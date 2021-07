1980-luvun supersuosikki palaa tv-ruutuun – vertaa, miltä lihaskimppu He-Man näyttää nykyään

Netflix elvyttää 80-luvulla lapset villinneen Masters of the Universe -saagan uuden animaatiosarjan muodossa.

Kuka on universumin raamikkain pellavapää?

Tietysti miehekkäistä miehekkäimmin nimetty He-Man.

Eternia-planeetalla Skeletoria vastaan taisteleva lihaskimppu on tuttu monille 1980-luvulla lapsuutensa viettäneille, ja He-Man-lelut ovat taatusti yksi leimallisimmista esineistä, mitä tulee vuosikymmenen popkulttuuriin.

Kaikesta päätellen kasarinostalgialla on edelleen tilausta. Nyt Netflix puhaltaa pölyt Masters of the Universe -saagasta uudella Masters of the Universe: Revelation -animaatiosarjallaan, joka jatkaa alkuperäisen sarjan tarinaa ja kertoo He-Manin ja Skeletorin lopullisesta välienselvittelystä. Rinnallaan He-Manilla on tutut apurit: Asemies, Teela, Orko ja Cringer.

Uusi sarja kertoo He-Manin ja Skeletorin lopullisesta välienselvittelystä.

Kevin Smithin luoma sarja on suunnattu aikuisyleisölle, siis varsinkin kaikille entisille He-Man-faneille, jotka ovat nyt jo pitkällä aikuisiässä.

Sarjan ääninäyttelijöinä toimii liuta tuttuja näyttelijöitä. He-Manina kuullaan muun muassa Vampyyripäiväkirjat-sarjassa näytellyttä Chris Woodia, Tähtien sota -elokuvien Luke Skywalkerina tunnettu Mark Hamill on Skeletor ja Buffy, vampyyrintappaja -sarjasta tuttu Sarah Michelle Gellar on He-Manin paras ystävä Teela. Mukana on myös esimerkiksi muusikko Henry Rollins, joka lainaa ääntään pahikselle nimeltä Tri-Klops.

Star Warsista tuttu Mark Hamill toimii Skeletorin äänenä.

Useat takavuosien suosikkisankarit ovat tehneet paluun tv-sarjoina ja elokuvina, mutta He-Man ja kumppanit ovat saaneet odottaa vuoroaan parikymmentä vuotta. Edellisen kerran hahmot seikkailivat uudessa sarjassa vuonna 2002. Se on jokseenkin pitkä aika viihdeteollisuuden nopeassa kierrätyssyklissä.

Yksi syy odotukselle voi piillä siinä, että He-Manin huippuvuodet todella jäivät 1980-luvulle. Hahmoa ja tarinaa on koetettu elvyttää pariin kertaan, mutta suuri yleisö ei ole siitä juuri piitannut.

Ilmiön nopeasta laimenemisesta kertoo jo sekin, että vuonna 1987 valmistunut näytelty elokuva floppasi pahasti ja jäi elokuvahistoriaan lähinnä camp-arvonsa vuoksi. Leffassa nahkakalsongeissa ja viitassa ympäriinsä viilettänyttä He-Mania esitti aikansa toimintatähti Dolph Lundgren.

Dolph Lundgren esitti He-Mania 80-luvulla.

Masters of the Universen syntytarina on viihdeteollisuuden ja populaarikulttuurin yhdistelmää parhaimmillaan. Toisin kuin lukuisat sarjoiksi ja elokuviksi päätyneet supersankaritarinat, Masters of the Universe ei saanut alkuaan esimerkiksi sarjakuvalehtien sivuilta. Se oli alun perin lelufirma Mattelin luomus.

Toki viihdeteollisuus on sittemmin hyödyntänyt markkinoinnissaan populaarikulttuuria vielä voimakkaammin, mutta Masters of the Universe on erinomainen esimerkki siitä, kuinka lelujen ympärille rakennetaan kokonainen maailma toisiaan tukevia tuotteita.

Ensin tulivat siis figuurit, joita markkinoimaan rakennettiin tarina: alussa lelujen mukana tulleet minisarjakuvat, sitten animaatiosarjat, sarjakuvalehdet, pelit ja jopa näytelty elokuva. Hahmojen suosio räjähti, ja lapset Suomea myöten leikkivät He-Man-ukkeleilla.

He-Man-nukke 1980-luvulta.

Ensimmäistä piirrossarjaa esitettiin vuosina 1983–1985. Vuonna 1985 se sai seuraajakseen enemmän tytöille suunnatun spin off -sarjan She-Ra: Mahdin prinsessa. Sen päähenkilö She-Ra paljastuu He-Manin kauan kadoksissa olleeksi kaksoissisareksi.

” Harmaakallon tähden! Minä olen vahvin!

Vaikka Masters of the Universe liitetään mielikuvissa niin tiiviisti 1980-lukuun, on se pohjimmiltaan tuiki tavallinen supersankaritarina hyvän ja pahan välisestä taistelusta.

He-Man noudattaa sankarien tuttua koodistoa siinä mielessä, että monien muiden tavoin myös hän pyrkii salaamaan oikean henkilöllisyytensä muilta. Todellisuudessa He-Man on prinssi Adam, kuningas Randorin sekä kuningatar Marlenan lapsi ja kruununperijä, josta Velhotar tekee maailmankaikkeuden vahvimman.

Adam muuntautuu He-Maniksi kohottaessa miekkansa ja julistaessaan juhlallisesti:

– Harmaakallon tähden! Minä olen vahvin!

Masters of the Universe: Revelation -animaatiosarja Netflixissä 23. heinäkuuta alkaen.