät kaudet 3 ja 4 esittelivät yhteiskuntaa pystyssä pitäviä ammatteja.

Viides kausi ja rivikansalaisen näkökulma tuovat entistäkin enemmän mieleen toimittaja Hannu Karpon legendaarisen ohjelmasarjan Karpolla on asiaa (1983–2007).

Uuden kauden alaotsikko Armanille on asiaa ei ole vahinko.

Arman Alizad, oletko nykypäivän Hannu Karpo?

– En ole itse tehnyt tätä vertausta, mutta aika paljon olen kuullut ihmisten niin sanoneen Pohjantähden alla -sarjan toiselta kaudelta alkaen, Alizad myöntää.

– Itse koen, että Karpolla on niin isot saappaat, että niitä ei kyllä kukaan vedä jalkaan. Sen takia tämän kauden nimi ei ole, että minulla on asiaa, vaan että minulle on asiaa. Kansa kertoo, ja minä kuuntelen.

Toimittaja Hannu Karpo käsitteli ohjelmassaan Karpolla on asiaa tavallisten suomalaisten kohtaamia vääryyksiä. Hänestä kertova dokumentti Karpo on katsottavissa Yle Areenassa ja Elisa Viihde Viaplayssa.

Uutta kautta varten Alizad peräänkuulutti ihmisiä risovia aiheita sosiaalisen median kanavissaan, joita seurataan laajalti. Kahdeksasta jaksosta jokainen käsittelee kahta eri aihetta.

– Aika monessa tapauksessa punnitaan ihmisen subjektiivista oikeuskäsitystä, joka on aina hirveän tärkeä keskustelunaihe. Vaikka jokin asia olisi tapahtunut lainmukaisesti, se ei tarkoita sitä, että oikeus olisi välttämättä tapahtunut.

Ihmisten omaa ääntä hän kutsuu supertärkeäksi.

– Se, että kansalainen saa aidosti hänelle annetun äänen kuuluville, on tosi tärkeää. Tv:stä tulee niin paljon kaikkea muutakin, että heidän äänensä helposti hukkuu viihdemaailman aallokoihin.

Iranilaissyntyinen Alizad kutsuu Suomea muuhun maailmaan nähden paratiisiksi, mutta täydellinen tämäkään maa ei ole.

– Koen nämä aiheet rinnakkaistodellisuuksiksi, joiden ohi sinä ja minä kävelemme päivittäin, emmekä pysähdy niitä katsomaan. Tässä ne nostetaan pöydälle.

Markus Kuotesaho on yksi Arman Pohjantähden alla -sarjan viidennen kauden vieraista. Hän puhuu muun muassa erilaisuuden kokemuksesta ja kiusatuksi tulemisesta.

Kepeämpiäkin aiheita on mukana. Käsittelyyn pääsee muun muassa koirankasvattajien ja Kennelliiton välinen välienselvittely, Seinäjoella ulkokävelyreitille säännöllisesti ilmestyvät barrikadit sekä Pieksämäki, jota Alizad kutsuu Suomen Twin Peaksiksi.

Ennen Pohjantähden alla -sarjaansa Alizad nosti Arman ja viimeinen ristiretki -sarjassaan (2013–2015) esiin ulkomaisia ja kansainvälisiä epäkohtia. Hän tietää, että monesti muutos ei tapahdu hetkessä.

– Se, että tyttöjen ympärileikkaus eli silpominen on vähentynyt Afrikassa, on ollut kymmenien vuosien duuni. Tarvitaan tällaisia pieniä paloja, reportaaseja, dokkareita, ääniä, jalalla polkemista, kunnes jokin muutos tapahtuu.

Vuosien aikana tehdyt ohjelmat ovat karistaneet ennakkoluuloja.

– Joskus 15–20 vuotta sitten oma maailmankuvani oli tosi mustavalkoinen. Nyt siinä ei ole mitään muuta kuin harmaan eri sävyjä, Alizad kuvailee.

– En halua ajatella, että minusta olisi tullut kyynistä, mutta hirveän vähän enää yllätyn mistään.

Harmaaseen alueeseen Alizad laskee myös Suomen lastensuojelujärjestelmän.

– Uskon sydämeni pohjasta, että kaikki haluavat vain lasten parasta, mutta systeemi itsessään asettaa välillä kompastuskiviä, jotka tekevät siitä mutkikkaan.

Hän uskoo asioiden esiin nostamisen voimaan.

– Tärkeintä on, että vaietuistakin asioista ylipäätään keskustellaan, että päästään rikkomaan tabuja ja muureja.

