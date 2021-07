Frendien Ross kertoi tv:ssä Frendien erikoisjaksosta – samalla paljastui sattumalta huvittava yksityiskohta tämän 9-vuotiaasta tyttärestä

Ikisuosikkisarja Frendit ovat palanneet taas otsikoihin HBO:n kuuluisan Friends: The Reunion -jakson myötä.

Nyt nähdään jakso The Graham Norton Show’ta, jossa vieraana on etäyhteyden kautta muun muassa David Schwimmer eli Frendien Ross. Jaksossa paitsi puhutaan Schwimmerin roolista komediasarjassa Intelligence, myös sivutaan Frendit-erikoisjaksoa.

Friends: The Reunion on jakanut mielipiteitä. Toisten mielestä ihanaa nostalgiaa riitti, toisten mielestä jakso oli täynnä omituisia julkkispyrähdyksiä ja pinnallista täytehöpöttelyä – jopa rahastusta.

Valtavaa kiinnostusta jakso joka tapauksessa on herättänyt, sillä Frendit on ohjelma, josta melkein jokaisella aikuisella on jokin kokemus.

The Reunion -jakso nostatti myös keskustelua Frendit-tähtien olemusten suhteen.

Vaitonaisin Matthew Perry (Chandler) herätti huolta päihdeongelmaa povaavissa, mutta myöhemmin mies kertoi joutuneensa ennen lähetystä hammasleikkaukseen.

Monicaa ja Rachelia eli Courteney Coxia ja Jennifer Anistonia kuvattiin muovinaamoiksi, Joeyn näyttelijä Matt LeBlancia tukevoituneeksi. Huumori ja hulvattomat reaktiot tuntuivat olevan kaikilla tallella.

Luonnollisimman oloisia olivat Lisa Kudrow (Phoebe) ja David Schwimmer, joka näyttää 54-vuotiaana lähes samalta Rossilta kuin ennenkin. David on ollut aktiivisin erikoisjakson hehkuttaja ja somettaja, jonka postaukset ovat tuoneet hauskaa lisäväriä erikoisjakson oheen.

David vastailee The Graham Norton Show’ssa kysymyksiin kotoaan käsin, taustalla kuva hänestä 9-vuotiaan tyttärensä kera.

– Tytär pyysi ennen tuota kuvaa ajelemaan tukkansa. Siis pois kaikki upeat kutrit – olinhan minäkin juuri ajellut pääni. Miksei hän voisi saada lyhyttä tukkaa? Mitäpä saatoin sanoa: ajoin tukan pois. Ja sitten otimme kuvan. Hän oli hyvin tyytyväinen.

Grahamin show’n haastattelu on kuvattu viikkoa ennen The Reunion -jaksoa. David kertoo olevansa jännittynyt.

– Minulla on pian tapaaminen, jota kaikki odottavat. Hyppään koneeseen ja lähden Los Angelesiin, kertoo New Yorkissa asuva näyttelijä.

– Ai, olenko jaksossa Ross vai David? Olemme kaikki omia itsejämme. Mitään ei ole käsikirjoitettu, emmekä esitä ketään. En voi kertoa paljon, mutta sen paljastan, että aiomme lukea jotakin, Schwimmer sanoo ja viittaa jaksossa nähtäviin Frendit-käsikirjoitusten lukuesityksiin.

Norton tiedustelee, onko David katsonut jaksoja erikoisosaa varten.

– Olisi pitänyt, mutta en pysty katsomaan 236:tta jaksoa putkeen, David veistelee ja lupaa tankata Frendejä seuraavat viisi päivää.

Somessa David on jakanut kuvia muun muassa Zoom-tapaamisesta, jossa Frendit-tähdet suunnittelivat kuvauksia. Hauska huomiolisä on, että Davidilla oli taustakuvanaan Matt LeBlanc!

Erikoisjakson jälkeen David on viihdyttänyt IG-fanejaan jakamalla useita kuvia kulisseista, muun muassa halikuvan Jennifer Anistonin kanssa – olihan The Reunion -jakson paras paljastus se, että David ja Jennifer eli Ross ja Rachel olivat toisiinsa ihastuneita aivan oikeasti!

The Graham Norton Show’n jaksossa nähdään vieraina myös Octavia Spencer, Melissa McCarthy, Nick Mohammed, Michelle Visage ja Frank Skinner.

Fakta Tiesitkö tämän The Reunion -jaksosta? Frendien alkuperäiset kulissit rakennettiin uudelleen: Chandlerin ja Joeyn asunto, Monican ja Rachelin asunto ja Central Perkin kahvila. Alkuperäiset esineet ja huonekalut metsästettiin varastoista ja Warnerin Frendit-kierrokselta tai kadonneet etsittiin eBaysta, myös se keksipurkki, jonka Lisa Kudrow oli vienyt muistoksi kotiin. Näyttelijät olivat jaksoa ennen vain kerran 17 vuoden aikana kokoontuneet kaikki samaan huoneeseen. Ohjaaja Ben Winston anoi tekstiviesteillä, etteivät he nyt kuvauspaikalla tapaisi toisiaan – vasta studiossa. Näyttelijät suostuivat. Aiempi kokoontuminen oli illallisjuhlissa vuonna 2019. Jakson liveyleisöä kerättiin sekä koronasyistä että Frendien suosion vuoksi hyvin matalalla profiililla. Kuvauksiin saapuvat eivät heti tienneet, mitä aiottiin kuvata. Osa pääsi mukaan kilpailun kautta.

The Graham Norton Show, lauantaina 10.7. TV2 klo 21.00

Friends: The Reunion, HBO Nordic