M/S Romantic palaa televisioon – Hannu-Pekka Björkmanin eteen lävähti erittäin häkellyttävä ilmiö kesken hittisarjan kuvausten

Hittisarja M/S Romantic seilaa taas televisioon.

– Mä oon ihmisten kapteeni, captain of the hearts, Jocke tokaisee neliosaisen minisarjan alussa.

Ammattiylpeyttä uhkuvan risteilyisäntä Jocken (Hannu-Pekka Björkman) sydänten kapteenius ei jäänyt fiktion tasolle, sillä M/S Romantic hurmasi koko Suomen vuonna 2019 ja pokkasi muun muassa parhaan draamasarjan Kultaisen Venlan.

Risteilyn kuvaukseen mahtuu tunteiden koko kirjo. Karaokea, speed datingia, kaksien häiden yhteentörmäys, nyrjähtänyt nilkka, liikaa olutta, yksipuolista rakkautta, yksi helikopterireissu, salaperäinen mysteerinainen...

Kaide (Antti Luusuaniemi) on kokenut risteilynkävijä, ja hän tahtoo näyttää työkaverilleen Empulle (Antti Tuomas Heikkinen), miten yhden yön jutut hoidetaan risteilyllä.

6-vuotias Samu (Iivo Tuuri) lähtee enonsa (Santeri Kinnunen) saattamana matkalle lahden yli, mutta eno ei osaa keskittyä lapsen tarpeisiin, kun baari kutsuu.

Kaide (Antti Luusuaniemi) yrittää näyttää kaverilleen Empulle (Antti Tuomas Heikkinen), miten nainen kaadetaan, ja lopputulos on karmeaa katseltavaa. Enonsa (Santeri Kinnunen) kanssa laivamatkalle lähtenyt 6-vuotias Samu (Iivo Tuuri) jää yksin, kun enoa vetää baari puoleensa, mikä on todellinen rujo tragedia. Ruotsalaiset ovat laivalla niin fiinejä ja ystävällisiä, että suomalaismiestä raivostuttaa, kun olutta on alla, eikä mikään suju.

Ja nyrkki heiluu.

Jocke on hermoromahduksen partaalla, kun hän yrittää pitää laivalla narut käsissään. Cockerspanielit haukkuvat ja pissaavat, ja alaikäiset yrittävät juoda olutta! Jocke palaa isyyslomalta etukäteen stressaamaan risteilyvieraiden viihtymistä. Laiva tarvitsee häntä, Jocke uskoo syvästi.

Samastuttava ja ärsyttävä risteilyisäntä on Hannu-Pekka Björkmanilta täydellinen nappisuoritus, josta hän ansaitusti sai parhaan miesnäyttelijän Venla-palkinnon.

Katsojan mieli poukkoilee naurunhyrskyjen, myötähäpeän ja kaihon välillä, kun kamera seuraa eri risteilyvieraita. Synkät, suloiset ja sietämättömät tunteet ovat kaikki läsnä. Vuonna 2019 ensiristeilylleen lähteneen tv-hitin mukaan voi hypätä hyvin nyt, kun TV1 näyttää sarjan uusintana sunnuntaista 18. heinäkuuta alkaen. Se löytyy myös Yle Areenasta, jossa sitä on katsottu yli miljoona kertaa.

Sarjan ympärillä kuohui 2019, ja järjestettiinpä epävirallinen faniristeilykin. Sarjassa yksinäistä laulajaa näytellyt Tommi Korpela ja Hannu-Pekka Björkman tervehtivät faneja terminaalissa, ja laivalle astelleet saivat suklaasydämet kouraansa kuin fiktiivisellä M/S Romanticin risteilyllä konsanaan.

Hannu-Pekka Björkman ja Tommi Korpela hauskuuttivat faneja terminaalissa.

Jani Volasen ohjaama ja Tommi Korpelan kanssa käsikirjoittama sarja kertoo ainutlaatuisesta risteilykulttuurista. Suomalaiset saapuvat laivalle nauttimaan elämästä.

Kuten Björkmanin esittämä Jocke tuskailee, on osa menneiden aikojen risteilyn glooriasta mennyttä, mutta yhä laivamatkailu kiehtoo muitakin kuin lapsiperheitä ja vanhempaa polvea.

Hannu-Pekka Björkman kulkee tunteiden koko skaalalla roolityössään Jockena.

Korona-aikana risteilykulttuuri on uuden äärellä, ja tuoreita matkakohteita on kehitelty, kun Tukholmaan eivät juuri muut pääse kuin työnsä puolesta ajavat rekkakuskit.

Sarjaa kuvattiin pääosin Silja Serenadella oikeiden risteilyjen aikana. Laivalla oli mukana tavallisia matkustajia sekä avustajia.

Risteilyisäntänä loistanut Björkman pääsi auttamaan turisteja.

– Minulla oli oikeastaan koko ajan risteilyisännän vaatetus päällä, joten turistit kyselivät, missä eri paikat ovat. En kertonut olevani näyttelijä, vaan opastin kysyjiä, hän kertoi Ilta-Sanomille.

– Tiesin, että sarja on hyvä, koska Tommi Korpela ja Jani Volanen sen kirjoittivat, mutta sitä ei voinut tietää, että siitä tulee ilmiö, hän kertoi.

M/S Romantic su 18.7. alkaen TV1 klo 21.05. Kaikki jaksot Yle Areenassa

M/S Romanticin tekijäkööri juhli Venla-gaalassa tammikuussa 2020.

