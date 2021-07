32-vuotiaalla Tomilla on niin erikoinen harrastus, että vaimo haki lopulta avioeroa – "Voisin palata avioliittoon, jos hän joskus lopettaa"

Brittidokumentti Elämäni koirana päästää ääneen britannialaiset koirapukeutujat, joita on kaiken kaikkiaan tuhansia. Tom erosi avioliitostaan koirahalujensa vuoksi.

– En laita naamiota, vaan toisen ihoni, kuvailee 32-vuotias Tom ja vetää kasvojensa yli dalmatialaiskoiran pään.

Nenä syvälle kuonoon, ja hengittäminen on mahdollista. Vartaloa myötäilee tiukka ja täplikäs koirapuku häntineen, talkin avulla ylle ujutettu.

Fetissiltähän tämä kuulostaa muttei aivan näytä. Tuhansia puntia maksaneessa koira-asussa pallolla leikkivä brittimies on söpön naamiaisvieraan näköinen.

Englantilaisdokumentissa Elämäni koirana pyritään näyttämään, ettei koiruusharrastus ole pelkkää pervoilua.

On se sitäkin. Suurin osa Britannian tuhansista ihmiskoiraharrastajista pukeutuu mieluiten nahkaisiin niittikuonoihin ja hännällisiin lateksisortseihin ja toivoo taluttajansa hieman kurittavan tuhmaa hauvaa.

– En ole aivan sisäsiisti, toteaa eräs anonyymi koirahaastateltu.

Dokumentissa kuvaustiimi vierailee koirien rajummissa juhlissa.

Tomilla eli Spot-dalmatialaisella on myös oma taluttajansa, Colin, tavallaan poikaystävä. Valta-asetelma on kuitenkin erilainen kuin tavanomaisessa suhteessa. Lisäksi arjessa on edelleen mukana ex-puoliso Rachel.

– Tom on sielunystäväni, ja tuen hänen valintaansa elää koirana. Voisin palata avioliittoon, jos hän joskus lopettaa harrastuksensa, Rachel toteaa hieman haikeana.

Tom on melkein täysiverinen koira.

– Onhan näissä hieman hiekkainen suutuntuma, toteaa koirankeksejä popsiva Spot ja käy sitten ahtaaseen koirahäkkiin, siis turvalliseen lepokoloon.

Tom nauttii koirana ympäriinsä juoksemisesta.

Tomin, Colinin ja Rachelin kautta avautuu näkymä koiraharrastuksen inhimilliseen puoleen. Moni harrastaja on ollut koulukiusattu tai muuten kokenut elämässään takaiskuja. Koirana hellyyttä on lupa vaatia, onhan koira ihmisen paras ystävä ja koiranpentuja rakastavat kaikki.

Tom valmistautuu dokumentissa Mr Puppy Europe -kilpailuun, jossa eurooppalaiset ihmiskoirat tapaavat ja kisaavat parhaan koiran tittelistä.

Tom on Spot-hauvan nahoissa voittanut Mr Puppy UK -arvonimen ja tavoittelee nyt Mr Puppy Europe -kisan voittoa. Kilpailu on täynnä fetissinsä äärimmilleen vieneitä raisuja koiria, ja kiltti Spot tuntuu jäävän alakynteen. Joutuuko hän palaamaan kotiin häntä koipien välissä?

Toinen jännä paikka on ”pup walk”, koiraharrastajien yhteisön oma, julkinen kävelylenkki, jolle ei saavukaan toivottua määrää osallistujia. Vain kaksi koiraa uskaltautuu ihmisten ilmoille. Monille on liian uskaliasta lähteä konttaamaan kaupungin kaduille kuonon kera.

Dokumentin ansio on epätavallisen elämäntavan esittely herkällä otteella. Keskiössä ovat niin ihmishauvojen rapsutuksen eli läheisyyden kaipuu, itsetunto-ongelmat, pakopaikan tarve ja yhteiskunnan raamien rajallisuus.

Koira-asujen fanit ovat pääasiassa miehiä. Naiset pukeutuvat mieluummin kissoiksi.

Elämäni koirana, tiistaina 13.7. Jim klo 21.30