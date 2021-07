Tänään tv:ssä Renny Harlinin Cliffhanger: mitä elokuvan naistähdelle tapahtui? Elää täysin erilaista elämää poissa parrasvaloista – tältä hän näyttää nykyään

TV5-kanava esittää tänään Renny Harlinin ohjaaman Cliffhanger-elokuvan, jota tähditti muun muassa Sylvester Stallone. Elokuvan naispääosassa nähtiin Janine Turner, joka elää nykyään varsin erilaista elämää.

Vuonna 1993 ensi-iltansa saanut Cliffhanger on yhä yksi ohjaaja Renny Harlinin menestyneimmistä elokuvista. Cliffhanger muistetaan muun muassa näyttävistä toiminta- ja taistelukohtauksistaan. Elokuvan pääroolissa nähtiin Sylvester Stallone.

Stallonen vastanäyttelijänä elokuvassa nähtiin näyttelijä Janine Turner, joka nousi ihmisten tietoisuuteen 90-luvun alussa esitetystä Villi Pohjola -televisiosarjasta. Sarja oli aikanaan erittäin suosittu myös Suomessa.

Toisin kuin Stallone, Turner ei kuitenkaan ole sittemmin jäänyt paistattelemaan julkisuuden valokeilaan. Toki Turner, 58, on näytellyt viime vuosina useammissa televisioelokuvissa ja muun muassa kriitikoiden kehumassa Friday Night Lights -sarjassa, mutta viimeiseen kahteen vuoteen häntä ei ole nähty parrasvaloissa.

Näyttelemisen sijaan Turner on löytänyt uuden intohimon politiikasta, kertoo Biography. Texasissa kasvanut Turner on tunnistautunut republikaaniksi ja hän on puhunut julkisuudessa konservatiivisten arvojen puolesta. Hän tuki vuoden 2008 presidentinvaaleissa varapresidentiksi pyrkinyttä rebuplikaanipoliitikko Sarah Palinia ja Turner myös nousi itse estradille republikaanien puoluekokouksessa vuonna 2012.

Turner on myös kritisoinut julkisuudessa sitä, että Hollywood on hänen mielestään täyttynyt liiaksi liberaaleilla. Kun Oscar-palkittu näyttelijä Meryl Streep kritisoi Yhdysvaltain entistä presidenttiä Donald Trumpia Golden Globe -gaalan palkintopuheessaan vuonna 2017, antoi Turner medialle kipakan lausunnon.

– On hyvin yksipuolista, että Meryl Streep ja muut voivat sanoa tällaisia asioita. Voisitteko kuvitella, että joku meistä nousisi lavalle ja puhuisi positiivisia asioita Donald Trumpista tai vastavuoroisesti arvostelisi Obamaa? Turner sivalsi Fox Newsin haastattelussa vuonna 2017.

Hollywoodia Turner on kritisoinut julkisuudessa useampaan otteeseen. Muun muassa Sylvester Stallonen ja Alec Baldwinin kanssa seurustellut Turner on todennut haastatteluissa, että naisten oletetaan mahtuvan Hollywoodin määräämään muottiin. Kauneusoperaatioihin Turner ei ole suostunut kehotuksista huolimatta.

Turner on puhunut julkisuudessa myös uskostaan. Muutaman vuoden takaisessa haastattelussa Turner kertoi uskonsa syventyneen sen jälkeen, kun hän sai tyttärensä Julietten. Nykyään hän järjestää myös kristillisiä joogatunteja kotikaupungissaan. Turner asuu tiettävästi maaseudulla, hieman Dallasin ulkopuolella.

– Olen aina ollut kristitty. Raskauteni oli hyvin haastavaa ja vaikeaa aikaa. Koen, että silloin uskoni syveni. Uskoni sai ikään kuin uuden vaihteen tajutessani, että olemme tyttäreni kanssa omillamme, Turner kuvaili kyseisessä haastattelussa.

Samaisessa haastattelussa Turnerilta kysyttiin, mikä hänen tähdittämistään elokuvista on jäänyt parhaiten näyttelijän mieleen. Kehuja sai erityisesti Renny Harlinin ohjaama Cliffhanger.

– Cliffhanger oli seikkailu. Podin kuvauksissa pahaa koti-ikävää, sillä elokuvaa kuvattiin Italiassa. Se oli villi kokemus, mutta Sylvester oli aivan ihana, Turner hehkutti.

