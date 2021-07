Joe Exotic vihjaili Caroline Baskinin tappamisesta jo 2011 – nyt puhuu Carole: ”Don oli maailmani napa 11 vuotta”

BBC:n konkaridokumentaristi pureutuu Joe Exoticin ja tiikerien tarinaan, ja yhtäkkiä Tiger King vaikuttaa vähän erikoiselta dokumenttisarjalta.

Oklaholmalainen oikukas tiikeritarhuri Joe Exotic nousi maailmanmaineeseen maaliskuussa 2020, kun Netflixin Tiger King -sarja upposi koronaeristyksiin joutuneeseen yleisöön kuin kuuma veitsi voihin.

Brittidokumentaristi Louis Theroux kävi tiikeritarhalla jo 2011, jolloin hän kuvasi Suomessakin esitettyä Louis Theroux ja villit lemmikit -dokumenttiaan. Tuore Tähtäimessä Joe Exotic -dokumentti sai alkunsa, kun Joe Exotic lähetti Theroux’lle vankilasta kirjeen kesällä 2020.

– Minun täytyy kertoa todellinen tarinani, mutta he pitävät minua vaiennettuna, hän kirjoitti telkien takaa.

BBC:n konkaridokumentaristi tarttui aiheeseen. Hänen dokumenttinsa kertoo toisenlaisen kuvan kuin Tiger King. Tosiasiahan on, että Joe Exotic on tuomittu rikollinen. Carole Baskin ei. Saattaa olla, ettei Joe Exotic olisi halunnut tätä todellista tarinaa julki.

dokumentissa Theroux haastattelee Baskineita ja Joe Exoticin sukulaisia ja pui läpi vanhaa filmimateriaalia, josta suurta osaa ei julkaistu aikoinaan. Tiger Kingin toista tuotantokautta tekevän tuotantotiimin lakimiehet ottivat yhteyttä Theroux’hun ja sanoivat, että muun muassa Joe Exoticia ei saa haastatella tai he vaativat miljoonakorvauksia. Joe Exotic kaiketi saa Tiger King -dokumentista suuret summat.

Tähtäimessä Joe Exotic on kiinnostava mediakriittinen itsereflektio.

– Minä pidin Joesta, Theroux toteaa katsellessaan nauhalta, miten pyysi haastattelukysymyksistä tuohtuneelta Joelta halia.

– Kun kävin läpi vanhaa materiaalia, tajusin, että Joe oli vihjaillut Carolen tappamisesta jo silloin, Theroux sanoo.

Joe Exotic usutti palkkamurhaajan hänen toimintaansa kritisoineen eläinoikeusaktivisti Carole Baskinin kimppuun.

Vanhalla filminauhalla Joe Exotic kertoo floridalaisesta palkkamurhaajasta, joka ei ole koskaan jäänyt kiinni ja sanoo, että joko hänen tai Carolen täytyy kuolla.

– Jälkeenpäin ajateltuna se on järkyttävää, mutta silloin se tuntui vain tyhjänpäiväiseltä jorinalta, Theroux sanoo.

– Olin täysin unohtanut tämän keskustelun, enkä tiennyt, että kamera oli nauhoittanut kaiken. Pidin puhetta hänelle tyypillisenä liioitteluna.

Nyt hän kuvailee Joe Exoticia kulttijohtajaksi. Theroux pohtii, missä määrin media on tehnyt väärin päästäessään ääneen miehen, joka oli valmis tekemään monenlaisia eläinoikeusrikkomuksia videoilla. Hän muun muassa ampui hevosen videolla – ehkä videon vuoksi.

– Monet ohjelmantekijät, minä muiden mukana, olemme sallineet Joen olla äänessä, Theroux sanoo.

Muun muassa Tiger King näyttää Joe Exoticin erikoisena mutta melko sympaattisena hahmona.

– Vaikutti siltä, että eläinten kärsimykset jäivät yhä pienemmälle huomiolle, mutta ihan yhtä mahdollista on, että Joe oli aina tällainen, nyt teot vain ikuistettiin.

Joe Exotic piti tarhassaan tuhansia tiikereitä, mutta myös leijonia, karhuja ja muita eläimiä. Elinolot olivat välillä karmeat.

Carole Baskin ja hänen aviomiehensä Howard kertovat Theroux’lle Carolen entisen aviomiehen Donin kuolemasta. Tiger King -dokumentti kylvi katsojiensa päähän epäilyksen siitä, onko Carole tappanut 1990-luvulla kuolleen Donin ja ehkä syöttänyt tämän tiikereille kuten Joe Exotic väittää.

Carole Baskinia ei ole tuomittu mistään miehensä kuolemaan liittyen eikä oikeus myöntänyt lähestymiskieltoa, kun Don haki sellaista ennen kuolemaansa.

– Don oli karismaattinen seikkailijatyyppi, joka kertoi toinen toistaan hullumpia tempauksia. Loppua kohti temput tulivat entistä hullummiksi. Hän lensi ilman lentolupaa ja tuhosi kolme lentokonetta. Psykiatrin diagnoosin mukaan hän sairasti kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Hänellä oli vainoharhaisia ajatuksia. Siinä tilassa hän haki lähestymiskieltoa, Carole Baskin kertoo.

– Minä rakastin Donia. Olin suhteessa hänen kanssaan 19-vuotiaasta. Don oli maailmani napa 11 vuotta. Hän oli parhaimmillaankin sekopäinen. Se oli osa viehätystä.

Carole Baskin kertoo, että hän on pyöritellyt monia teorioita miehensä katoamisen suhteen.

– Uskottavin selitys on, että hän putosi ultrakevyen koneensa kanssa Meksikonlahteen. Muuten hänen ruumiinsa olisi jo löytynyt.

Howard Baskin pitää Netflix-dokumentin lähestymistapaa epäeettisenä ja julmana. Hänen mukaansa se esitti asian virheellisessä valossa.

– Muut dokumentintekijät pyrkivät totuuteen ja yrittivät ajatella eläinten puolesta. Kun he sanoivat, että he haluavat paljastaa tarinan roistot, me uskoimme heitä.

– Kun Tiger King -ohjelman viimeinen jakso päättyi, puhelimeni soi kolme kuukautta kahden minuutin välein yötä päivää. Ihmiset huusivat hävyttömyyksiä tappouhkausten välissä, Carole Baskin kertoo.

Valamiehistössä istunut Kristin ei pidä Tiger King -sarjaa totuudenmukaisena.

– Netflixin ohjelma antaa täysin toisen kuvan kuin oikeudessa esitetyt todisteet. Se kuvaa valamiehistön jäsenet täysinä tumpeloina ja väittää, että tuomitsimme Joen turhaan vankilaan. Todellisuus oli jotain ihan muuta.

Joe Exotic tuomittiin vankilaan 22 vuodeksi. Hän sai tuomiot 19 tiikereihin liittyvästä rikoksesta, muun muassa viiden tappamisesta, ja vakavimpana rikoksena Carole Baskinin palkkamurhan tilaamisesta.

Siskontytär Chealsi kertoo perheen järkyttyneen murhatuomiosta, vaikka aiempia hämärähommia oli Joe Exoticilla taustallaan jo vino pino.

Joe Exoticin siskontytär Chealsi kertoo perheen järkyttyneen rikostuomiosta.

– Tiesimme, että hän uskoi olevansa lain yläpuolella, mutta emme uskoneet, että hän ryhtyisi murhaajaksi. Mutta näin jälkeenpäin ajateltuna voin vain ihmetellä, että en tajunnut sitä silloin.

Hämäräperäiset temput tuntuivat normaalilta. Chealsin mukaan Joe Exotic janosi kuuluisuutta. Hän tahtoi Hollywoodiin mutta päätyi pyörittämään tarhassaan täysin omaa show’taan.

Theroux ajaa vanhimman veljen, Yuri Schreibvogelin luo. Isoveli kertoo polttaneensa kaikki Joen kuvat ja häpeävänsä nykyisin sukunimeään.

– Minä vihaan sitä pikku paskiaista, hän tiivistää tunteensa.

Joe Schreibvogel otti sukunimen Maldonado liitosta ensimmäisen aviomiehensä kanssa ja nykyisen yhdistelmänimensä Maldonado-Passage, kun hän meni uudestaan naimisiin. Joe Exotic on hänen käyttämä taiteilijanimensä.

Joe Exotic kirjoitti Theroux’lle väittäen, että isoveli oli käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväkseen, kun hän oli viiden vanha. Seksuaalinen hyväksikäyttö on Yuri Schreibvogelin mukaan täysin tekaistu tarina. Joe on veljensä mukaan syyttänyt muitakin, muun muassa perheen isää, seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

– Hän muistuttaa kultin johtajaa. Hän saa ihmiset uskomaan mitä vain. Hän sanoi, että tuhoaa meidät kaikki, kun emme kannattaneet hänen eläintarhaideaansa, isoveli sanoo.

Isoveli Yuri (kesk.) ei ole ollut missään tekemisissä veljensä Joen kanssa vuosiin. Hänen mielestään Joe Exotic junaili petollisesti vakuutusrahat tiikeritarhansa perustamiseen, kun heidän veljensä Garold kuoli auto-onnettomuudessa.

Asianajajat ja suuri kansanliike yrittivät saada presidentti Donald Trumpin armahtamaan Joe Exoticin. Trumpin virkakauden viimeisenä päivänä Joen vankilan edessä odotti limusiini, mutta armahdusta ei kuulunut.

Joe Exotic saa vankilaan valtavan määrän fanipostia.

– Hän on ylivertaisesti Yhdysvaltojen historian suosituin vanki, asianajaja väittää.

Neljän kuukauden aikana Joe Exotic on kirjoittanut käsin vastaukset 5 000:lle häntä kirjeitse lähestyneelle.

Joe Exoticin vanha tiikeritarha on tätä nykyä Baskinien omistuksessa. Kun Theroux vieraili Carole Baskinin kanssa hylätyllä tilalla, sen seinät oli tussattu täyteen törkyviestejä uudelle omistajalle. Pihalla lojui kookkaita eläimenluita siellä täällä.

Theroux: Tähtäimessä Joe Exotic, tiistaina 13.7. TV2 klo 21.00. Dokumentti on katsottavissa jo Yle Areenassa.