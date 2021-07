Muistatko hittikomedian, jossa oli tuhoja tekevä Hooch-koira ja Tom Hanks? Se palaa nyt ruutuun 32 vuoden tauon jälkeen – tällainen on uusi versio

80-luvun hittikomedia Turner ja täystuho palaa tv-ruutuihin nyt tv-sarjana. Tom Hanksin saappaisiin sarjassa hyppää Josh Peck.

Lähinostalgia on nyt valttia suoratoistopalveluissa, sillä viime vuosina suuret viihdejätit Amazonista Netflixiin ovat herätelleet henkiin lukuisia 80- ja 90-lukujen suursuosikkeja.

Karate Kid -elokuvien tarinaa jatkava Cobra Kai -sarja rantautui YouTube Premiumilta Netflixiin viime syksynä ja nousi samantien valtavaksi ilmiöksi maailmalla. Eddie Murphyn hulvaton vuoden 1988 komediaelokuva Prinssille morsian sai puolestaan jatkoa viime joulukuussa Amazon Prime Video -palvelussa.

Nyt samoille apajille iskee Disney, joka toi tv-ruutuihin 80-luvun lopulla villinneen kaksikon, poliisietsivä Scott Turnerin ja hänen valtoimenaan kuolaavan Hooch-koiransa.

Disney+-palvelussa 21. heinäkuuta julkaistava Turner & Hooch perustuu vuonna 1989 ensi-iltansa saaneeseen Tom Hanksin tähdittämään Turner ja täystuho -hittielokuvaan. Sarjassa seikkailevat Hanksin esittämän Scott Turnerin poika Scott Turner Jr. (Josh Peck) ja hänen koirakaverinsa.

Tv-sarjassa Turner Juniorista tulee lemmikinomistaja vasten tahtoaan, kun hänen siskonsa Laura (Lyndsy Fonseca) kiikuttaa poikamiehen ovelle heidän edesmenneen isänsä rakkaan koiran.

Pian karvakaveri kylvää tuhoa niin miehen kotona kuin työpaikassakin. Scott Turner Jr.:n yllätykseksi Hooch-koirasta kuoriutuu kuitenkin kelpo poliisikoira, vaikka käytöstavat ovat hakusessa.

Hoochia esittää uutuussarjassa viisi eri koiraa.

Disney on toistaiseksi ollut vaitonainen sarjan juonesta, mutta se tiedetään, että Scott ja Laura rupeavat tutkimaan erästä vanhaa rikosta, jota heidän isänsä oli alunperin tutkinut.

Disney on suunnitellut Turner ja täystuholle jatkoa pitkään ja hartaasti. Kassamagneetiksi muodostuneen elokuvan piti saada jatkoa jo vuonna 1990, kun kaksikon tarinasta puuhailtiin täyttä vauhtia tv-sarjaa. Pääosaan kiinnitettiin Paluu tulevaisuuteen -elokuvien pahiksena tunnettu Thomas F. Wilson. Sarjan pilottijakso sai kuitenkin surkean vastaanoton, joten idea haudattiin.

Helmikuussa 2020 Disney yllättäen ilmoitti, että kyttä ja koira saavat kuin saavatkin oman sarjansa, 32 vuotta elokuvan ilmestymisen jälkeen.

Tom Hanks näytteli pääroolin elokuvassa Turner ja täystuho 1989.

Josh Peck on kertonut haastatteluissa toivovansa hartaasti, että Tom Hanks tekisi pienen esiintymisen sarjassa. Hanksia ei kuitenkaan tiettävästi nähdä sarjassa, vaan hänen roolihahmonsa on kuollut. Sen sijaan mukana on muita tuttuja kasvoja. Turnerin työparia esittänyt Reginald VelJohnson palaa David Suttonin rooliin. Sutton on jättänyt poliisin hommat sikseen ja on nyt pormestari.

Touhukkaan Hoochin roolissa häärää nyt viisi eri koiraa, ja Josh Peck on kertonut haastatteluissa olleensa kuvauksissa ällistynyt siitä, miten taitavia ne ovat.

– Kouluttajat ja koirat ovat aivan uskomattomia, ja kuvaukset tehtiin koirien ehdoilla. Toivoimme koirien tekevän mitä halusimme, ja me ihmisnäyttelijät sopeuduimme sitten koirien touhuihin. Minulla ja koirilla on hieno työsuhde. Tutustuimme herkkujen avulla, Peck on kertonut Entertainment Weeklyn haastattelussa.

Turner & Hooch, torstaina 21.7. alkaen Disney+