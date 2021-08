Veronica Verho piti kihlautumisensa salassa kuukausien ajan – taustalla koskettava syy

Veronica Verho nähdään tulevan Love Island Suomi -kauden juontajana. Rakkautta löytyy myös Verhon omasta elämästä, sillä hän kihlautui alkuvuodesta miesystävänsä Juhani Koskisen kanssa.

Radiojuontajana ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Veronica Verho on syksyn koittaessa uuden haasteen edessä. Verho, 25, nähdään nimittäin elokuussa starttaavan Love Island Suomi -rakkausrealityn kolmannen tuotantokauden juontajana. Hän korvaa näin ollen edelliskausilta tutun Shirly Karvisen.

Toki Verho on ollut televisiossa aikaisemminkin. Hänet on nähty niin kilpailemassa Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa kuin viihdeohjelma Possen kokoonpanossa. Juontajapesti televisiossa on kuitenkin Verholle ensimmäinen laatuaan.

– Kun tuli ensimmäinen kausi Love Islandia, en ollut katsonut koskaan muiden maiden versioita. Muistan silloin miettineeni, että jos jotakin ohjelmaa juontaisin, se olisi tämä. Oli ihanaa, että joku muukin näki, että sopisin tähän formaattiin, Verho iloitsee.

Suomessa tehdään Love Islandin ohella lukuisia muita rakkausrealityja. Verhon mukaan Love Islandista tekee erityisen se, että se tuo yhteen ihmisiä, jotka eivät välttämättä olisi koskaan tavanneet toisiaan ulkomaailmassa. Verho tunnustaa myös selvittäneensä, miten edelliskausilta tutuilla pariskunnilla menee tällä hetkellä.

– Olen itse todella tunne-ihminen. En itse pystyisi olla mukana jossakin, missä pahoitetaan ihmisten mieliä. Love Islandilla pääroolissa on ilo ja yhdessäolo. Meillä on todisteita siitä, että tämän formaatin kautta on oikeasti muodostunut pariskuntia, jotka ovat edelleen yhdessä, Verho selittää.

– Tämä on myös ainoa tämän kaltainen formaatti, johon itse lähtisin mukaan, mikäli elämäntilanteeni olisi erilainen, hän nauraa.

Tällä hetkellä Verhon elämäntilanne ei tosiaan antaisi periksi Love Islandiin osallistumiselle. Verho ja hänen miesystävänsä, niin ikään televisiosta tuttu Juhani Koskinen kihlautuivat alkuvuodesta. Vaikka pariskunta oli puhunut yhteisestä tulevaisuudesta, tuli kosinta Verholle täytenä yllätyksenä.

– Olimme puhuneet siitä, että haluaisimme molemmat naimisiin, omakotitalon, lapsia ja koiria. Se on ollut molempien haave, joten turvallisin mielin Juhani sai kosia. Mutta vaikka olimme puhuneet siitä, niin itse tapahtumahetkellä se oli yllätys, Verho tunnustaa.

Vuosien varrella Verho on jakanut elämästään paljon sadoille tuhansille seuraajilleen eri sosiaalisen median kanavissa. Kihlauksensa Verho kuitenkin salasi useamman kuukauden ajan. Syy tähän oli hyvin yksinkertainen.

– Heti kosinnan jälkeen minulle tuli ensimmäistä kertaa todella vahva tunne siitä, että tätä en halua jakaa vielä. Tietenkin halusimme myös esimerkiksi tavata minun isovanhempani, jotta voimme kertoa heille kasvotusten, näyttää sormukset ja niin edelleen. En halunnut, että he saisivat lukea tällaiset uutiset lehdestä, Verho selittää.

Love Island Suomen elokuussa käynnistyvät kuvaukset katkaisevat Verhon kuukauden kesäloman. Syksyllä Verhoa työllistävät niin Possen suorat lähetykset kuin oman, hiljattain ostetun asunnon remontoiminen. Verho ja Koskinen ostivat yhteisen asunnon keväällä. Heidän lisäkseen asunnossa viilettää pieni Matti-koira.