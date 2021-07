Idea James Bond -elokuvien kuuluisiin graafisiin alkukohtauksiin syntyi 20 minuutissa.

BOND-leffoissa moni asia on muuttunut matkan varrella: agentin ajama auto, ranteessa oleva kello, kainalokotelosta löytyvä ase. Yksi asia kuitenkin on ja pysyy: alkutekstit, joiden aikana alastomat naisfiguurit leijuvat valkokankaalla, sekä alun kuuluisa aseenpiippukohtaus, jossa Bond nähdään pistoolin piipun läpi.

Graafisesti upean konseptin esitteli tuottajakaksikko Harry Saltzmanille ja Albert R Broccolille mies nimeltä Maurice Binder vuonna 1961, kun ensimmäistä Bond-leffaa tehtiin.

– Tein sen jutun todella nopeasti, koska minulla oli kiire. Tapaamiseen tuottajien kanssa oli enää 20 minuutin aikaa, Binder on myöhemmin naureskellut The Telegraphin mukaan.

– Minulla oli valkoisia hintalapputarroja ja ajattelin, että niitä voisi käyttää merkkaamaan aseen laukaisua. Sitten ajattelin laittaa Bondin kävelemään ruudun poikki aseen lauetessa ja kohtaus päättyisi veren vuotamiseen. Siinä se suunnitelmani oli ja tuottajat vastasivat, että tämähän on hienoa.

Tohtori No:n jälkeen Binderin luomaa kuvitusta on nähty yli 50 vuoden ajan 23 Bond-elokuvassa. Kuvasto on vaihdellut voodoo-seremoniasta räjähtäviin tulivuoriin, mutta tässäkin tapauksessa yksi elementti on pysynyt mukana alusta saakka – nimittäin alkutekstien taustalla nähtävät alastomat naissiluetit.

JAMES Bondia seitsemässä elokuvassa näytellyt Roger Moore muistelee elämäkerrassaan, kuinka pääsi tutustumaan Binderin työskentelyyn.

– Hän sai tuottajan ja ohjaajan aina hulluuden partaalle, koska hän viimeisteli avauskohtauksen usein vasta ensi-iltaa edeltävänä päivänä ja vielä silloinkin hänellä oli parannusehdotuksia mielessä, Moore kertoo kirjassaan.

Moore kuvailee Binderiä perfektionistiksi, jonka viime tingassa valmistellut työt aiheuttivat myös muuta harmia. Joitain otoksia pidettiin nimittäin liian uskallettuina ikärajasuosituksiin nähden.

Moore muistaa erään vierailunsa Binderin studiolla tavallista paremmin.

– Tapasimme hänet polvistuneena sivelemässä hellästi vaseliinia erään alastoman naisnäyttelijän alavartaloon. Hän sanoi, että vaseliinin tarkoitus oli pitää näyttelijän häpykarvat paikallaan tuulikoneen viimassa, jotta vältettäisiin lisäongelmat sensorin kanssa.

Moore kääntyi tuottajan puoleen ja lohkaisi enteellisesti, vuosia ennen Harvey Weinsteinin tapausta:

– Ja minä luulin, että tuo kuului tuottajan luontaisetuihin.

BINDER oli valmistunut taidekoulusta, mutta meni töihin Macy’s-tavarataloon, jossa hän toimi ”teepoikana”, eli teki alimman mahdollisen tason hanttihommia. Palvellessaan laivastossa toisen maailmansodan aikana Binder otti yhteyttä elokuvateollisuuden silmäätekeviin. Hän pääsi valokuvaajaksi ja alkoi tehdä leffamainontaa ja alkutekstejä. Hänen työnsä vuonna 1961 julkaistussa elokuvassa The Grass Is Greener toi lopulta kutsun luomaan Tohtori No:n alkua.

Binder suunnitteli alkutekstit kaikkiin Bond-elokuviin vuosina 1965–1989, lukuun ottamatta elokuvia Salainen agentti 007 Istanbulissa ja 007 ja Kultasormi. Binder kuoli vuonna 1991, mutta hänen graafinen ideansa jatkoi elämää.

Maurice Binder suunnitteli myös 007 ja kultainen ase -elokuvan alkutekstit.

BINDERIN työtä jatkoi hetken aikaa Robert Brownjohn. Saltzman ja Broccoli pyysivät päihdeongelmista kärsineeltä taiteilijalta ajatuksia 007 Istanbulissa elokuvan alkuteksteihin. Brownjohn demonstroi näkemyksensä unohtumattomalla tavalla. Mies himmensi palaverihuoneen valot, riisui paitansa ja aloitti irvokkaan vatsatanssin samalla kun hänen viinan turvottamaan ylävartaloonsa heijastettiin alkutekstejä.

– Tältä se sitten näyttää, Brownjohn kailotti erittäin hämmentyneille tuottajille.

– Kuvitelkaa vain, että minä olen nätti tyttö.

Mies sai työn ja 800 punnan budjetin. Työ valmistui ja Brownjohnin kädenjälki näkyy myös Kultasormen alkuteksteissä.

Kun Binder siirtyi lopullisesti syrjään, alkutekstit jäivät mainos- ja musiikkivideo-ohjaaja Daniel Kleinmanin vastuulle. Kleinman modernisoi alkutekstien ulkoasun, vaikka halusikin säilyttää työssään Binderin ja Brownjohnin perinnön.

