Helsinkiläiset tuijottivat viisuvoittaja Johnny Logania kadulla kuin Quasimodoa – tajusi syyn vasta hotellilla

Degerbyn possujuhlilla ja Villa Livessä Vaasassa keikkaileva Johnny Logan teki dueton suomalaisen Janniken kanssa.

Kaksinkertainen euroviisuvoittaja Johnny Logan hätkähti nähdessään helsinkiläisen hotellin aamiaistilan. Irlantilainen laulaja ei ollut tottunut lähekkäin istuviin maskittomiin ihmisiin. Hänen kotimaassaan maskia on vaadittu niin kauan sekä ulko- että sisätiloissa, että siitä on tullut osa elämää.

– Irlannissa jopa pubit ja kirkot ovat olleet kiinni ja ajattelin, ettei sellaista olisi ikinä tapahtunut elämäni aikana. Olemme eläneet hyvin outoja aikoja.

Suomessa keikkaileva Logan saapui maahan keskiviikkona ja lähti tutustumaan Helsinkiin kävellen.

– Kuljin kaduilla ja ihmiset tuijottivat kuin minua kuin Quasimodoa. Vasta hotellilla tajusin heidän tuijottavan maskiani, joka oli minulla päälläni koko ajan.

Ollessaan pressikiertueella Saksassa Logan riisui maskinsa kuvausta varten ulkona ja sai heti paikallisen poliisin kimppuunsa.

Hän huomauttaa käyttävänsä maskia myös suojellakseen muita.

– Minulla on perheenjäseniä, jotka kuuluvat riskiryhmiin. Isoveljeni sai sydänkohtauksen pari vuotta sitten ja hänelle korona voisi olla kohtalokas.

Pandemia on pakottanut ihmisten kontaktit minimiin, mikä on vaikeuttanut läheisten hyvästienjättöä rakkaille. Irlannissa ns. ruumiinvalvojaiset on tärkeä tapa muistella edesmennyttä ihmistä puhein ja lauluin.

– Tilaisuus kuuluu olennaisena osana suruprosessiin, ja nyt se on jäänyt pois, kun ihmiset eivät pääse hautajaisiin, Logan harmittelee.

Ennen keikkojaan Suomessa Logan heitti 12 konserttia Tanskassa joulukuussa. Alun perin keikkoja piti olla 6, mutta yleisörajoitusten takia niitä tuli 12.

– Luulimme, että tänä vuonna kaikki olisi palautunut normaaliksi, mutta esimerkiksi kaikki alkuvuodelle kaavaillut tv-esiintymiseni siirrettiin.

67-vuotias Logan iloitsee siitä, että on päästy taas aikaan, jolloin häntä buukataan keikoille. Suomessa hänen kanssaan kiertää suomalainen laulaja Jannike, joka oli aina haaveillut tekevänsä biisin jonkun laulajalegendan kanssa. Jannike on myös suuri viisufani, joka haaveilee viisuedustuspaikasta.

Johnny Logan esiintyy Suomessa yhdessä suomalaislaulaja Janniken kanssa.

Jannike päätti ottaa yhteyttä managerinsa Niklas Rosströmin kanssa Johnny Loganiin, joka ei yleensä innostu duetoista muiden kanssa. Logan muistetaan euroviisuvoitoista kappaleilla What’s Another Year (1980) ja Hold Me Now (1987).

Pidemmän prosessin ja viilaamisen jälkeen syntyi Motown-henkinen Just One Look -kappale. Jannike levytti osuutensa Suomessa, Logan Tanskassa.

Ensimmäisen kerran he tapasivat toisensa Saksassa Fernsehgarten-tv-ohjelman kuvauksissa kuukausi sitten. He ehtivät vaihtaa pikaiset esittäytymiset, kun piti mennä jo lavalle.

– Olin juuri koronatestissä, kun Johnny tuli esittäytymään, Jannike muistelee nauraen.

Jannike kuvailee duettopariaan roolimalliksi, joka elää ja hengittää musiikista aivan kuin hän itsekin.

– Hän on hauska ja meillä on samanlainen huumorintaju.

– Näkisittepä ne vitsit, joita olen hänelle lähettänyt, Logan heittää ja jatkaa:

– Ne ovat toki soveliaita.

Irlantilaismuusikko sanoo, ettei halunnut tehdä duettoa, josta olisi tullut fiilis vanhasta miehestä hönkäilemässä nuoren naisen perään. Hän kehuu Janniken ammattitaitoa ja laulajien keskinäistä kemiaa. Kummallakin musiikki on veressä.

Logan ja Jannike esiintyvät Villa Livessä Vaasassa perjantaina 23. heinäkuuta ja lauantaina Degerbyn possujuhlilla. Possujuhlista on kiittäminen Kisu Jernströmiä, joka halusi rankkojen syöpähoitojensa jälkeen järjestää jotakin ilahduttavaa.

– Meillä on varmasti kivaa keikoilla, ja yleisö varmasti nauttii kokemastaan. Minulla on vain hyviä kokemuksia varmasti suomalaisesta yleisöstä, Logan sanoo.

Johnny Logan ja Jannike esiintyvät Villa Livessä Vaasassa 23.7. ja Inkoon Degerbyn possujuhlissa 24.7.