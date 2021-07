Tällainen 60 vuotta täyttävä Katherine Kelly Lang on tosielämässä – oli lapsena ujo poikatyttö, löysi lopulta onnen 14 vuotta nuoremman miehen kanssa

Katso hauska synttärikuva: Kauniit ja rohkeat -sarjan Brookea näyttelevä Katherine Kelly Lang täyttää sunnuntaina 60 vuotta!

Kaunareiden Booke Logania näyttelevä saippuatähti Katherine Kelly Lang on tv-sarjassa aina huoliteltu sekä upeasti pukeutunut – ja tahtoo näin tehdä pomona vaikutuksen firmassaan. Vapaa-ajallaan Lang ottaa rennommin.

– Olin lapsena poikatyttö, halusin leikkiä kurassa ja pitää poikien vaatteita. En ollut innostunut glamourista. Mutta nykyään on joskus hauskaa pukeutua oikein hienosti, vaikka se ei olekaan ihan ominta tyyliäni, Lang kuvailee.

Kaunareiden Brooke Logan ja Ridge Forrester ovat olleet naimisissa jo ainakin kahdeksan kertaa. Ridgeä näyttelee nykyään Thorsten Kaye.

Hän sanoo tykkäävänsä enemmän boheemista tyylistä, rispaantuneista farkuista, t-paidoista ja nahkatakista.

– En käytä juuri ollenkaan meikkiä arkena enkä laita kynsiäni tai hiuksiani. Kuumina kesäpäivinä pistän päälle väljän mekon tai tunikan.

Katherine Kelly Langin vapaa-ajan tyyli on paljon rennompi kuin tv-sarjassa.

Katherine Kelly Lang on innokas liikkuja, joka on juossut maratoneja sekä osallistunut triathloneille – myös äärimmäistä kestävyyttä vaativiin Ironman-kisoihin. Hänen isänsä mäkihyppääjä Keith R. Wegeman (1929–1974) edusti Yhdysvaltoja 1952 Oslon talviolympialaisissa

Äiti, näyttelijä Judith Lang harrasti ratsastusta, ja lajista tuli myös tyttären intohimo.

– Äiti vei minut ratsastamaan jo, kun olin 2–3-vuotias pikkutyttö. Rakastuin hevosiin. Kävin nuorena este- ja kouluratsastuksessa, ja olen aina tuntenut syvää yhteyttä hevosien kanssa – sitä on vaikeata selittää. Se on synnynnäistä.

Lang kertoo, että jossain vaiheessa hänen oli helpompi viettää aikaansa hevosten kanssa kuin ihmisten seurassa. 13-vuotiaana hän jopa piti hevosta bestiksenään. Ihmisseura tuntui välillä raskaalta:

– Olin hyvin ujo, varsinkin lapsena. Mutta kun tuli kilpailun aika, olin täysillä mukana. Olen aina ollut voitontahtoinen.

Ensimmäisen arabianhevosensa Katherine Kelly Lang omisti jo 22-vuotiaana. Hän kilpaili paljon, ja sanoo pitävänsä erityisesti matkaratsastuksesta.

Kaksi kertaa naimisissa ollut ja eronnut saippuatähti on löytänyt onnen 14 vuotta itseään nuoremman näyttelijä-tuottaja Dominique Zoidan kanssa. Pari on pitänyt yhtä vuodesta 2013.

Katherine Kelly Lang ja Dominique Zoida.

– Kauniit ja rohkeat -sarjan tuotantotiimistä muodostettiin triathlonjoukkue, ja minä menin mukaan. Ironman-konkari Dom työskenteli CBS:llä, ja häntä pyydettiin valmentamaan joukkuetta. Niin me tapasimme, Lang valaisee.

” Olemme rakastuneita. Olemme myös ystäviä ja hyvin samanlaisia ihmisinä.

Hän sanoo, että pariskunta viihtyy hyvin keskenään.

– Olemme rakastuneita. Olemme myös ystäviä ja hyvin samanlaisia ihmisinä. Nautimme elämästä ja haluamme luoda kaikenlaista yhdessä.

Nykyään Katherine Kelly Lang on jo isoäitikin. Hänellä on kaksi poikaa ja yksi tytär, jotka ovat kaikki syntyneet 1990-luvulla.

– Perhe on aina ollut minulle todella tärkeä. Tuntuu joka kerta niin erityisen hienolta, kun eri sukupolvet kokoontuvat juhlimaan merkkipäiviä yhdessä.

Omia syntymäpäiviään – 25.7.– Lang haluaa viettää perheen kesken, mutta myös Kauniit ja rohkeat -näyttelijöiden kanssa on jo syöty täytekakkua.

– Hekin tuntuvat perheeltäni. Olemme työskennelleet yhdessä niin pitkään.

Kauniiden ja rohkeiden Diamond White (Paris, vas.) ja Jacqueline MacInnes Wood (Steffy, oik.) juhlivat Katherine Kelly Langin (Brooke) syntymäpäivää.

Näyttelijätähti kehuu vuolaasti Los Angelesin piirikunnan länsipuolella sijaitsevaa Topanga Canyonia, jossa hänen kotinsa sijaitsee.

– Topanga Canyonissa on erityistä energiaa. Täällä on runsaasti hevosia, ja maasto on rosoista ja kumpuilevaa. Meidänkin tilallamme näkee koko ajan paljon villieläimiä, on kalkkarokäärmeitä, lintuhämähäkkejä, jäniksiä, kojootteja ja skorpioneja. Olemme lähellä luontoa, ja yhteisö on vapaamielinen.

Koti on kaukana Hollywood- humusta, ja kaiken lisäksi suojassa katseilta. Tähden mielestä se on täydellinen asuinpaikka.

– On ihanaa, että koti ei näy tielle. Tuntuu kuin asuisimme keskellä korpea, vaikka onkin aivan lyhyt matka takaisin sivistyksen pariin. Täältä on kiva lähteä juoksulenkille ja pyöräilemään tai ratsastamaan.

Katherine Kelly Lang on näytellyt Brookea Kauniit ja rohkeat -sarjassa jo vuodesta 1987.

(Artikkelin lähde: Trunk/ MVphotos)