Selviytyjät-kilpailijan poikkeuksellisen törkeä temppu aiheutti kohun Amerikassa, ja lopulta mies menetti työpaikkansa: tässä on 14 tv-realityn kiusallisinta kliseetä

Tv-lehden kesäsarjassa paljastetaan elokuvien ja tv-sarjojen hulluimpia kliseitä, jotka kaikki tunnistavat – mutta jotka eivät juuri vähennä katsojien suosiota. Nyt ovat vuorossa tosi-tv-seikkailut.

Suosikkiseikkailut Selviytyjät, Amazing Race ja Farmi Suomi nähdään televisiossa juuri nyt, ja muita menneitä vetonauloja ovat muun muassa Alastomat selviytyjät, Myyrä, Viidakon tähtöset, Martina ja hengenpelastajat, Suomen Robinson ja Suuri seikkailu.

Timo Lavikainen ahertaa Nelosen Farmi Suomen kesäuusinnoissa.

Tosi-tv-seikkailuja on halvempi tehdä kuin näyteltyä draamaa, ja lisäksi katsojat rakastavat sarjoja, joissa tuskaillaan epämiellyttävissä ääriolosuhteissa. Millaisia kliseitä myös rakastetaan?

1. Juonittelua, juonittelua, juonittelua

Olennaisin osa selviytymisrealityä on tietenkin räikeä juonittelu. Erilaiset juonittelustrategiat ovat jo päihittäneet varsinaiset voimain- ja taitojenmittelykisat. Sen seuraaminen, kuinka katalaksi kukin ryhtyy, pitää katsojat ruudun imussa.

On kuitenkin oltava tarkkana. Liian ilkeä juonittelu tuomitaan. Paljon on kiinni leikkauksista: katsojat eivät välttämättä näe ollenkaan hyviä hetkiä, vain mehukkaimmat pahimmat palat.

Muutama vuosi sitten yhdysvaltalaisessa Selviytyjät-sarjassa koettiin ikävä kohu, kun kilpailija Jeff Varner paljasti kisakumppaninsa Zeke Smithin olevan transsukupuolinen vastoin tämän lupaa. Varner sai kärsiä: hänet äänestettiin pois ja hän menetti työpaikkansa. Tällä erää juonittelu eli ”petolliseksi ihmiseksi” leimaaminen ei toiminut.

Zeke Smithin transsukupuolisuus paljastui ohjelmassa, vaikka hän itse ei halunnut siitä kertoa. Heimo puolusti Smithiä ja paljastaja Jeff Varner äänestettiin ulos.

2. Toisten lipevä auttaminen

Seikkailurealityissä on aina se näennäisen hyvä tyyppi, joka auttaa muita ja saa sympatiaa, mutta kameroille yksin jutellessa tai pienen porukan kesken totuus selviää. Muka-rehdit yleensä paljastuvat varhaisessa vaiheessa, ja esimerkiksi sellaisissa sarjoissa kuin Myyrä on toki tarkoituskin feikata.

Selviytymissarjojen tekijät ovat todenneet, että hyvän käytöksen teeskentelyä yleisempää on käyttäytyä rehdin huonosti. Sarjoihin otetaan tarkoituksella suorasanaisia riitapukareita – yleisö on innoissaan, kun pahiksille käy lopulta huonosti.

3. Laiskottelu ja muu hermoille käyminen

Kaikille ei sovi yhteisöllisyys. Olipa kohde viidakko, erämaa tai autio saari moni kisaaja huomaa, ettei jaksaminen riitä. Laiskuus yhteisissä askareissa on varma keino saada vihamiehiä, mutta aina kisaaja ei ymmärrä olevansa vätys – hän ei vain jaksa.

Muita keinoja käydä toisten hermoille on jatkuva äänessä olo, liika hiljaisuus, liiallinen ahkeruus, joka herättää muissa syyllisyydentuntoa sekä kaikkien arvostelu, valittaminen ja ärsyttävät tavat, kuten kuorsaaminen, outo nauru ja väärä tapa hengittää.

4. Omien taitojen esittely

Etenkin Selviytyjissä ja muissa Robinson Crusoe -sarjoissa kilpaillaan niin voima- kuin älylajeissakin. Moni osallistujista on tunnustanut harjoitelleensa eri lajeja kuukausikaupalla ennen kuvauksia, eli se niistä ”yllätyshaasteista”.

5. Omien lihasten ja muotojen esittely

Etenkin etelän merillä tapahtuvissa realitysarjoissa on olennaista olla esillä bikineissä ja uima-asuissa. Siksi monet treenaavat vartaloitaan urakalla etukäteen.

Rankimmat realityt muokkaavat nekin vartaloa, yleensä riutuneempaan kuntoon. Selviytyjissä osallistujilla ei ole yleensä kuin yksi vaateparsi, mutta toisinaan tuotantotiimi on suostunut antamaan uudet alushousut – koska vanhat eivät enää pysyneet päällä!

Kimmo Vehviläinen kertoi vuonna 2017 laihtuneensa lähes 10 kiloa Nelosen Selviytyjät Suomi -kisassa.

6. Kameralle tilitys

Nälkä, jano, kuumuus, kylmyys tai pelkkä toisten jatkuva läsnäolo saavat aikaan reaktioita. Henkireikä on ohjelmien ”isoveli” eli kamera, jolle käydään avautumassa. Usein tilityskameran takaa kuuluu liuta johdattelevia ja provosoivia kysymyksiä, joiden avulla tuottajat muokkaavat kommentteja ja tapahtumia mieleisikseen.

7. Ääriolosuhteissa kärvistely samalla, kun kuvausryhmä vahtii vieressä

Survival-ohjelmien parasta antia on sen seuraaminen, kuinka osallistujat nääntyvät, jäätyvät ja paistuvat armottomissa olosuhteissa. Rankkasade kastelee makuupussit, ötökät purevat ja ruoka on pelkkää riisiä. Oikeat vaaran hetket ovat harvoin lähellä – sen sijaan lähellä on kuvausryhmä ensiapulaukkuineen, lämpöpeitteineen ja energiapatukoineen.

Kaikkea ei katsojille näytetä. Usein osallistujilla on pääsy lääkelaatikolle, joka sisältää tamponeja, piilolinssejä, vitamiineja, lääkkeitä, aurinkovoidetta, hyönteissuihketta ja jopa ehkäisyvälineitä.

Alastomat selviytyjät -sarjassa kilpikonnaa syönyt Kim Shelton oksensi kolme päivää ja parani yhtäkkiä. Todellisuudessa tuottajat nesteyttivät kisaajan ja tarjosivat ruokaa.

Jeff Probst on amerikkalaisen Selviytyjät-kisan juontaja MTV3-kanavalla.

8. Ruoka on pelkkää riisiä

Riisiä saa yleensä takuuvarmasti – mutta harvoin se jää ainoaksi ruuaksi. Useissa selviytymissarjoissa liikutaan trooppisilla vesillä ja hedelmäpuiden äärellä, ja luonnosta löytyvä ravinto usein yllättää määrällään kaupunkilaiskisaajat. ”Söimme miljoona kookospähkinää”, ovat Selviytyjät kertoneet.

9. Ruokakisojen voittajat ahmivat

Parasta hauskuutta on se, kun nääntynyt haastevoittaja saa palkinnoksi vaikkapa valtavan suklaakakun. Eikun ahmimaan! Moni on kertonut, että palkintoherkku on maistunut alkuun taivaalliselta ja sitä on jopa haluttu sotkea naamaan säilöön myöhempää varten. Usein herkku kuitenkin palaa kummittelemaan – ripulin tai oksennuksen muodossa.

Eräässä Selviytyjät-palkintokisassa voittajat salakuljettivat vesipulloissaan muille alkoholia. Kaikki olivat niin humalassa, että alkoivat juoruta ohjelman söpöimmistä kuvaajista. Lopulta kameraryhmä tajusi, että koko heimo oli ympäripäissään.

10. ”En ole täällä ystävystymässä”

Tyypillistä on vannoa kameroille, ettei oikeasti ole ystävystynyt kenenkään kanssa, eikä aio. Tehtävähaasteissa kaverit jäävät kakkoseksi, mutta ihmisluonteella on tapana luoda kontakteja – ja katkerasti pettyä selkäänpuukotuksiin.

Epäviralliset leirinuotiot synnyttävät siteitä väistämättä. Monia helpottaa ohjelman jälkeen se, että on ystäviä, jotka ymmärtävät kokemuksen syvimmän luonteen. Eristäytymistä yhdessä ulkomaailmasta on kuvailtu jälkeenpäin kuin yhteiseksi sotamuistoksi.

11. Koko ajan tapahtuu ja henki on vaarassa

Selviytymissarjoja katsoessa saa kuvan, että tapahtumat ovat kiihkeitä kaiken aikaa. Todellisuudessa odotteluaikaa haasteiden, heimokokousten ja Amazing Racen lähtevien lentojen välissä on paljon.

Myös heimokokoukset kestävät oikeasti huomattavan pitkään. Ruudulla jännitystä on kymmenisen minuuttia, mutta todellisuudessa samoja kysymyksiä saatetaan kysellä kauan jokaiselta vuorollaan, ja vain mehevimmät vastaukset leikataan mukaan.

12. Kärpäsestä härkänen

Kun ihmiset ahdetaan yhdessä pieneen tilaan, on luontevaa, että seurauksena on se, mitä tuottajat kuumeisesti odottavat: tappelu! Ääriolosuhteissa kärpäset muuttuvat härkäsiksi – viimeistään ohjaajan toiveesta.

Yleisimmin tappelut johtuvat kaikesta edellä mainitusta: juonittelusta, laiskottelusta, pelkästä riisistä ja tylsyydestä. Kisan muututtua arjeksi kaikki eivät muista, että kyseessä oli kilpailu, josta voi voittaa ison rahasumman.

Hyvä syy silmätikuksi ottamiseen on sekin, että voittaa liikaa haasteita. Moni osallistuja on sanonut toivoneensa olevansa keskikastia: voitto silloin tällöin, ei missään nimessä koko ajan.

Amazing Race -sarjan 37. kausi pyörii MTV3:lla, keskellä juontaja Phil Keoghan.

13. Kaikki vollottavat, kun sukulainen soittaa tai vierailee

Ah, tunteikkaat sukulaiskohtaamiset! Joko paikan päällä kyläilevä äitimuori tai puhelu omalle lapselle saa itkuhanat ratkeamaan. Uuteen normaaliin tulee katkos ja oma tuttu elämä muistuu mieleen. Katsojat rakastavat näitä koskettavia hetkiä.

14. Pois äänestetyt pääsevät lekottelemaan

Ei klisee, mutta aika kiva juttu! Kisasta pudonneet eivät ehkä saa rahapottia, mutta riuduttuaan viikkoja tuntuu hotelliyö maailman upeimmalta palkinnolta.

Toki osallistujille maksetaan yleensä oikeakin palkkio. Kuvaukset saattavat kestää pitkään ja palkkatöistä on oltava pois. Suomessa pyritään maksamaan saman verran kaikille, mutta idoleille enemmän, taviksille vähemmän. Ulkomailla summat saattavat kasvaa suuriksi.

Selviytyjät-sarjassa viimeistä heimoneuvostoa ja äänestystä odottavat saavat viettää useita päiviä trooppisissa paratiiseissa. Yhteys ulkomaailmaan vielä kielletään, mutta ruokaa, kuumaa vettä ja pedin pehmeyttä riittää.

”Lopulta ihmisille ei enää muistu mieleen koko kisa. On vain bileet joka päivä!” ovat osallistujat nauraneet.

Lähteet: mm. Insider, Nicki Swift

Selviytyjät, perjantaisin TV3 klo 20.00 & 21.00

Farmi Suomi, lauantaisin Nelonen klo 9.00

Amazing Race, lauantaisin MTV3 klo 21.00