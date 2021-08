Mike Tysonin outo ura ei ole ohi: nyt nyrkkeilijän kourissa kärsii haikala

Nyrkkeilijätähti Mike Tyson sukeltaa merenpohjaan lyödäkseen hain tajuttomaksi dokumentilla, vaikka ei ehkä kannattaisi.

Moni saattoi luulla ex-nyrkkeilijä Mike Tysonin, 55, erikoisimpien tempausten olleen jo takanapäin, mutta ei. Mike Tysonin haihaaste (Tyson vs. Jaws: Rumble on the Reef) on jotain vielä aiempaa käsittämättömämpää.

Raskaansarjan nyrkkeilijä tahtoo lyödä ohjelmassa hain tajuttomaksi eli tässä tapauksessa valekuolleeksi. Nyrkkeilyringin sijaan ollaan valtameren pohjalla, ja Mike Tysonilla on raskaat sukellusvermeet ja hainpuremien varalta sulavaliikkeinen haarniska yllään.

– Pelkään kuollakseni, Tyson sanoo dokumentilla – ja syystä.

Merenpohja vilisee haita.

Apunaan Tysonilla on vapaaottelujärjestö Ultimate Fighting Championshipin puheenjohtaja Dana White. Kuvaustiimiltä tarvittiin pitkää pinnaa, sillä Tysonin nähdään hermostuvan dokumentissa moneen otteeseen. Hän todella pelkää haita eikä halua mennä uimaan keskelle terävähampaisia mereneläviä. Mike Tyson muun muassa oksentaa pelosta.

Ohjelmassa kerrotaan, että kolmiportainen nyrkkeilyottelu haiden kanssa järjestetään ”tieteen nimissä”, mutta tieteellinen näkökulma jää ohueksi. Ennemminkin dokumentti pistää miettimään, mitkä ovat haiden oikeudet ja miksi heidät pakotetaan Mike Tysonin nyrkkeilysäkeiksi.

Eikö nyrkkeilyssä tausta-ajatuksena ole, ettei pienempiä ja heikompia kuulu lyödä? Kukin omassa painoluokassaan?

Alun perin newyorkilainen raskaansarjan nyrkkeilijä muistetaan voitokkaan nyrkkeilyuransa lisäksi useista rikostuomioista, kyyhkysten ja kannabiksen kasvattamisesta ja erityisesti palan vastustajansa korvasta puremisesta nyrkkeilyottelussa 1997.

Sensaatiohenkinen dokumentti on kuvattu vuonna 2020 Bahamalla osana Discoveryn Sharkweek-tapahtumaa.

Mike Tysonin haihaaste, torstaina 5.8. Discovery klo 19