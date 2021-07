Cannesissa ylistystä keränneelle suomalaiselokuvalle jättipotti – pääsee valkokankaille ympäri Yhdysvaltojen

Sony Classics on ostanut Hytti nro 6 -elokuvan esitysoikeudet. Se tarkoittaa elokuvalle merkittävää elokuvateatterilevitystä Yhdysvalloissa.

Cannesin elokuvajuhlien pääkilpasarjassa maailmanensi-iltansa saanut suomalaiselokuva Hytti nro 6 saa laajan elokuvateatterilevityksen Yhdysvalloissa. Elokuvan tuottaja Jussi Rantamäki allekirjoitti sopimuksen Sony Pictures Classicsin kanssa myöhään eilen illalla Cannesissa, tiedotteessa kerrotaan.

Sopimus tarkoittaa Juho Kuosmasen ohjaamalle elokuvalle merkittävää teatterilevitystä Yhdysvalloissa. Sony Classics on yksi arvostetuimpia maailmalla tuotettujen laatuelokuvien levittäjiä ja se ostaa vuosittain tarkkaan rajatun valikoiman elokuvia ulkomailta Yhdysvaltojen levitykseen.

Valinta on suomalaisittain poikkeuksellinen: Sony Classicsilla on ollut levityksessä Suomesta vain Aki Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä vuonna 2002. Yhtiö on levittänyt Yhdysvalloissa lukuisia hittielokuvia, kuten Call Me By Your Name sekä Rakkaus.

Sony Classicsin kanssa solmittu sopimus sisältää Pohjois-Amerikan levitysoikeuksien lisäksi myös Latinalaisen Amerikan, Itä-Euroopan, Kaakkois-Aasian ja Lähi-idän oikeudet.

– Hytti nro 6 on aarre. Yksi suurista junaelokuvista, täynnä huumoria ja romantiikkaa sekä yllätyksiä. Juuri sellainen uusi elokuva, mitä yleisöt haluavat nyt ottaa vastaan. Yksi parhaista elokuvista, mitä olemme nähneet täällä Cannesissa, yhtiön puheenjohtajat hehkuttivat elokuvaa tiedotteessa.

Elokuvan vastaanotto festivaalilla on ollut erittäin positiivinen ja kansainväliset kriitikot ovat suitsuttaneet sitä estoitta.

– Juho Kuosmasen syvästi ihastuttava Hytti nro 6 on pikemminkin uskomattoman yksityiskohtainen, rikkaasti kudottu muisto kuin elokuva, kirjoitti muun muassa Varietyn elokuvakriitikko Jessica Kiang.