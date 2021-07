Mitä ihmettä Hollywoodin megatähdelle Johnny Deppille tapahtui? Näyttelijän elämäntarina on vertaansa vailla, mutta nyt hän on todellisissa ongelmissa

Johnny Depp on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Hollywood-tähdistä. Hänestä on tullut muutamassa vuodessa elokuva-alan persona non grata, ei-toivottu henkilö.

Johnny Depp on yksi viime vuosikymmenien ehdottomasti tunnetuimmista ja menestyneimmistä Hollywood-tähdistä. Nyt seitsemän meren ovelimman merirosvon laiva vaikuttaa kuitenkin olevan pahasti karikolla.

Jäävuoren huippu on viime marraskuinen oikeudenkäynti. Depp, 58, hävisi tuolloin oikeustaiston brittiläistä The Sun -lehteä julkaisevaa News Group Newspapersia vastaan. Oikeustaistossa kiisteltiin siitä, saiko The Sun kutsua Deppiä vaimonhakkaajaksi vai ei.

Depp on tapellut ex-vaimonsa Amber Heardin kanssa oikeudessa jo vuosia. Oikeuteen on myös päädytty entisten talousmanagerien kanssa, joiden Depp syyttää tuhonneen hänen valtavan omaisuutensa. Viimeksi Depp on haastettu oikeuteen City of Lies -elokuvan kuvauksissa sattuneen välikohtauksen vuoksi.

Depp esiintyi Ihmeotukset-leffasarjassa vuosina 2016–2018.

Oikeuden viimeisimmän päätöksen jälkeen Warner Bros. pyysi Deppiä luopumaan roolistaan Ihmeotukset-elokuvasarjassa. Depp näytteli Harry Potter -teemaisessa sarjassa tarinan pahista Gellert Grindelwaldia.

Hänelle oli jo luvattu rooli sarjan kolmannessa osassa, mutta se päätyikin nyt tanskalaiselle Mads Mikkelsenille.

Deppin uran todellinen rahasampo on ollut 14 vuotta jatkunut pesti suositussa Pirates of the Caribbean -elokuvasarjassa. Näyttelijä esitti piraattielokuvissa rakastettavan viekasta merirosvoa Jack Sparrow’ta.

Elokuvalehti Hollywood Reporter uutisoi joulukuussa, että huipputuottaja Jerry Bruckheimer olisi halunnut tuoda Sparrow’n hahmon takaisin piraattielokuviin edes lyhyesti. Bruckheimer on ollut Deppin viimeisiä luottohenkilöitä Hollywoodissa.

Disney-yhtiö päätti toisin. Vaikuttaakin vahvasti siltä, ettei Deppiä nähdä enää koskaan Jack Sparrow’n piraattivaatteissa.

Deppin elämäntarina on ollut alusta asti poikkeuksellinen. Hän ponnisti aikoinaan Hollywoodiin hyvin vaikeista oloista.

Poika oli insinööri-isän ja tarjoilijaäidin neljästä lapsesta nuorin. Kotona käytettiin paljon päihteitä. Depp on toistanut haastatteluissa, että hänen äitinsä oli hänen mielestään ilkein ihminen, jonka hän on koskaan tavannut. Näyttelijä kokee, että nimenomaan ongelmallinen äitisuhde on hänen parisuhdevaikeuksiensa taustalla.

Vanhemmat erosivat, kun Depp oli 15-vuotias. Rokkitähden urasta lapsena haaveillut Depp lopetti koulunkäynnin vain 16-vuotiaana.

Gilbert Grape ilmestyi vuonna 1993.

Al Pacino ja Johnny Depp Mike Newellin ohjaamassa mafiaelokuvassa Donnie Brasco 1997.

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2008).

Koulun lopettaminen ei estänyt Deppiä saavuttamasta haaveitaan.

Katsojat muistavat elävästi parikymppisen näyttelijänalun hurmaamassa 90-luvulla valkokankaalla Saksikäsi Edwardina, Donnie Brascona ja Gilbert Grapena.

Deppiä ylistettiin erityisesti hänen monipuolisuudestaan näyttelijänä. Hän ei koskaan ollut ”yhden roolin mies”.

Ensimmäinen Pirates of the Caribbean -elokuva ilmestyi vuonna 2003. Seikkailuelokuva tuotti satoja miljoonia euroja ympäri maapalloa ja teki Deppistä yhden maailman kovatuloisimmista näyttelijöistä.

Piraattirooli teki Johnny Deppistä yhden maailman kovatuloisimmista näyttelijöistä.

Alamäki alkoi yksityiselämän ongelmista.

Deppin ex-puoliso Amber Heard haki tälle lähestymiskieltoa ja syytti pahoinpitelystä vuonna 2016. Ex-pariskunta on tapellut viime vuodet antaumuksella oikeudessa, ja molemmat ovat syyttäneet toinen toisiansa väkivallasta.

Johnny Depp on tapellut ex-puolisonsa Amber Heardin kanssa viime vuodet antaumuksella oikeudessa, ja molemmat ovat syyttäneet toinen toisiansa väkivallasta.

Samaan aikaan lehdet ovat täyttyneet artikkeleista, joissa kerrotaan Deppin holtittomasta päihteidenkäytöstä ja rahankäytöstä. Hänen on kerrottu tuhlanneen hurjat 500 miljoonaa euroa hulppeaan elämäntyyliinsä.

Amber Heard ja Johnny Depp Rommipäiväkirja-elokuvan ensi-illassa New Yorkissa lokakuussa 2011.

Rolling Stone -lehdessä julkaistiin vuonna 2018 seikkaperäinen pitkä henkilöjuttu, jossa toimittaja pääsi vierailemaan Deppin luona. Toimittaja raportoi Deppin juoneen tuntikausia kestäneen haastattelun aikana runsaasti viiniä ja kärytelleen sätkää.

– Minä olen vain pieni osa tätä kaikkea. Tämä on kuin hiton Matrix-elokuva. En ole edes nähnyt sitä elokuvaa, enkä ymmärrä sen käsikirjoituksesta yhtään mitään, mutta sitä tämä on, Depp kuvaili omaa elämäntilannettaan.

Depp Liisa ihmemaassa -elokuvassa (2010) Hulluna hatuntekijänä.

Saksikäsi Edward (1990).

Hollywood Reporterin mukaan Deppistä on tullut vain muutamassa vuodessa Hollywoodin persona non grata, ei-toivottu henkilö. Nähtäväksi jää, palaako hän enää lainkaan valkokankaalle.

Lehdessä huomautetaan, että nyt Deppiä ei ole tavoitettu kommentoimaan tilannettaan lukuisista yrityksistä huolimatta.

