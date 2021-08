Suomalainen lähipiiri kertoo Peter Nygårdista uutuusdokumentissa – luvassa myös ennennäkemätöntä arkistomateriaalia

Sami Kieksin ohjaamassa dokumentissa kuullaan kovien syytösten kohteeksi päätyneen Peter Nygårdin tunteneita julkkiksia, ystäviä, entistä työntekijää ja naista, joka väittää joutuneensa Nygårdin uhriksi.

Manipuloiva paholainen, joka on väitetysti ahdistellut ja raiskannut lukuisia naisia. Rakastettu, hyvä ja läheinen ystävä.

Näitä suomalaiskanadalaisen miljonäärin Peter Nygårdin eri puolia tutkitaan Discovery+:ssa 19.8. alkaen nähtävillä olevassa dokumentissa Peter Nygård: Naamion takana. Neliosaisen dokumenttisarjan jaksot ilmestyvät torstaisin.

Yli 120 naista on liittynyt Yhdysvalloissa jätettyyn joukkokanteeseen Nygårdia vastaan. Joukkokanteessa Nygårdia vastaan esitettään kovia syytöksiä. Lisäksi miljonääriä vastaan on nostettu Yhdysvalloissa syytteet muun muassa seksikaupasta, jonka uhreista osa oli väitettyjen tapahtumien aikaan alaikäisiä. Joukkokanteen käsittely on keskeytetty rikosprosessin takia. Nygård on toistuvasti kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Dokumentin ohjaajan Sami Kieksin mukaan nelijaksoisessa dokkarisarjassa kerrotaan suomalaisten silmin Nygårdista.

– Lähipiiri kertoo, minkälaisena he ovat Nygårdin tunteneet ja tässä lähdetään hahmottaa Nygårdin persoonaa ja elämää ihan sieltä lapsuudesta. Mielenkiintoista on se, miten ihmisestä tulee sellainen kuin hän on? Kieksi kertoo.

Sami Kieksi tunnetaan muun muassa Logged in ja Toimettomat -dokumenttisarjoistaan.

Dokumenttia on kuvattu Suomen lisäksi Bahamalla ja Yhdysvalloissa.

Kieksin mukaan dokumentti tuo Nygårdin kohdalla esiin kolikon eri puolet.

– Syyttäminen ja lynkkaaminen ei mielestäni auta ketään. Jos haluamme maailmasta paremman, meidän täytyy syyttämisen sijaan oppia ymmärtää miksi näin tapahtuu – asioiden ennaltaehkäiseminen on tehokkainta. Tekeekö se meistä parempia ihmisiä, että seivästämme yhden ihmisen tikun nokkaan? Oppiiko maailma siitä mitään?

Dokumentissa kuullaan suomalaisia julkkiksia, kuten Nygårdin pitkäaikaista ystävää Aira Samulinia, mutta myös esimerkiksi Nygårdin entistä suomalaista työntekijää ja suomalaisnaista, jonka mukaan Nygård raiskasi hänet vuonna 1987, kun Nygård oli vierailulla Suomessa.

Lisäksi Kieksi kertoo, että dokumentissa nähdään paljon ennennäkemätöntä arkistomateriaalia.

– Yllättävintä oli ehkä se, kuinka tärkeä Suomi on ollut Nygårdille. Hän puhuu hyvin suomea, hänen kytköksensä Suomeen ovat vahvat, Kieksi sanoo.

Peter Nygård on parhaillaan Winnipegissä vangittuna. Hän odottaa mahdollisen luovutusoikeudenkäynnin alkua.

Haasteita toi Kieksin mukaan se, miten kertoa tarinaa mahdollisimman paljon päähenkilöiden toiminnan kautta niin, että siinä on silti kiinnostavia seurantadokumentin elementtejä. Kieksi tunnetaan erityisestä dokumenttisarjoistaan Logged in, joka palkittiin myös vuoden 2020 Kultaisella Venlalla ja Toimettomat, joissa molemmissa on seurattu päähahmoja pitkiä aikoja.

Omat haasteensa toi myös se, että Nygårdin väitettyjen rikosten käsittely oikeudessa on kesken. Miljonääri on tällä hetkellä vangittuna Kanadassa ja odottaa mahdollista luovutusta Yhdysvaltoihin.

– Oikeus hänet lopulta tuomitsee, jos tuomitsee. Mielestäni se ei ole yksittäisten ihmisten tai median tehtävä tuomita vaan sen tekee tuomioistuin.

Peter Nygård: Naamion takana Discovery+ 19.8. alkaen

Lue koko artikkeli uudistuneesta Tv-lehdestä! Lehti on myynnissä 11.8.-18.8. yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät täältä.