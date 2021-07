Ritva Oksanen, 82, pysyy nuorekkaana nostamalla painoja ja uimalla järvessä

Ritva Oksanen nostaa painoja ja tekee metsätöitä. Kun on liikkeessä, on olemassa. Yle Areenassa nähtävä Pesärikko-sarja muistuttaa Oksasta omasta kuolevaisuudesta. Hän meni loppukohtauksen kuvauksiin liki suoraan syöpäleikkauksesta.

Elämännälkä. Se sana kuvaa hyvin Ritva Oksasen, 82, asennetta tekemiseen ja olemiseen. Vaikka korona vei työt, Oksanen ei jäänyt sohvalle makoilemaan. Petäjäveden mökillä on yhdentoista hehtaarin metsäpalstalla riittänyt harvennushommia. Taiteellisempaa puolta ovat ruokkineet maalaaminen ja lukeminen.

Pirteänä pysyy, kun kerran pari päivässä pulahtaa järveen uimaan. Vesi on Vaasassa syntyneelle Oksaselle tärkeä elementti.

– Se on geeneissä, Oksanen vastaa kysymykseen nuorekkuuden ja energisyyden salaisuudesta.

– Äitini kuoli 95-vuotiaana. Hän sanoi aina, vesi ja voide. Ei mulla sen kummempia salaisuuksia ole.

Ehkä näin, mutta saattaa asennekin ratkaista. Kun Oksanen 1980-luvulla tuli uskoon, se johti alkoholista luopumiseen, mutta myös siihen, että elämä tuntui entistä vahvemmin lahjalta. Lahjalta, jota on hoivattava, jotta se toteutuisi mahdollisimman täytenä.

- Pidän huolta siitä paketista, joksi minut on luotu. Kun olen liikkeessä, olen olemassa.

Hoivaaminen on itsestään huolehtimista. Oksanen harrastaa painonnostoa, koska se parantaa ryhtiä ja notkistaa jalkoja. Kyse ei ole nostetuista kilomääristä vaan lihaksistoon vaikuttavista liikkeistä.

– Nostan vain muutaman kilon. Valmentaja pitää huolen siitä, että teen liikkeet oikein. Mökillä harjoittelen pelkän kepin kanssa.

Oksanen on tehnyt paljon töitä kameran edessä. Yle Areenassa on nähtävillä sarjat Pesärikko (2000), Elämänmeno (1978) sekä Kohtaamiset ja erot (1994-1995).

– Olen saanut tehdä hyviä töitä hyvien ohjaajien kanssa. Pesärikko on hyvin ohjattu ja kuvattu. Sitä oli huikean hieno tehdä. Minttu Mustakallio on siinä aivan ihana. Mukana olleista Pekka Valkeejärvi ja Ritva Ahonen ovat jo kuolleet.

– Kavereita, nuorempia ja vanhempia, alkaa tässä iässä valitettavasti poistua. Ei elämästä selviä hengissä, kuten Juice lauloi. Ei meistä kukaan tänne jää. Siksi nautin jokaisesta aamusta.

Pesärikko muistuttaa Oksasta omasta kuolevaisuudesta. Hän meni loppukohtauksen kuvauksiin liki suoraan sairaalasta sen jälkeen, kun häneltä oli leikattu paksusuolen syöpä.

– Kysyin ennen leikkausta lääkäriltä, voinko mennä kahden viikon kuluttua tekemään loppukohtauksen, kun lavasteet kohta puretaan. Lääkäriä nauratti. Hän sanoi, jos et nosta mitään, voit mennä.

– Heikki Kinnunen aina sanoo, täytyy mennä, ettei yleisö pety. Kun katsoin kohtauksen myöhemmin, ajattelin, että noinko lähellä kuolemaa olin.

Roolia Elämänmenon Eila Niemisenä Oksanen pitää yhtenä huipputöistään. Rooli oli niin iso, että Oksanen oli lähes koko ajan kuvissa.

– Rakensin Eilan rakkaudella. Siinä kävi sitten niin, että minut yhdistettiin niin vahvasti Eilaan, ettei pariin vuoteen tarjottu lainkaan rooleja.

Oksanen ei silloinkaan jäänyt odottelemaan vaan ryhtyi kokoamaan omaa kiertävää ohjelmistoa. Samoin tapahtui 1990-luvun alun laman aikaan.

Ritva Oksanen viihtyy mökillään.

– Tein laulu- ja puhe-esityksen Musta morsian elämän täydessä puvussa. Aino Suhola teki tekstin eikä ottanut siitä maksua, jotta selviäisin lamasta. Hän pelasti minut konkurssilta.

Ennen koronaa Oksanen ehti kaksitoista kertaa viedä lavalle esityksensä Rakasta minut vahvaksi. Sitten 13. maaliskuuta viime vuonna työt loppuivat kuin seinään.

Näyttelijä elää deadlineista. Se suuntaa ajatukset tulevaan, pitää liikkeessä. Laman aikana saattoi sentään tehdä jotain, koronan vuoksi tulevaisuus on ollut, ja on vieläkin epävarma.

Jotain on kuitenkin suunnitteilla, pienempää ja isompaa.

– Petäjävedellä on 4.8. kirkkokonsertti. Elokuussa kuvataan Anu Pennasen elokuvaa Kati. Keväällä ryhdyn tekemään isoa työtä, Friedrich Schillerin näytelmää Maria Stuart, jossa esitän kuningatar Elisabetia. Ensi-ilta on Hämeenlinnassa syyskuussa 2022.

– Kun ohjaaja Taru Mäkelä soitti Elisabetin roolista, elämä palasi niille kantimille, joilla se on ollut. Voin taas tähdätä ensi-iltaan.

Roolin Oksanen ottaa haltuun lukemalla, lukemalla ja lukemalla.

– Sitä ennen otan selvää mistä roolissa on kysymys, mikä on tärkeintä, mikä on roolihahmon kipukohta.

Samalla tavoin Oksanen valmistautuu, kun hän käy Petäjäveden kirkossa lukemassa tekstejä jumalanpalvelusten yhteydessä. Tekstiä ei ulkolueta, se sisäistetään.

Kesken puhelinhaastattelun Oksanen huudahtaa iloisesti.

– Nyt täällä sataa vettä, hän hihkaisee.

Helteen kuumentama maa kaipaa kastelua eikä haittaa, vaikka Oksanen on juuri vienyt pyykit kuivumaan. Elämä mökillä on sellaista, luonnon ehdoilla olemista.

Mökkielämä jatkuu syksyyn. Aika kuluu Elisabetin rooliin valmistautumisessa. Ei riitä, että osaa tekstin, on tunnettava historialliset taustat.

– Kun tekee 1500-luvun roolia, pitää ottaa aikakaudesta selvää, miten elettiin ja mitä silloin tapahtui. Se on parin vuoden työ ennen kuin olen näyttämöllä. Paljon on tutkittavaa.

