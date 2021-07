Bond-tytön tiukka vaatimus, seksikohtaus sukat jalassa... Tiesitkö nämä 10 häkellyttävää faktaa Bond-elokuvista?

Bond-elokuvien kulisseissa on tapahtunut toinen toistaan erikoisempia tilanteita.

James Bond on hurmannut valkokankailla jo yli 50 vuoden ajan. Kaikkien aikojen ensimmäinen Bond-elokuva Salainen agentti 007 ja Tohtori No sai ensi-iltansa vuonna 1962. Tuplanollaseiska on seikkaillut yli 20 elokuvassa, jotka pyörivät tv:ssä tänäkin kesänä.

Bondina ovat loistaneet Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ja Daniel Craig.

IS kokosi erikoisia faktoja leffasarjan kulissien takaa.

1. Conneryn hämähäkkikammo

Sean Connery pelkäsi kuollakseen hämähäkkejä ja joutui sellaisen kanssa kosketuksiin sarjan ensimmäisessä elokuvassa Salainen agentti 007 ja Tohtori No.

Kohtauksessa James Bond herää siihen, kun myrkyllinen tarantella astelee hänen paljaalla ihollaan. Kuvatessa Conneryn ja hämähäkin väliin oli laitettu lasilevy. Kohtaus ei kuitenkaan näyttänyt tarpeeksi realistiselta, joten lähikuvat filmattiin uudestaan stunttimies Bob Simmonsin avustuksella. Simmonsin mukaan se on ollut hänen karmivin kohtauksensa koskaan.

Sean Connery joutui epämiellyttävään kuvaustilanteeseen.

2. Kuolemansairaana roolissa

Bondin aisapari Kerim Beytä esittänyt Pedro Armendáriz oli kuolemansairas ja kärsi kovista kivuista näytellessään elokuvassa Salainen agentti 007 Istanbulissa. Syövän epäillään olleen peruja elokuvasta, jota mies kuvasi vuosia aiemmin Utahissa lähellä Yhdysvaltojen ydinkoealuetta. Kun 51-vuotiaan Armendárizin kohtaukset oli saatu valmiiksi, hän ampui itsensä vuonna 1963.

Pedro Armendariz Salainen agentti 007 Istanbulissa -elokuvassa vuonna 1963.

3. Pääpahis jouduttiin dubbaamaan

007 ja Kultasormi -elokuvan pääpahista Auric Goldfingeriä näytellyt arvostettu saksalaisnäyttelijä Gert Fröbe puhui heikosti englantia, eikä ymmärtänyt sanaakaan elokuvan käsikirjoituksesta. Hänen repliikkinsä lausui näyttelijä Michael Collins. Fröben oma ääntä kuullaan kuitenkin repliikissä, jossa hän toteaa Bondille: ”Choose your next witticism carefully, Mr. Bond, it may be your last". Saksankielisessä versiossa hän hoiti oman dubbauksensa.

4. Diana rikkoi pullon Charlesin päähän

Prinsessa Diana ja prinssi Charles vierailivat 007 vaaran vyöhykkeellä -elokuvan kuvauksissa vuonna 1986. Tuotantotiimi näytti parille, miten tappelukohtauksia tehdään. Diana halusi kokeilla erästä kohtausta ja täräytti sokerista tehdyn lasipullon rikki Charlesin päähän. Tilanne ikuistui valokuviin ja videolle, mutta naureskelevaa Charlesia ei kaikesta päätellen sattunut.

Prinsessa Diana ja prinssi Charles Bond-elokuvan kuvauksissa.

5. Tunnusbiisi vei tajun

Laulaja Tom Jones oli pyörtyä kesken tunnusmusiikin äänityksen, kun hän äänitti Thunderball-kappaletta Pallosalama-elokuvaan. Hän lauloi äänityssession päätteeksi korkeaa säveltä niin pitkään kuin pystyi, yhdeksän sekunnin ajan, kun päässä alkoi sumenemaan.

– Suljin silmäni ja yritin laulaa korkealla niin pitkään kuin pystyin. Kun avasin silmäni, koko huone pyöri ympärilläni, Jones on paljastanut.

Laulaja Tom Jones vuonna 2019.

6. Ruotsalaisnäyttelijä tulistui tittelistä

007 ja kultainen silmä -elokuvassa näytellyt Izabella Scorupco vaati, että häntä kutsuttaisiin Bond-naiseksi, koska ruotsalaisnäyttelijä piti ilmausta "Bond-tyttö" halventavana. Hollywood-näyttelijä Halle Berryllä ei seitsemän vuotta myöhemmin ollut ongelmia tittelin kanssa.

Izabella Scorupco.

Halle Berry.

7. Sukat jalassa petipuuhissa

Roger Moore piti sukat jalassaan kuvatessaan lemmenkohtauksia Bond-elokuvissa. Mooren mukaan studiolla oli aina niin kylmä, että hän neuvoi myös Bond-tyttöjä käyttämään sukkia vällyjen välissä.

Roger Moorella oli erikoinen ehto kuvauksissa.

8. Bond-tyttö vaati kosmetiikkaa Kaliforniasta

Bond-tyttö Tanya Roberts vaati, että hänelle lennätettiin 007 ja kuoleman katse -elokuvan kuvauksiin shampoota ja muita kauneustuotteita Kaliforniasta.

Legendaarinen Bond-tyttö Tanya Roberts kuoli tammikuussa 2021 65-vuotiaana virtsatieinfektioon.

9. Totuus golfista

Gert Fröbe ja Sean Connery pelasivat kumpikin elämänsä ensimmäistä kertaa golfia 007 ja Kultasormi -elokuvan legendaarisen viheriökohtauksen kuvausten aikana.

Gert Frobe ja Sean Connery vuoden 1964 elokuvassa 007 ja Kultasormi.

10. Ääni ei miellyttänyt tuottajaa

Sveitsiläisnäyttelijä Ursula Andressin ääni korvattiin Monica Van Der Zylin puheella elokuvassa Salainen agentti 007 ja tohtori No, koska tuottaja Albert R. Broccolin mielestä Andress kuulosti "hollantilaiselta koomikolta".

Näyttelijäkaunotar Ursula Andress Bond-elokuvassa vuonna 1962.

Ääninäyttelijä Monica ”Nikki” Van der Zyl ääninäytteli useissa James Bond -elokuvissa. Kuva vuodelta 2013.

