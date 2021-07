Vaakatasossa viihtyvä patalaiska naistenmies, joka selviää kaikista kiipeleistä – kuulostaako tutulta hahmolta?

Uuno Turhapurosta on tunnetusti moneksi, mutta pohjimmiltaan hänessä asuu eineksiä rakastava ja naisia vikittelevä sohvaperuna. Tv-lehden kesäsarjassa perataan Turhapuro-leffojen kliseitä.

1. Uuno selviää kiipelistä kuin kiipelistä puhelahjojensa avulla

Uunolla on tapana ajautua kiperiin tilanteisiin, mutta yhtä lailla hänellä on tapana selvistä niistä uskomattomien puhelahjojensa avulla. Oli kyse sitten vaimon kovisteluista tai appiukon virittämästä ansasta, kun Uuno saa puhekoneensa kunnolla käyntiin, hän selvittää tilanteet aina lopulta omaksi edukseen. Toisinaan puhumalla saattaa irrota vaikka ilmainen lounas.

2. Uunolla on uskomaton tuuri ammattien suhteen

Ollakseen patalaiska työnvieroksuja, Uunolla on harvinaisen mittava työhistoria. Hänen cv:stään löytyy ammatti joka lähtöön. Uuno on ollut vuosien saatossa muun muassa lottovoittaja, presidentti, bisnesmies, toimitusjohtaja, majuri, kaksoisagentti, elokuvanäyttelijä, kasvitieteen professori, asianajaja, diplomiviulisti, kampanjapäällikkö, matkaopas, katsastusmies, sosiaalivirkailija, poliisikoirakoulun oppilas. Silti on omituista, ettei työhistoria juuri näy hänen pankkitilillään: elokuvasta toiseen Uuno on varakkaan vaimonsa elättinä.

3. Uuno iskee vieraita naisia

Vaikka Uuno on naimisissa Elisabeth-vaimonsa (Marjatta Raita) kanssa, se ei tarkoita, etteikö jokainen kaunis nainen saisi Uunon päätä kääntymään ja vähän enemmänkin. Sopivan daamin osuessa kohdalle Uuno on valmis unohtamaan aviomiehen velvollisuutensa ja viemään uudet tuttavuudet oikopäätä treffeille. Eräs Uunon huomion kestokeskipisteistä on appiukko Tuuran (Tapio Hämäläinen) sihteeri Unelma Säleikkö (Elli Castrén), joka tuntuu edustavan kaikin puolin Uunon ihannenaista. Ainoat asiat, jotka taitavat pitää Turhapurojen liiton kasassa ovat Elisabethin varallisuus ja kyky antaa anteeksi kerta toisensa jälkeen.

Tupla-Uunossa Uuno vikitteli Caron Barnesin esittämää Lydiaa.

4. Härski Hartikainen ja Sörsselssön rientävät apuun

Vaimonsa ja tämän perheen silmissä Uuno on kelvoton tapaus, mutta on hänellä myös vankkumattomat tukijoukot, jotka eivät jätä häntä pulaan. Uunon parhaat ystävät autonkorjaaja Härski Hartikainen (Spede Pasanen) ja insinööri Sörsselsson (Simo Salminen) ovat aina valmiina auttamaan Uunoa. Kaksikko on harvoin erossa toisistaan.

5. Uunon ulkoasu pysyy samana

Uunon uniformu on vuodesta toiseen sama: rikkinäinen ja likainen verkkopaita, takki, parransänki, mustat hampaat ja sotkuinen tukka. Kun Uuno ryhdistäytyy – esimerkiksi vokotellakseen vieraita naisia – , hänen päähänsä ilmaantuvat aurinkolasit ja tukka on kammattu vesilettinä taakse.

6. Uunolla on aina nälkä

Uunolla on sammumaton ruokahalu, ja hänen vatsastaan löytyy aina tyhjä kohta, johon sopii siivu lauantaimakkaraa, lihapiirakka tai vähintään pari nakkia. Useimmiten ruokavalio koostuu lihasta ja eineksistä. Ruokailurytmi on säännöllisen epäsäännöllinen: kello yhdeksän varhaisaamiaista seuraa parin tunnin torkut, kello yksitoista on vuorossa myöhäisaamiainen ja muuten syödään aina kun on siihen mahdollisuus.

7. Uuno viihtyy vaakatasossa

Jos jostain Uuno ei tingi niin päiväunista. Nokoset on otettava useita kertoja päivässä. Vaikka Uuno päätyy monenlaisiin tilanteisiin ja paikkoihin aina presidentinlinnaa myöten, palaa hän lopulta aina turvalliselle kotisohvalleen pötköttelemään ja laukomaan mietelmiään. Vaikka makaaminen näyttää passiiviselta pötköttelyltä, se on vain pintaa. Todellisuudessa makoilu on mitä aktiivisinta puuhaa: elokuvassa Rautakauppias Uuno Turhapuro – presidentin vävy (1978) sohvalla röhnöttävän Uunon keho muun muassa pumppaa verta yli kahdeksankymmentä litraa minuutissa, hänen sydämensä lyö sata kertaa minuutissa, minkä lisäksi keho valmistaa kaiken aikaa valkeita verisoluja ja hormoneja.

Uuno otti rennosti jo ensimmäisessä elokuvassaan 1973.

8. Uuno svengaa

Uunon seikkailuja säestää aina velmusti svengaava musiikki. Jaakko Salo sävelsi musiikkia Uuno-elokuviin vuosina 1973–1998. Uuno-elokuvien yhdeksi tavaramerkiksi ovat nousseet myös kitaristi Heikki Laurilan humoristiset kitaraimprovisaatiot, jotka nostavat uunomaisuuden uuteen potenssiin.

Uuno Turhapuro armeijan leivissä, ma 2.8. Sub klo 21.00

Uuno Turhapuro - Suomen tasavallan herra presidentti, ke 4.8. Sub klo 21.00