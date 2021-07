Tässä on kauhuelokuvien 10 pahinta kliseetä – hittielokuva markkinoitiin yleisölle ovelalla keinolla, joka sai katsojat kauhun valtaan

Tv-lehden kesäsarjassa esitellään erilaisia tv- ja elokuvamaailmasta tuttuja kuluneita juonenparsia ja latteuksia. Tunnistatko kauhuelokuvien kliseet?

1. Metsässä vaanii yllätyksiä

Jos kauhuelokuviin on uskominen, niin metsän siimeksessä vaanii yliluonnollinen pahuus. Elokuvissa nuorten mökkireissu päättyy aina karmealla tavalla. Joku eksyy metsään, manaa vahingossa henkiin demonin, tai avulias mökkinaapuri paljastuukin verenhimoiseksi murhaajaksi.

Perjantaina Teema & Fem -kanavalla esitettävässä Uinu, uinu lemmikkini -elokuvassa (1989) perhe muuttaa maalle, mutta lähimetsikössä oleva eläinten hautausmaa aiheuttaa kummaa kuhinaa. Hautausmaalla on kirjaimellisesti kyky herättää kuolleet haudoistaan.

Kun lemmikkikissa kuolee, päättää tunnollinen perheenisä testata paikan voimia. Kuten arvata saattaa, hänen puuhasteluillaan on kamalat seuraukset, eikä kuolleista noussut kissa ole enää entisensä.

Church-kissa nousee kuolleista Uinu, uinu lemmikkini -elokuvassa.

2. Kellarissa tapahtuu kauheita

Natisevat portaat ja kellarin pimeydessä himmeästi välkkyvä kattolamppu ovat kauhuelokuvien klassikkokliseitä. Ullakot ja kellarit kätkevät seiniensä sisään monia salaisuuksia. Ne toimivat yleensä pahiksen piilopaikkana tai vankityrmänä, jonne päähenkilö teljetään.

Esimerkiksi Evil Dead -elokuvassa (1981) demoninen tapahtumaketju saa alkunsa, kun nuoret löytävät kellarista mystisen kirjan ja ääninauhan.

Ikimuistoinen on myös Psykon kellarikohtaus, jossa totuus Norman Batesin äidistä paljastuu yleisölle vuoden 1960 kauhuelokuvassa.

3. Laupias samarialainen onkin psykotappaja

Jos auto hyytyy keskelle syrjäistä pikkutietä tai päähenkilö joutuu onnettomuuteen, apu on aina lähellä. Paikalle sattunut laupias samarialainen raahaa henkitoreissaan kituvan päähenkilön kotiinsa ja hoivaa hänet kuntoon.

Auttajalla on kuitenkin yleensä ketunhäntä kainalossa.

Fox-kanavalla tiistaina esitettävässä Piinassa (1990) menestyskirjailija Paul Sheldon (James Caan) joutuu auto-onnettomuuteen. Paikalle sattuu Annie (Kathy Bates), jolla on kirjailijan tuotantoon vähän turhankin kiihkeä suhde. Pian kirjailija huomaa olevansa telkien takana ja kirjoittavan kirjaimellisesti henkensä edestä kirjaa, joka on Annien mieleen.

Piinassa Paul Sheldonin Misery-kirjoja rakastava Annie hoivaa kirjailijaa vähän turhankin antaumuksella.

3. Puhelin simahtaa kriittisellä hetkellä

Ennen vanhaan kauhuelokuvissa lankapuhelimen johto nykäistiin pois seinästä, eikä päähenkilö päässyt soittamaan apua.

Nykyään netti ja puhelimet hoidetaan elokuvissa sukkelasti pois pelistä siten, että puhelinta räpläävä päähenkilö tuskailee suureen ääneen, ettei hänellä ole kenttää.

Puhelin saattaa myös kadota tai pöpelikössä vaaniva vihulainen voi nuijia älypuhelimen tuusan nuuskaksi.

Toisinaan tappajaa henkensä edestä paennut päähenkilö saa kuin ihmeen kaupalla soitettua katkonaisen puhelun hätäkeskukseen viimeisenä oljenkortenaan. Sitten viimeisillä akun rippeillä sinnitellyt puhelin simahtaa lopullisesti.

4. Mörkö jättää viestin

Yliluonnolliset voimat eivät kommunikoi kauhuelokuvissa pelkästään painajaismaisilla äänillä ja näyillä. Päähenkilöä piinaavat möröt ovat yleensä myös lahjakkaita kirjoittajia. Pahaenteisiä viestejä saattaa ilmestyä seiniin tai vaikkapa huurtuneisiin peileihin.

5. Tappava seksuaalisuus

Seksiin, seksuaalisuuteen tai aikuistumiseen liittyy kauhuelokuvissa aina jotain uhkaavaa. Teema & Femillä perjantaina esitettävässä Carrie-elokuvassa (1976) Sissy Spacek näyttelee arkaa ja ikätoveriensa syrjimää tyttöä, jonka elämä mullistuu, kun hän saa ensimmäiset kuukautisensa. Pian Carrie löytää sisältään uusia kykyjä, jotka antavat hänelle voimaa kyseenalaistaa syvästi uskonnollisen äidin opit synnistä.

Carrien (Sissy Spacek) prom-tanssiaiset päättyvät verilöylyyn, kun tyttö käyttää uusia voimiaan kostaakseen häntä nöyryyttäneille nuorille.

6. Riivatut esineet

Soittorasiat, korut tai lasten lelut nukeista nallekarhuihin ovat esittäneet pääosaa kauhuelokuvissa jo vuosikymmenten ajan. Kenties kaikkien aikojen tunnetuin tappajanukke on Chucky, joka kylvi kauhua kasarielokuvassa Child's Play (1988).

Pelottavat nuket nousivat taas valtavaan suosioon Kirottu-elokuvassa (2013) vilahtaneen Annabelle-nuken ansiosta. Riivattu antiikkinukke sai oman elokuvansa Annabelle vuonna 2014, joka esitetään keskiviikkona ja sunnuntaina Hero-kanavalla.

Riivatulla Annabelle-nukella on pahat mielessä.

7. Pelottavat lapset

Lapset edustavat kauhuelokuvissa joko hyvyyttä tai pahuutta. Kukapa unohtaisi Hohto-elokuvan (1980) karmivat kaksoset, jotka houkuttelivat viatonta Danny-poikaa leikkeihin Overlook-hotellin käytävillä? Ennustus-elokuvassa viattomalta näyttävä paholaisen poika Damien katseli tyynesti, kuinka hänen äitinsä tippui parvekkeelta (1976).

Louisa ja Lisa Burns esittivät Hohto-elokuvassa aavemaisia kaksosia.

Tyypillisesti kauhuelokuvissa valloillaan olevat yliluonnolliset voimat keskittyvät perheen pienimpiin, kuten kävi vuoden 1973 Manaaja-elokuvassa demonin riivaamalle Regan-tytölle. Poltergeist-elokuvassa (1982) enkelinkasvoinen Carol Anne ajautuu tv:n kautta henkien maailmaan, jossa välkkyvä valo merkitsee kuolemaa.

8. Tappaja nousee kuolleista

Halloween-elokuvista tuttu Michael Meyers on yksi kauhuelokuvien tunnetuimmista sarjamurhaajahahmoista.

Kauhuelokuvien pahikset ovat yliluonnollisen nopeita ja vahvoja, eivätkä he kuole millään. Eräitä populaarikulttuurin tunnetuimpia fiktiivisiä sarjamurhaajahahmoja ovat Perjantai 13. päivä -elokuvassa debytoinut Jason Voorhees (1980) ja Halloween -elokuvien Michael Myers (vuodesta 1978). Molemmat ovat kookkaita miehiä, jotka käyttävät naamiota peittääkseen kasvonsa.

Molemmat ovat myös selviytyneet naarmuitta ties kuinka monesta ampumahaavasta tai terä-aseella tuotetuista tappavista vammoista. Jason on jopa tiettävästi noussut kuolleista.

9. Viimeinen elossa oleva on nainen

Kun naamiotappaja on saatu kauhuelokuvissa kukistettua edes hetkeksi kanveesiin, on pakomatkan aika. Yleensä viimeinen selviytyjä on nuori nainen, joka on viekkaudella, älyllä tai silkalla tuurilla päihittänyt pahiksen.

Jamie Lee Curtisin esittämä Laurie on Halloween-elokuvien nokkela ja sinnikäs sankaritar.

Kauhuelokuvien naissankari, eli final girl (suom. viimeinen tyttö) on sinnikäs, älykäs ja puhtoinen. Hänen seksiä harrastavat ja alkoholia juovat kaverinsa joutuvat tappajan uhreiksi, mutta siveellinen naissankari on pahikselle ylivoimainen vastus.

10. ”Perustuu tositapahtumiin”

Monet kassamagneeteiksi muodostunet kauhuelokuvat perustuvat johonkin tosielämän tragediaan. Tunnetuin tapaus on kenties 70-luvulla New Yorkin Long Islandin Amityvillessä tapahtunut perhesurma, josta on tehty lukuisia kirjoja ja elokuvia.

1999 ensi-iltansa saanut The Blair Witch Project puolestaan aloitti todellisen buumin kauhuelokuvista, jotka kuvattiin hieman tärisevällä kameralla dokumentin tyyliin. Blair Witchin tapahtumat esitettiin tositapahtumina, ja ovela markkinakikka upposi yleisöön.

The Blair Witch Projectissa nuoret kuvasivat dokumenttia Blairin noidan legendasta. Elokuvan tapahtumien väitettiin olevan totta.

Blair Witchin jalanjäljissä seurasivat monet muut näennäisdokumentaariset kauhuelokuvat, kuten Paranormal Activity -leffasarja vuodesta 2007 alkaen.