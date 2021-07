Tässä on kuvankaunis Bond-tyttö, josta liikkui karu huhu päätähti Roger Mooreen liittyen – eikä se ollut Moorelle imartelevaa

Bond-tyttö Barbara Bach ei tiettävästi pitänyt vastanäyttelijästään Roger Mooresta, vaan piti tämän huumoria lapsellisena.

Mallintöitä tehnyt Barbara Bach sai vuonna 1977 unelmatyön: hänet valittiin elokuvan 007 – rakastettuni Bond-tytöksi. Valintaa edelsi työskentely Bond-tyttöjen Claudine Augerin ja Barbara Bouchetin kanssa pienemmissä elokuvissa.

Lisäksi Bach muistetaan siitä, että hän on Beatles-tähti Ringo Starrin vaimo. Pariskunta on pitänyt yhtä jo yli 40 vuotta.

Juuri ennen Bond-rooliaan newyorkilainen Bach erosi italialaisesta miehestään ja muutti Roomasta takaisin Yhdysvaltoihin kahden lapsensa kanssa. Hieman Bondin jälkeen, Caveman-elokuvan kuvauksissa vuonna 1980, hän tapasi Ringo Starrin – ja pari rakastui.

Elämä ei kuitenkaan ollut helppoa Bond-tyttönä tai Beatles-vaimona.

Elokuvassa 007 – rakastettuni nähdään Bond-tyttönä Ringo Starrin vaimo Barbara Bach.

Kolmen lapsen isä Ringo Starr oli muutama vuosi aiemmin eronnut vaimostaan Maureenista, kun tämä oli löytynyt George Harrisonin sängystä. Ringo oli päätynyt tuuliajolle ja joi reippaasti.

Starr kiskaisi myös Barbaran pullon korkin auki, ja pariskunta joi päivittäin. Heidän on kerrottu vuokranneen huviloita syrjäseudulta, täyttäneen baarin ja ryypänneen salassa kaiken. He käyttivät myös kokaiinia.

Eräänä iltana Ringo luuli tappaneensa vaimonsa sekasortoisen illan jälkeen. Se oli hälyttävä stoppi, ja pariskunta meni vieroitukseen. He onnistuivat raitistumaan.

Bond-elokuvien kunniakkaassa kirjossa 007 – rakastettuni on kelpoa keskikauraa. Kolmas Bond-seikkailu on parhaimmillaan Itävallan Alppien maisemissa, Egyptin eksotiikassa ja Sardinian loistossa. Bach esittää tyylillä KGB-kaunotar Anbya Amasovaa.

Barbara Bachia on kuvailtu 1970-luvun lopulla “B-elokuvien kuningattareksi”, ja hän on myös esiintynyt Playboyn kannessa vuonna 1981. Hän on toiminut aktiivisesti George Harrisonin ja Yoko Onon kanssa hyväntekeväisyydessä.

28 elokuvaa kuvannut Barbara on esiintynyt useilla Ringo Starrin musiikkivideoilla. Hän ei ole tehnyt näyttelijäntöitä vuoden 1986 jälkeen.

Ringo Starr on kertonut: ”Luulen, että rakastan Barbaraa aivan yhtä paljon kuin silloin kuin tapasimme, ja on käsittämätöntä, että myös hän rakastaa minua ja olemme yhä yhdessä!”

Elokuvapiireissä on kulkenut huhuja siitä, etteivät Bond-tähti Roger Moore ja Barbara Bach olleet varsinaisesti parhaita kavereita elokuvan kuvauksissa. Moore ei juuri mainitse Bachia muistelmissaan, vaikka toteaakin kyseisen Bond-elokuvan olleen omia suosikkejaan.

Bachin on sanottu pitäneen Mooren huumoria lapsellisena.

