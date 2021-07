”Kuin Marilyn” kirjoitti IS Hollywoodissa 1964 – ruotsalainen Bond-tähti Britt Ekland on elänyt uskomattoman elämän, katso kuvat

Ruotsalainen Britt Ekland nousi maailmanmaineeseen 1960-luvulla Peter Sellersin nuorena vaimona. Ruotsin Brigitte Bardot, kuvailtiin häntä Ilta-Sanomissa 1967. Rooli Bond-tyttönä teki hänestä seksisymbolin.

Ilta-Sanomat kuvaili 24-vuotiasta Britt Eklandia kesäkuussa 1967 Ruotsin Brigitte Bardotiksi, henkeäsalpaavan tyylikkääksi suuren maailman filmitähdeksi.

– Nähdessään hänet ymmärtää, että tytöllä on kaikki mahdollisuudet tulla yhtä suureksi tähdeksi kuin Marilyn Monroe. Mutta ensin hänen on päätettävä, mikä hänen nimensä on, IS:n toimittaja raportoi Hollywoodista.

Tukholmalaisen curling-kapteenin tyttären oikea sukunimi on Eklund, mutta Hollywoodissa Ekland osoittautui pienen pähkäilyn jälkeen paremmaksi sukunimeksi.

Aivan Marilyn Monroen veroiseksi tähdeksi Ekland ei noussut, mutta rooli Bond-tyttönä, MI6:n agentti Mary Goodnightina, vuonna 1974 naulasi hänet lopullisesti Hollywoodin tähtiliigaan.

Hän jahtasi palkkatappaja Scaramangaa James Bondin (Roger Moore) rinnalla, mutta joutui vähän väliä ylimielisyyttä huokuvan Bondin sovinistisen ja tämän kykyjä aliarvioivan vitsailun kohteeksi. Onpa häntä bimboimmaksikin Bond-tytöksi nimitetty.

MI6-agentti Mary Goodnight (Britt Ekland) teki töitä harvinaisen vähissä vaatteissa.

Mary Goodnightin vaatteet vähenevät sitä mukaa kuin elokuva käy kohti loppuaan.

Rooli hieman naiivina Bondin assistenttina nosti Eklandin joksikin aikaa Hollywoodin huipulle. Myös neljä vuotta kestänyt, salamannopeasti solmittu avioliitto näyttelijälegenda Peter Sellersin kanssa kiinnosti maailmaa niin paljon, että Eklandin on arveltu olevan yksi aikansa kuvatuimpia julkkiksia – ja seksisymboleita.

Yhtä lailla ruotsalainen Maud Adams (vas.) näytteli elokuvassa Andrea Andersia, palkkamurhaaja Scaramangan alistamaa rakastajatarta. Myös Andrea Andersin aamutakki putoaa Bondin käsissä.

Ekland kertoi Guardianille viime toukokuussa, että nykyisin Bond-elokuvan naisten tehtävä on haastavampi kuin hänen aikoinaan.

– Bond-tytön täytyy näyttää hyvältä bikineissä: se on hänen roolinsa --- Minun aikojeni Bond-tyttöjä ei enää ole olemassa, koska heitä ei esitetä siinä valossa. Et enää näkisi naista bikineissä, kun Daniel Craig seisoo vieressä puku päällä – pr-osasto ei antaisi sellaisen tapahtua, hän sanoi.

Sellersit olivat naimisissa neljä vuotta.

Britt Ekland on kertonut aiemmin muun muassa Hotellien salattu maailma -dokumentissa, miten hänen ja näyttelijälegenda Peter Sellersin rakkaustarina alkoi vuonna 1964.

Ruotsalainen Ekland oli 21-vuotias nuori näyttelijälöytö, joka oli juuri lennätetty Roomasta Lontooseen The Dorchester -hotelliin, kun Sellersin avustaja tuli ilmoittamaan, että herra Sellers tahtoisi hänen kanssaan treffeille.

Sellers vei Eklandin katsomaan Vaaleanpunainen pantteri -elokuvaa, jossa hän itse näytteli – tätä Ekland ei tiennyt. Myöhemmin pari palasi hotelliin, ja Sellers opetti Eklandin polttamaan marihuanaa.

Seuraavana aamuna Ekland havahtui sängyltään täysissä pukeissa, ja huone oli tuotu täpötäyteen kukkia. Pöydällä oli kortti, jossa luki: ”Toivottavasti nukuit hyvin. Komisario Clouseau”.

Kaksi päivää treffien jälkeen Sellers antoi tuoreelle rakastetulleen lahjaksi mäyräkoiranpennun. Ekland kuvailee Guardianille lahjaa täysin järjettömäksi valinnaksi 21-vuotiaalle, hotellissa asuneelle tytölle. Vasta viime vuonna Ekland sai selville, mihin koiranpentu katosi, kun eräs nainen kirjoitti Eklandin agentille pitäneensä Pepper-koirasta hyvää huolta tämän koko pitkän ja hyvän elämän ajan.

Pari meni naimisiin vain kymmenen päivää ensi tapaamisen jälkeen. Ekland muutti Lontoosta Hollywoodin, joka eli 1960-luvun suurta tähtipölyn aikaa.

Vuoden päästä syntyi tytär, Victoria. Myrskyisä avioliitto kesti neljä vuotta, joiden aikana pariskunta teki yhdessä monta elokuvaa.

Britt Ekland on kertonut lehdille usein parin rajuista riidoista. Hänen mukaansa Sellers kärsi kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, joskaan tällaista ei koskaan diagnosoitu. BBC-dokumentissa Ekland sanoo, ettei Sellers voinut hakea apua ongelmiinsa, koska niistä oli niin paljon apua luovassa työssä.

Sellersien tytär Victoria syntyi tammikuussa1965.

Britt Eklandin värikkäässä elämässä hänen rinnallaan on kulkenut koko joukko miehiä. Ekland sai toisen lapsensa Nicolain vuonna 1973 levytuottaja Lou Adlerin kanssa.

Kolmas lapsi, Thomas, syntyi vuonna 1988 liitosta Stray Cats -rumpali Slim Jim Phantomin kanssa. Hän oli 23-vuotias avioituessaan 42-vuotiaan Eklandin kanssa.

Eklandilla oli myös pitkä suhde rokkari Rod Stewartin kanssa, mutta suhde loppui Stewartin uskottomuuteen.

Ekland on muistellut Instagramissa myös tapaamistaan toukokuussa edesmenneen prinssi Philipin kanssa.

Varsinaisissa filmirooleissa Eklandia ei ole nähty sitten vuoden 1990, mutta hän on esiintynyt monissa tosi-tv-sarjoissa ja näyttämöillä. Ekland on avannut elämäänsä muun muassa Ruotsin miljonääriäideissä ja Pelastakaa julkut -sarjoissa.

Ruotsin miljonääriäideissä Ekland esittelee hulppeaa huvilaansa Holyywoodin kukkuloilla.

Koronapandemian aikana hän on esiintynyt kahdessa BBC:n ohjelmassa, Peter Sellersistä kertovassa dokumentissa ja The Real Marigold Hotel -sarjassa, jossa iäkkäämmät tunnetut ihmiset suuntaavat Intiaan viettämään eläkepäiviä.

Ekland on kirjoittanut hyvin myyneen omaelämäkerran. Vuonna 2004 Charlize Theron näytteli Eklandia Peter Sellersistä kertovassa elokuvassa.

Nykyisin Britt Ekland, 78, jakaa aikansa Ruotsin ja Hollywoodin, lastenlasten ja tv-töiden välillä. Hänen lapsenlapsellaan Lucasilla on harvinainen neurologinen sairaus adrenoleukodystrofia, joka tunnetaan myös ALD:nä. Ekland on antanut kasvonsa ALD-potilaiden etua Britanniassa ajavalle järjestölle, jotta kaikki lapset saisivat hyvää hoitoa vaarallista, usein tappavaa tautia vastaan.

