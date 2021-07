Virgin River jatkuu – korona-ajan suosikkisarjassa jännitetään haavoittuneen Jackin puolesta

Kolmannen kautensa aloittava Virgin River on kuin pehmeä torkkupeitto mielelle. Sarjan dramaattiset käänteet on kääritty upeisiin maisemiin ja pikkukaupungin idylliin.

Nainen hakee uutta alkua vieraalta paikkakunnalta. Kaikki eivät katso tulokasta hyvällä, mutta pikkuhiljaa paikka alkaa tuntua kodilta ja rakkauskin löytyy. Virgin River -sarjan (2019–) juoni ei varsinaisesti tarjoa mitään uutta, sillä samalla asetelmalla pelasivat muun muassa 1990-luvun alussa esitetty Tohtori tuli kaupunkiin ja neljä kautta 2010-luvulla saanut Sydänmailla.

Mel ja Jack löytävät toisensa heti ensimmäisen kauden alussa, mutta romantiikka hiipii suhteeseen pikkuhiljaa.

Siitä huolimatta Virgin River on noussut yhdeksi pandemia-ajan suoratoistohiteistä, joka pesi vuoden viimeisillä viikoilla katsomisajoissa sellaiset menestyjät kuin The Crown ja The Mandalorian. Sarjasta julkaistaan heinäkuun 9. päivä kolmas kausi, ja luvassa on tuttuun tapaan suuria tunteita henkeäsalpaavissa maisemissa.

Melin ja Jackin suhde on toisen kauden loppuessa hyvällä tolalla – mutta kuten kaikki draaman ystävät tietävät, elämä on vuoristorataa. Toinen kausi loppui luotiin Jackin rinnassa. Vuoristorataa on tiedossa paitsi Jackille ja Melille myös pormestari Hopelle, tohtori Vernolle ja muille pikkukaupungin asukkaille.

Videosisältöjen kulutuksesta pandemia-aikana on tehty useita tutkimuksia, ja tulokset ovat kaikissa samanlaisia: korona on vienyt ihmiset tv:n ääreen. Netflix sai vuonna 2020 noin 36 miljoonaa uutta tilaajaa. Suomalaiset katsoivat maalis–huhtikuussa 2020 tv:tä lähes 30 prosenttia enemmän kuin vuosi aiemmin.

Annette O’Toole näyttelee pormestari Hope McCreaa.

Erityisesti naiset ovat istuneet tv:n edessä tiiviisti. Korona-aikana ohjelmien katsomiseen liittyvä eskapismi on korostunut: Kun maailmantilanne ja eristäytyminen ahdistavat, ohjelmat tarjoavat hetkellisen pakopaikan ongelmista.

Virgin River on iskenyt tähän kaipaukseen kuin tikka puuhun. Pikkukaupungin yhteisöllisyys ja kanadalaisen luonnon vehreys luovat puitteet, joissa ikävätkään käänteet eivät tunnu ylivoimaisilta. Kun paikallinen rikollispomo on uhkaillut aseella, seuraavassa käänteessä ollaan latotansseissa, jossa country-musiikki soi ja kipinät lentelevät pääparin – kauniin naisen ja reunoista rosoisen maalaismiehen – välillä.

Kolmannella kaudella tohtori Vernolla (Tim Matheson) on painavia uutisia.

Virgin River on tarpeeksi hyvin näyteltyä ja tarpeeksi uskottavaa, helposti pureskeltavaa tarinaa, joka toimii torkkupeittona mielelle. Kalastaminen dramaattisten käänteiden välissä joella havumetsien ympäröimänä tuntuu kuin lämpimältä halaukselta, joka helpottaa hetkeksi oloa.

Virgin River ei ole ainoa: Samanlaista ei-ahdistavaa ja sokerikuorrutettua sisältöä ovat tarjonneet hiteiksi nousseet uudet sarjat kuten Bridgerton, Emily in Paris ja Ginny & Georgia. Eikä pidä unohtaa esimerkiksi Cobra Kaita, joka on järjettömyydessään tarjonnut miljoonille retroleipää ja sirkushuveja korona-ahdistukseen.

Kolmannen kauden alkaessa Melin ja Jackin suhde on onnellisella uomalla.

Virgin River, 3. kausi, perjantaina 9.7. alkaen Netflix